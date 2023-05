Tanti auguri! Alles Gute zum Geburtstag! Markt Schwaben und Ostra feiern 20-Jähriges

Von: Friedbert Holz

Teilen

Ciao amici! Servus Freunde! Junge Gäste aus Ostra zu Besuch in Markt Schwaben. © Johannes Dziemballa

Die Gemeinden Markt Schwaben und Ostra (in den italienischen Marken) haben am Wochenende den 20. Geburtstag ihrer Städtepartnerschaft gefeiert. Mit viel Musik, Maibaum und guter Laune.

Markt Schwaben – „Venti anni fa“, „Vor 20 Jahren“ – dieser Satzbeginn auf Italienisch und Deutsch dominierte bei den Gesprächen im Unterbräusaal am Sonntag. Dorthin hatte die Marktgemeinde Markt Schwaben die Freunde ihrer seit 20 Jahren bestehenden Städtepartnerschaft mit Ostra in den italienischen Marken zum bunten Abend eingeladen. Da gab’s viel Austausch, viele „Weißt-du-noch?“, getragen auf einer Welle von gegenseitigem Respekt und großer Wiedersehensfreude.



Bürgermeistertreffen (v.li.): Altbürgermeister Bernhard Winter, Federica Fanesi und Michael Stolze. © Johannes Dziemballa

Längst hatten sich im Saal Gesprächsgrüppchen gebildet, hatten sich Schwabener und Gäste aus der Partnergemeinde im bilingualen Austausch zusammengefunden, als die Fanfarenbläser der Bersaglieri, alle in feschen Uniformen und mit Federbuschhüten, in ihre Instrumente stießen. Es sollte endlich losgehen, streng nach militärischem Kommando salutierte die Schützentruppe des italienischen Heeres. Auch die heimische Marktkapelle unter Leitung von Bernhard Schramm gab auf ihre Weise einen musikalischen Willkommensgruß ab.

Markt Schwaben: Bürgermeister Stolze auf italienisch

Danach durften Silke Staab-Thuro und Bernhard Wieser vom Partnerschaftskomitee ans Mikrofon, sie begrüßten das zahlreich erschienene Publikum. „Endlich können wir unbeschwert feiern, nach langer Corona-Pause. Eigentlich feiern wir ein Geburtstagsfest, denn am 25. Oktober 2003 wurde der Vertrag zur Partnerschaft unterzeichnet.“ Zum Glück seien während der Corona-Pandemie die Kontakte dank moderner Medien in all den Jahren nie abgerissen. Auch, wenn in Ostra zusätzlich eine Flutkatastrophe für viel Kummer und Leid gesorgt habe.



Die Fanfarenbläsergruppe der Bersaglieri aus Ostra. © Johannes Dziemballa

Markt Schwabens Bürgermeister präsentierte seine Rede komplett auf Italienisch. Immer wieder flammte hierbei der Begriff der amicitia (Freundschaft) auf, jenes entscheidende Wort, das seit Beginn den kulturellen und menschlichen Austausch bestimmt.



Der Rathauschef lud die Gäste auch zum Maibaum-Aufstellen am 1. Mai ein und überreichte vorab Ostras Bürgermeisterin Federica Fanesi symbolisch eine Scheibe des letzten Maibaums samt Gravuren der beiden Orte.



Scheibe des alten Maibaums Markt Schwaben als Geschenk

Die Italienerin revanchierte sich mit gleichfalls warmen Worten, dieser Empfang sei für sie „eine große Belohnung“. Zwar habe sie eine Rede auf Deutsch vorbereitet gehabt, „doch mir wurde empfohlen, in meiner Muttersprache zu reden“ – und so übersetzte ein junger Mann aus Ostra ihre Worte.



Es sei nach den Hochwasser-Ereignissen in ihrer Heimatstadt nicht leicht gewesen, auch noch die Städtepartnerschaft am Leben zu erhalten, sagte die Bürgermeisterin von Ostra. Doch nun sei es angebracht, wieder optimistisch nach vorne zu blicken. Und das auch direkt in Ostra: „Sie sind alle eingeladen, im Herbst zu uns zu kommen und unsere Hügel wieder in frischem Grün zu erleben, die lange Zeit mit braunem Schlamm bedeckt waren. Heute haben wir den Bersaglieri-Fanfarenzug mitgebracht, weil ihre Klänge immer viel Freude bringen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Nach den Reden konnten sich die Gäste des Geburtstagsempfangs am üppigen Büfett erfreuen, das von vielen fleißigen Händen zubereitet und aufgebaut worden war. Schnell entwickelten sich an schön dekorierten Tischen Gespräche, allein schon die vielen unterschiedlichen Biersorten boten reichlich Diskussionsstoff.



Wer wollte, konnte an Fotos auf Stellwänden sowie an Bildern, die über einen Beamer liefen, vergangene Partnerschaftsmotive wieder aufleben lassen. Und vor dem Dessert trug Altbürgermeister Bernhard Winter seine Erinnerungen und Gedanken zur Partnerschaft vor, die er wesentlich mit Lorenzo Cioccolati aus Ostra begründet hatte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.