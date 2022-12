Markt Schwabener Traditionsgeschäft schließt: Stacheter ab heute zu

Von: Friedbert Holz

Die Markt Schwabener Firma Stacheter gibt es seit 152 Jahren, jetzt ist das alles Geschichte. Das Traditionsgeschäft ist ab heute geschlossen.

Markt Schwaben - „Wir mussten etwas unternehmen, hatten bereits privates Geld in die Firma gesteckt und die Betriebskosten zurückgefahren. So konnte es nicht weitergehen, daher schließen wir zum 23. Dezember unser Ladengeschäft.“

So ernüchternd klingt das Resümee einer Analyse von Veronika Freyer, der Inhaberin des Traditionsgeschäfts Stacheter in der Ebersberger Straße. Seit 1870 bestand dieser Handelsbetrieb, einer der ältesten am Ort, „ein Fachgeschäft mit Artikeln für das moderne Wohnen mit hohem Qualitäts- und Stilanspruch“, so die Eigen-Definition der Firma. Damit soll und muss wohl jetzt Schluss sein, „wir haben den Stecker gezogen“, wie Freyer mit etwas Wehmut in der Stimme klarstellt.

Konkurrenz durch Online-Handel

Für das Ende des gut sortierten Haushaltswaren-Geschäfts, das neben Geschirr, Töpfen oder Besteck aber auch einen Schärfservice für Messer, das Fräsen von Schlüsseln, Schildergravuren oder Sicherheits-Haustechnik angeboten hatte, sieht die 43-jährige Inhaberin zwei maßgebliche Gründe. „Zum einen hat der Online-Handel schon lange vor der Corona-Zeit den analogen Einkauf im Fachgeschäft vor Ort kaputt gemacht. Für viele scheint Bequemlichkeit über gute Beratung zu gehen, getoppt noch durch manchmal günstigere Preise“. Für sie und ihren Mann, der aus der IT-Branche stammt und bereits selbst im Internet gehandelt hatte, war ein eigener Online-Vertrieb nicht attraktiv: „Das ist beileibe nicht nur Zuckerschlecken, denn es braucht dazu ein Lager und eine ausgeklügelte Logistik, denn der Faktor Zeit spielt bei der heutigen Ungeduld der Kunden eine große Rolle.“

Als weiteren Grund für den Umsatz-Einbruch in jüngster Vergangenheit sieht Veronika Freyer natürlich auch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. „Es ging nach dem 24. Februar wirklich Schlag auf Schlag, plötzlich hatte sich das Kauf-Verhalten vieler verängstigter Kunden verändert - seitdem wird mehr gespart, oftmals nur noch das gekauft, was für’s Leben elementar erscheint“.

Bis zum Sommer des Jahres hätten sie und ihr Mann sich diese Situation angeschaut, um dann zu entscheiden, die Reißleine zu ziehen: „Es war am Schluss katastrophal, wir mussten aufhören“.

Von Anfang an erfolgreich - nur zuletzt nicht mehr

Nicht unbedingt zu einer verträglichen Stimmung hätten verdeckte Kommentare aus der Kundschaft beigetragen nach dem Motto, dass ihre Firma „es doch sowieso nicht nötig hätte“. Tatsächlich sei ihre Firma noch vor Jahren gut gelaufen, sei seit 1870 ein solider Fundus vorhanden gewesen. Als damals Josef Stacheter aus Grafing hier am Ort den Laden gekauft hatte, wurden hauptsächlich Kolonialwaren und Lebensmittel vertrieben. Doch das Angebot erweiterte sich rasch auf Stoffe, Öfen und Herde, schließlich erweitert um Gussartikel und sogar Stahlträger. Diese kamen per Bahn aus dem Ruhrgebiet und wurden mit Pferdefuhrwerken an die Kundschaft ausgeliefert.

Stacheter aber, Vater von drei Kindern, starb bereits im Alter von 40, seine Frau Anna übernahm das Geschäft. Später übernahm sein Sohn Hubert die Firma, doch auch er lebte nicht lange, wieder einmal musste die Ehefrau einspringen.

Die Sparte Verkauf von großen Schließanlagen bleibt

Schließlich war Veronika Freyers Großmutter, Olga Ihm, Chefin, behielt aber den Firmennamen Stacheter bei, die Enkelin muss nun aber diese Familiengeschichte beenden. Wie es weiter geht? „Wir hoffen, dass unsere zwei Vollzeit-Angestellten, eine Teilzeitkraft und eine Mini-Jobberin bald wieder im Einzelhandel eine andere Stelle bekommen, derzeit suchen viele Firmen gute Leute. Mein Mann und ich aber lassen die Firma Stacheter bestehen, konzentrieren uns auf den Verkauf großer Schließanlagen.“ Vielleicht schreibt Veronika Freyer ja einmal eine Story über die Geschicke dieses Unternehmens, schließlich ist sie eine studierte Journalistin.

