Moderner Straßenbau mit Vorbildcharakter für Markt Schwaben

Von: Jörg Domke

Teilen

Aufwendig sind die Sanierungsmaßnahmen im Graf-Ulrich-weg. Sie könnten in dieser Art und Weise der Ausführung aber Vorbildcharakter für zukünftige Straßenbaumaßnahmen in Markt Schwaben bekommen. © MARKTGemeinde

Was derzeit im Markt Schwabener Graf-Ulrich-Weg im Straßenbau passiert, soll zukunftsweisend für weitere Projekte am Ort sein.

Markt Schwaben - Bereits 2017 begann der Markt Markt Schwaben mit der Planung einer Sanierung des Graf-Ulrich-Wegs. Bis zum Start der Arbeiten wurden Umwelt-, Städtebau- und Regenbewirtschaftungsansprüche immer wieder an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Hintergrund: Jede Straße bedarf einer speziell auf die Gegebenheiten zugeschnittene Art der Sanierung – und diese wurde auch im Graf-Ulrich-Weg detailliert geplant.

Der Markt errichtet daher derzeit nicht nur Straße, Wasser und Kanalsystem, sondern überführt das Abwasser auch in ein Trennsystem. Zusätzlich zur dringend benötigten Sanierung werden der Glasfaserausbau, Solarleuchten, eine zukunftsweisende Regenbewirtschaftung sowie ein verkehrsberuhigter Bereich realisiert.

Die Arbeiten an den Hauptkanälen und der Hauptwasserleitung sind inzwischen abgeschlossen. Die noch ausstehenden Arbeiten an den einzelnen Hausanschlüssen bedürfen der besonderen Mitwirkung der einzelnen Eigentümer und Anlieger, teilt die Gemeinde aktuell mit.

Erste Planungen gehen auf das Jahr 2017 zurück

Neben dem Markt sind an dem Gesamtprojekt eine Vielzahl an Unternehmen beteiligt; etwa Stromversorger oder Telekommunikationsanbieter. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen auch die Überlandleitungen von Strom und Telekommunikation unterirdisch verlegt werden. Im Anschluss an die Arbeiten der Sparten wird zudem dem von der Regierung geforderten Glasfaserausbau Rechnung getragen und ein Leerrohrsystem verlegt. Die Fahrbahnoberfläche, wie auch die gekennzeichneten Parkräume, werden zukünftig mit einer unterschiedlichen sickerfähigen Pflasterung versehen. Diese Bauweise erlaubt es, Teile des Niederschlagswassers in den Untergrund abzuleiten, wo es dann zwischengespeichert und zeitverzögert, zum Teil durch Verdunstung, über die Straßenoberfläche an die Umgebung abgegeben wird. Das restliche Niederschlagswasser wird zusätzlich durch Versickerung über Drainagen dem Hauptsammler zugeführt. Der positive Nebeneffekt der Speicherung im Untergrund und anschließende Verdunstung ist es laut Gemeindeverwaltung, dass die Oberflächentemperatur um einige Grad herabgesenkt werden kann.

Die Straßenbeleuchtung wird in Zukunft von acht Solar-Straßenleuchten mit Bewegungsmeldern ersetzt, die so der Lichtverschmutzung entgegenwirkt. Es wird ein festes Zeitmodell geben, dass derzeit noch erarbeitet wird.

Weg soll fit gemacht werden für die Zukunft

Im Zuge einer zukunftsorientierten Verkehrsplanung haben sich die Planer als Ziel gesetzt, für die Anwohner eine sichere und lebenswerte Straße zu gestalten. Dieser Ansatz ist vor allem im Graf-Ulrich-Weg so wichtig, da es aktuell für diese Straße keinen Bebauungsplan gibt.

Zudem ist davon auszugehen, dass auch im Graf-Ulrich-Weg zusätzliche Wohnflächen durch Nachverdichtung bereits bebauter Grundstücke geschaffen werden. Die enge Straße verfügt über keinen gesonderten Gehweg, was eine sichere Nutzung erschwert. Hierzu haben sich Marktgemeinderäte, der Bürgermeister, die Planer sowie Architekten gemeinsam Gedanken gemacht, um eine bestmögliche Lösung für die Anrainer zu finden. Die Maßnahme im Graf-Ulrich-Weg habe, so sagt Rathaus-Sachbearbeiter Uwe Müller, sozusagen Vorbildcharakter für viele weitere Straßenbaumaßnahmen der Zukunft.

Einschließlich Bürgerbeteiligung: Bei einer Anwohnerversammlung Mitte Juni wurde im Unterbräusaal ein erster Plan vorgestellt, der bereits die frühen Wünsche und Anmerkungen berücksichtigte. Dabei konnten die Betroffenen auch Änderungsvorschläge einbringen.

Markt Schwaben erneuert nach eigener Einschätzung im Zuge dieses Vorhabens nicht nur Straße und Versorgungsleitungen, sondern gestaltet auch Begegnungszonen. Durch diese erhöhe sich die Sicherheit für alle. Die Rede ist von einem Nebeneinander von Fahrzeugen, Fahrrädern, Fußgängern und spielenden Kindern.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter