Technische Hilfe direkt aus Markt Schwaben

THW stellt aktuell Material und Personal in den Hochwassergebieten Sloweniens zur Verfügung

Von Jörg Domke schließen

Material und Personal aus Markt Schwaben sind im Einsatz in den Katastrophengebieten Sloweniens. Das THW hilft bei der Bekämpfung der Hochwasserfolgen.

Markt Schwaben - Nach den starken Regenfällen in Slowenien leistet das Technische Hilfswerk (THW) bereits seit vergangenen Montag Hilfe in den betroffenen Gebieten. Auch Fachkräfte aus dem Ortsverband Markt Schwaben, der eigentlich für die beiden Landkreise Ebersberg und Erding zuständig ist, sind im Katastrophengebiet.

Ein Vorausteam und ein Team aus Spezialisten der Fachgruppe Räumen sind bereits mit Spezial- Ausstattung vor Ort, heißt es in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung des Ortsverbandes Markt Schwaben. THW-Kräfte identifizierten demnach gemeinsam mit dem slowenischen Katastrophenschutz eine beschädigte Brücke, die durch eine THW-Behelfsbrücke vom Typ Bailey ersetzt werden soll. Die Brücke befindet sich in Prevalje und stellt eine wichtige Verbindung für die Anwohner dar.

Hilfeleistungen beim Brückenbau

Zwei erfahrene Einsatzkräfte aus dem THW Markt Schwaben werden in Slowenien zum Transport der Brückenbauteile im Einsatz sein. Am 9. August starteten die Verladungsarbeiten für den Hilfskonvoi , welcher am 10. August in die Katastrophenregion in Slowenien aufbrechen wird. Der Konvoi ist mit dem Transport der benötigten Brückenbauteile beauftragt.

Die zwei Markt Schwabener THWler unterstützen den Konvoi mit einem aus Kipper und Tieflader bestehenden Lkw-Gespann.

Auf dem Gelände des THW Freising startete man zusammen mit weiteren Einsatzkräften und Lkw-Gespannen aus den THW Ortsverbänden Augsburg und Dachau mit der Verladung der Brückenbauteile. Nach der Ankunft in Slowenien werden dann weitere Experten vom THW mit dem Errichten der Behelfsbrücke beginnen. Denn zunächst geht es in der betroffenen Region darum, Wege und Straßen wieder herzustellen. Die Spezialisten der Fachgruppe Räumen sind bereits mit dem Befreien der Wege von Schlamm und Trümmern beschäftigt.

Nach den heftigen Regenfällen in Slowenien hat das Technische Hilfswerk (THW) im Auftrag der Bundesregierung Einsatzkräfte in die betroffene Region entsendet. „Das THW reagiert damit auf ein internationales Hilfeersuchen der slowenischen Regierung vom 6. August. In diesem hatte Slowenien um Unterstützung in den Bereichen Räumung und Brückenbau gebeten“, heißt es. Derzeit geht man von einem mehrwöchigen Einsatz für das THW aus.

Internationale Anfrage ging an die Bundesregierung

Das Technische Hilfswerk in Markt Schwaben steht als Einsatzorganisation des Bundes zur Unterstützung des Katastrophenschutzes in den Landkreisen Ebersberg und Erding zur Verfügung. Darüber hinaus kommen die ca. 100 Einsatzkräfte auch überregional zum Einsatz. Das Einsatzteam setzt sich aus Helferinnen und Helfern aus den Landkreisen Ebersberg und Erding zusammen. Der Ortsverband verfügt über diverse Einsatzfahrzeuge und Spezialgeräte. ez

Internet

https://thwms.de

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter