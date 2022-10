THW Markt Schwaben: Viel Lob, viele Einsätze - und kritische Worte

Von: Armin Rösl

Probe für den Ernstfall: Das THW Markt Schwaben übt die Belüftung eines Fischweihers. © THW Markt Schwaben

Beim Herbstempfang des THW Markt Schwaben wurden einige Mitglieder für langjährigen Hilfsdienst geehrt. Ortsbeauftragter Günter Felsmann übte in seiner Rede Kritik an die Politik.

Markt Schwaben – Beim traditionellen Herbstempfang des Technischen Hilfswerks (THW) Markt Schwaben wurden acht ehrenamtliche Einsatzkräfte für ihren langjährigen Dienst und ihr überdurchschnittliches Engagement ausgezeichnet. Hjalmar Senger, Michael Lieder, Wolfgang Höllerl und David Pruchniewski erhielten das THW-Helferzeichen Gold. Andreas Weinmann wurde das Helferzeichen Gold mit Kranz verliehen. Für ihren langjährigen Einsatz wurden Renè Költzsch für 10 Jahre, Andreas Weinmann für 20 Jahre sowie Dominik Fehr und Stefan Sandner für jeweils 25 Dienstjahre gewürdigt. Zudem erhielt Stefan Sandner das Ehrenzeichen am Bande des Freistaates Bayern für 25-jährige Dienstzeit.



Ehrungen für lange Dienstjahre. © THW Markt Schwaben

Beim Herbstempfang blickte der Ortsbeauftragte Günter Felsmann auf die vergangenen Jahre zurück, die geprägt gewesen seien von großen Einsätzen wie dem Hochwasser im Ahrtal, der Corona-Krise, dem G7-Gipfel und der Ukraine-Hilfe. Felsmann dankte allen Mitgliedern sowie Partnern des THW für die gute Zusammenarbeit.



Ehrung mit Helferzeichen. © THW Markt Schwaben

In seiner Rede klärte der Ortsbeauftragte die Gäste – darunter Markt Schwabens Bürgermeister Michael Stolze (parteifrei) sowie die Landtagsabgeordneten Doris Rauscher (SPD) und Thomas Huber (CSU) – über die finanzielle Lage des Ortsverbandes Markt Schwaben auf. Dem THW stünden aufgrund aktuell auslaufender Förderprogramme 30 Prozent weniger Finanzmittel zur Verfügung. Faktoren wie die Inflation und immer höher steigende Energie- und Verbraucherpreise würden die Situation verschärfen. „Um auch in Zukunft einen modernen und gut aufgestellten Zivil- und Katastrophenschutz bereitstellen zu können, wünschte sich Felsmann anstatt der in der Vergangenheit immer wieder eingerichteten Sonderfördermittel konstante Mittel, auf dem Stand der Zeit“, heißt es in der Pressemitteilung des THW Markt Schwaben zum Herbstempfang. Bei dem dankten Landes- und Kommunalpolitiker dem Ortsverband für dessen Einsatz, Arbeit und Engagement.

Während der Veranstaltung stellte der Trupp Mobiler Hochwasserpegel sich, seine Einsatzaufgaben und seine Ausstattung vor.



Das THW in Markt Schwaben steht eigenen Angaben zufolge als Einsatzorganisation des Bundes zur Unterstützung des Katastrophenschutzes in den Landkreisen Ebersberg und Erding zur Verfügung. Darüber hinaus kommen die circa 80 Kräfte auch überregional zum Einsatz. Das Einsatzteam setzt sich aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus den Landkreisen Ebersberg und Erding zusammen.

