Wo „Tempo 30“ keiner will

Von: Jörg Domke

Begegnungsverkehr im Kistlerweg in Markt Schwaben. Es geht eng zu. Nun soll hier Tempo 30 kommen. © jödo

Markt Schwaben - Oft wünschen sich Anlieger Tempo 30 vor der eigenen Haustür. Nicht im Kistlerweg in Markt Schwaben. Hier wäre man zufrieden, wenn es beim status quo bliebe.

Die meisten Anleger trauten ihren Augen nicht, als ihnen am 30. November vergangenen Jahres ein Brief des Ordnungsamtes ins Haus flatterte. Bei einer Verkehrsschau, so heißt es dort, sei folgendes festgestellt worden: Der verkehrsberuhigte Bereich im Kistlerweg soll verkehrsrechtlich nicht zulässig sein. Der Straße fehle die – Zitat – „Aufenthaltsfunktion“. Um verkehrsberuhigt zu bleiben, müsse sie einladend sein, sodass sich dort viele Fußgänger aufhalten und Kinder dort spielen. Ferner heißt es: Für den Verkehrsteilnehmer muss bei der Einfahrt sofort klar sein, dass man eine untergeordnete Rolle spielt und besonders viel Rücksicht geboten ist. Dies alles sei im Bereich Kistlerweg jedoch nicht gegeben. Ein verkehrsberuhigter Bereich könne auch nicht mit der Begründung erhalten werden, dass dort Kinder wohnten.

Das Schwabener Ordnungsamt kam daher zu dem Schluss: Im Kistlerweg handelt es sich um eine öffentliche Straße, die nicht ohne Begründung für den Verkehr (oder einen Teil davon) gesperrt werden dürfe. Ergo: eine verkehrsberuhigte Zone sei aus juristischen Gründen nicht weiter aufrecht zu erhalten. Ein Vorgang, so scheint es, der sich ähnlich verhält wie in der Textorstraße. Dort gibt es inzwischen, gegen Willen der Anlieger, Tempo 30.

Sorge wegen des Durchgangsverkehrs

Die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung kündigte daher noch im alten Jahr an, dass es eine neue Beschilderung ab Kalenderwoche 49 geben werde. Ab diesem Zeitpunkt, so heißt es, werde Tempo 30 in Kraft treten. Das Ganze ist jetzt jedoch schon gut drei Monate her. Die angekündigte neue Beschilderung gibt es noch immer nicht. Der Grund: Nach Bürgerprotesten hat man sich im Rathaus dazu entschlossen, das Thema nochmals öffentlich in einem Verkehrsausschuss zu erörtern, so Sachbearbeiterin Clarissa Pohl auf Nachfrage. Die Sitzung ist für Ende März geplant.

Bislang hat es in der Sache bereits einen regen Schriftwechsel zwischen Amt und Anliegern gegeben. Das Ausgangsschreiben der Marktgemeinde vom 30. November hatte nämlich umgehend Reaktionen ausgelöst. Mit Schreiben vom 4. Dezember ans Rathaus forderten Anlieger der Straßen Seifensiedergasse, Kistlerweg und im Angerl die Gemeindeverwaltung auf, von den angedeuteten Änderungen Abstand zu nehmen. In dem Brief wird ferner darauf verwiesen, dass es nach wie vor zahlreiche Fußgänger und spielende Kinder auf der Straße gebe.

Mehr noch mache jedoch ein Durchgangsverkehr Probleme. Vor allem der Kistlerweg werde gerne von Autofahrern benutzt, die Staus auf den Schwabener Hauptstraßen ausweichen wollten, will man beobachtet haben. Zitat aus dem Brief: „Hier haben Kraftfahrer, die hier nicht wohnen, nichts zu suchen“.

Reger Briefwechsel mit dem Ordnungsamt

Ein Antwortschreiben darauf aus dem Ordnungsamt ließ nicht lange auf sich warten. Bereits am 9. Dezember 2021 teilte Clarissa Pohl den Anwohnern mit, dass ihr die beschriebene Verkehrssituation nicht unbekannt sei. Jedoch gebe die Straßenverkehrsordnung eindeutige Regeln für eine verkehrsberuhigte Zone, die der Kistlerweg so nicht erfülle. In Markt Schwaben, so heißt es weiter, gebe es leider noch einige andere Bereiche, in denen Verkehrsregelungen nach strenger rechtlicher Auslegung nicht korrekt seien. Diese Missstände wolle man Zug um Zug beheben. Siehe Textorstraße.

Clarissa Pohl griff außerdem den Hinweis der Anlieger auf, dass es im Kistlerweg zunehmend Umfahrungsverkehr gebe. Das Ordnungsamt machte daher den Vorschlag, im Bereich Angerl Sperrpfosten in die Fahrbahn einzusetzen. Damit könnte dem Problem Durchgangsverkehr Rechnung getragen werden.

Ganz neu ist diese Idee nicht. Früher schon hatte man entsprechende Vorschläge gemacht, die jedoch von den Anwohnern vehement abgelehnt worden waren.

Ganz anders sehen das weiterhin die Anlieger. Inzwischen liegt dem Rathaus eine Unterschriftenliste vor. In einem Gespräch mit der Ebersberger Zeitung verweist Taxiunternehmer Adrian Niklas u.a. auf praktische Probleme, die durch die Fahrbahnpoller entstehen würden. Mit den Unterschriften sprechen sich die Betroffenen Schwabener weiterhin für die Beibehaltung des gegenwärtigen Zustandes aus.

Straße ist teils nur 3,30 Meter breit

Last not least verweist Niklas auf die Breite der Straße. Direkt vor seinem Haus sind es von Fahrbahnkante zu Fahrbahnkante 4,20 Meter. Nur ein paar Schritte weiter geht es nur noch um 3,30 Meter. Nicht nur er, sondern auch seine Nachbarn haben inzwischen erhebliche Zweifel, ob bei einer Fahrbahnbreite von 3,30 Metern eine Tempo-30-Zone überhaupt greifen kann.

Spielräume, betont die Ordnungsamtsmitarbeiterin auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung, habe man in der Verwaltung nicht. Im Ausschuss werde es in erster Linie darum gehen, was man mit den geplanten Pollern im Angerl machen wolle. Beim Status quo werde es aber nicht bleiben können.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter