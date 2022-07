Aktive Truppe ist trotz aller Einschränkungen durch Corona weiterhin top aufgestellt

Von: Jörg Domke

Teilen

Feuerwehrvorstand Andreas Stolze bei der Hauptversammlung in Markt Schwaben © Dziemballa

Von besonderen Herausforderungen sprach Markt Schwabens Feuerwehrkommandant Christian Hankofer bei der Hauptversammlung des Feuerwehrvereins. Gemeint war die Corona-Pandemie.

Markt Schwaben - Es sei eine besondere Herausforderung gewesen, in diesen Corona-Pandemiezeiten als Kommandant einer Ortsfeuerwehr die Einsatzbereitschaft am Laufen zu halten, ohne die Kameradinnen und Kameraden unnötig zu gefährden: Genau so formulierte es der Markt Schwabener Kommandant Christian Hankofer im Verlauf der Jahreshauptversammlung bzw. der anschließenden Übernahmefeier im Stüberl innerhalb des Gerätehauses. Heuer wird die Lokalität, nebenbei bemerkt, übrigens auch schon zehn Jahre alt.

Insbesondere bei den Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen habe es laut Hankofer zuletzt erhebliche Probleme gegeben. „Trotzdem haben wir es 2021 unter den ganzen Einschränkungen geschafft, 76 Übungen, davon sieben Online-Unterrichte mit insgesamt 180 Stunden Gesamtstunden, abzuhalten“, so der Kommandant.

Probleme im Ausbildungssektor

Ein besonderes Ereignis war 2021 laut Hankofer die Gründung einer neuen Jugendgruppe. So konnte man nach einem abgehaltenen Aktionstag durchaus einige Jugendliche für die Feuerwehr Markt Schwaben begeistern. 18 junge Leute sind demnach der Jugendgruppe beigetreten. Somit können die Verantwortlichen wieder mit Stolz auf eine Nachwuchsgruppe mit 22 Jugendlichen blicken. Hankofer sprach von einem „wichtigen Baustein für die Zukunft unserer Feuerwehr“. Namentlich erwähnt wurden Barbic Leon, Böhlke Konstantin, Freyer Jakop, Grimminger Noah, Hankofer Jonas, Hiermaier Aron, Jovanovic Guiseppe, Jovanovic Stanko, Meder Metthieu, Schmidt Alessa, Schuler Matthew, Schulz Josefine, Spaderna Letizia, Sticht Florian, Vinceller Balint, Von Usslar Moritz, Voronina Anastacia, Wegesser Florian und Huber Lukas.

Der Kommandant nutzte das Forum Übernahmefeier auch, um sich einmal mehr für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, insbesondere mit dem Ordnungsamt, und Bürgermeister Michael Stolze zu bedanken.

Dank an die Gemeinde für eine gute Zusammenarbeit

Feuerwehrintern befördert wurden heuer Lorenz Lederhuber (jetzt: Hauptfeuerwehrmann), Florian Mayr (Löschmeister), Andreas Wierer und Florian Schweiger (Oberlöschmeister), Ludwig Wimmer (Maschinist). Aber auch besondere Treue zur aktiven Mannschaft wurde gewürdigt. Für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst bedankte sich Hankofer bei Florian Mayr, Lorenz Lederhuber, Andreas Niederreiter und Alexander Sedlmair. 20 aktive Dienstjahre weisen Michael Ehrhardt und Manfred Hiel auf, 25 sogar Hubert Siegert. Und ganze drei Jahrzehnte dabei ist Andreas Lampart.

Auf die Vergabe eines Bestpreises wurde heuer verzichtet. Er soll besondere Leistungen oder Verdienste von Kameraden und Kameradinnen für die Feuerwehr Markt Schwaben hervorheben. Stattdessen gab es ein besonderes Dankeschön für Andreas Niederreiter, der sich besonders engagierte bei der Einsatznachbearbeitung und das Erstellen der Formulare bei Lohnausfällen. Ausdrücklich lobend erwähnt wurden zudem Andreas Wierer, Sabrina und Felix Kraus, Philipp und Maximilian Krauß, Florian Schweiger, Horst Lauber, und Caro Schiegl.

Beförderungen im Rahmen einer Übernahmefeier

Jemand, der sich besonders bei der Pflege der Fahrzeuge außerordentliche Verdienste erworben hat, wie es Kommandant Christian Hankofer sagte, zuletzt aber aus Altersgründen eher aus der zweiten Reihe agierte, war und ist Günther Mayr, der mit erreichtem 65. Lebensjahr im August 2021 aus dem aktiven Dienst ausschied. „Durch dein handwerkliches Geschick in allen Bereichen bist du gerade für unseren Gerätewart immer wieder ein Joker ein As im Ärmel“, so Kommandant Hankofer.

Vereinsseitig gab es ebenfalls zahlreiche Mitgliederehrungen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Claudia Hundsberger, Johann Jäger, Bernd Reislehner, Olaf Schöneich, Peter Widmann, Anton Zacherl, Christian Zacherl und Ingrid Zacherl, für 40 Jahre Andreas Heitzer, Helmut Knabel, Walter Lauber, Anton Pech und Anton Peischl. Peter Fleischer gehört dem Verein seit 50 Jahren an. Unglaubliche 60 Jahre Mitglieder sind Emil Frick, Franz Obert, Johann Georg Schweiger und Josef Vodermeier.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter