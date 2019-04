Nach 26 Jahren: Herbert Hönig geht - Günter Felsmann kommt

Er war 26 Jahre lang an der Spitze des THW-Ortsverbands Markt Schwaben. Jetzt hat Herbert Hönig das Ehrenamt an Günter Felsmann übergeben.

Markt Schwaben – Die deutsche Beamtensprache hat schon so manches Ungetüm geschaffen. „Abberufungsschreiben“ zum Beispiel. Hört sich an wie ein Dokument, das dem Inhaber amtlich bescheinigte, sich sozusagen auf dem letzten Weg zu befinden. Herbert Hönig aus Ebersberg bekam am Montag so eine Urkunde. Sorgen um seinen Gesundheitszustand muss man sich aber dennoch nicht machen, auch wenn er sich ganz aktuell eine Verletzung an der bandagierten rechten Hand zugezogen hatte. Das Papier überreichte ihm Albrecht Broemme. Der ist immerhin Präsident des THW – bundesweit. Seine Anwesenheit alleine dokumentiert, dass Abberufungen beim Technischen Hilfswerk nicht tägliches Geschäft sind, sondern besondere Momente markieren.

Ehrenzeichen für den scheidenden Orts-Chef

Für Hönig ganz sicher. Nach 26 Jahren an der Spitze des Ortsverbandes Markt Schwaben wurde der 62-Jährige mit Datum vom 1. April aus seinem Ehrenamt entlassen. Er übergab zugleich die Verantwortung eines Ortsbeauftragten, beim THW kurz OB genannt, an Günter Felsmann. Der ist in der Marktgemeinde kein Unbekannter. Der 36-Jährige gehört dem Markt Schwabener Verband, der primär zuständig ist für die Landkreise Erding und Ebersberg, auch schon seit 18 Jahren an.

Sorgen muss sich die Bundesspitze des THW mit Blick auf Erding/Ebersberg also nicht machen. Broemme sprach daher auch von einer Übergabe in absolut geordneten Verhältnissen. Dass Markt Schwaben deutschlandweit neben Landshut über die derzeit größte Jugendgruppe mit rund 60 Aktiven verfüge, sei nicht zuletzt ein Verdienst Hönigs. Der hatte 1997 besonders viel Energie aufgewendet, um in Sachen Nachwuchs neue Zeichen zu setzen. Als speziellen Dank für dieses Engagement überreichte die THW-Jugend dem Abberufenen kurzerhand das Ehrenzeichen in Bronze der THW-Jugend.

Hönig bedankt sich bei den Feuerwehren

Hönig selber nutzte das Auditorium in einer der Fahrzeughallen auf dem Gelände der Hanslmühle, nicht nur an aufgewühlte Zeiten zu Beginn seiner Tätigkeit zu erinnern, sondern Dank zu sagen. Dank speziell an die Feuerwerken der beiden Landkreise, mit denen es sehr gute Formen der Zusammenarbeit gegeben habe. Dass hier die Schwabener Wehr noch einmal gesondert erwähnt wurde, wird die FFW-Delegation ganz sicher gefreut haben.

Der THW-Regionalstellenleiter Frank Simon betonte, dass die Hauptaufgabe eines Ortsbeauftragten darin bestehe, die Einsatzfähigkeit eines Ortsverbandes sicherzustellen. Das sei eine sehr verantwortungsvolle Sache, der sich Hönig stets mit Bravour gestellt habe. Der vielfach ausgezeichnet THWler wird der Schwabener Gruppe u.a. als Fachberater noch erhalten bleiben. Als besonderes Geschenk gab es für das Ehepaar Hönig einen Hotelaufenthalt in Südtirol. Worte des Dankes hatte auch schon mal der neue Chef Günter Felsmann parat; und zwar gerichtet an seine Familie, ohne deren Zustimmung ein Einstieg als OB nicht möglich wäre. Zu bedanken hatte er sich aber auch bei der amtierenden Mannschaft für das Vertrauen. Und bei seinem Arbeitgeber Océ in Poing, ohne dessen Wohlwollen ein Ehrenamt wie dieses nicht zu bekleiden wäre. Felsmann verwies in einer kurzen Ansprache auf spezielle Altersmerkmale des THW Markt Schwaben. Danach seien die aktiven Helferinnen und Helfer im Schnitt gerade einmal 33 Jahre alt, der gesamte Ortsverband einschließlich der Jugend 24.

THW wirkt wie eine große Familie

Bürgermeister Georg Hohmann (Markt Schwaben) lobte Hönig als besonnene, ruhige Führungskraft, die dennoch zugleich klar und aussagend gewesen sein. Erdings Vize-Landrätin Gudrun Eichinger fiel auf, dass das THW ihr stets wie eine große Familie vorkomme. Ebersbergs Landrat Robert Niedergesäß nannte Hönig ein wichtiges Gesicht in der Sicherheitsstatik des Landkreises Ebersberg. Das Forum nutzte er, um schon mal einen bayernweit einmaligen „Feuerwehrkatastrophenschutzbedarfsplan“, erstellt im Auftrag des Kreises Ebersberg, anzukündigen. Wie gesagt: Deutsche Beamte können wahre Wortschöpfer sein.