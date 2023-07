Kartoffelwaffeln und mehr: Markt Schwabener Gymnasiasten machen ihr Pausenbrot wieder selbst

P-Seminar

Von Jörg Domke schließen

Das Q-11-P-Seminar am Markt Schwabener Gymnasium kümmert sich auch heuer um gesundes Pausenessen: Die Schüler backen Waffeln aus Kartoffeln.

Markt Schwaben – Es klingelt zur ersten Pause. Die kleine Aula im Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben - dort, wo sich auch ein Verkaufsstand hinter einer verschiebbaren Glasscheibe befindet - füllt sich, wie nach jedem Pausenzeichen, langsam aber zügig. In knapp zwei Minuten hat sich vor dem Kiosk eine Schlange von gut 40 jungen Leuten gebildet. Alle stehen dort in der Absicht, für zwei Euro eine nachhaltig von Mitschülern produzierte Kartoffelwaffel zu erwerben und zu verzehren.

Keine Frage: Das Marketing für dieses gesunde Essen hat voll funktioniert. Woran es an diesem Vormittag hakt, ist die Technik in einem Klassenraum ganz in der Nähe. Der besondere Teig lässt sich in den mitgebrachten Waffeleisen nicht wirklich gut verarbeiten. Kurzum: Die Nachfrage nach dem regional produzierten, bewusst saisonal ausgerichteten und mit einem nach eigener Einschätzung fairen Preis versehenen Pausen-Snack ist größer als das, was die tapferen Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Gutes Essen“ der Q 11 produzieren können. Schnell ist man ausverkauft. Und die noch immer geduldig wartenden Hungermäuler müssen ungesättigt wieder abziehen.

Vorgänger-Jahrgang hat das ganze ins Rollen gebracht

Vor genau einem Jahr hatte die damalige Q 11 mit diesem besonderen Seminar begonnen und Wraps auf den Markt gebracht. Die jetzige Q 11 hat das Ganze quasi übernommen und um einige andere Rezepte erweitert. Die nachhaltig produzierte Kartoffelwaffel ist eine Idee von Sina und Marisa. Die beiden 17-Jährigen berichten, das Urrezept im Internet gefunden zu haben, um es danach nach dem eigenen Geschmack zu verändern. Es ist ein herzhafte Variante entstanden, die mit frischem Quark eine besondere Note bekommt.

Exzellent war die Werbung im Vorfeld, sagt Lehrerin Tina Ronge, die das Seminar begleitet. Man habe sich da sogar Fachwissen von einer Agentur in Poing geholt. Über Klassen-Chats waren viele hinreichend informiert worden, auch über Instagram wurde Werbung betrieben.

Nächste Woche geht es mit einem anderen Angebot weiter. Dann steht ein sommerlicher Erdbeer-Shake im Fokus. Auch nachhaltig, auch Bio. Erzeugt auf der Basis von Hafermilch und versehen mir einem essbaren Strohhalm. Wer keine Waffel abbekommen hat, muss aber nicht auf ewig darauf verzichten. Inzwischen, verraten Sina und Marisa, gibt es das eine oder andere Rezept aus der gesunden Küche des FMG auch auf der Homepage der Schule - zum Nachlesen und nachmachen.

