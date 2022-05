Und dann kam auch noch Pech dazu: Wie Uli Pech 1972 um seine Olympiateilnahme gebracht wurde

Von: Jörg Domke

Uli Pech beim Wildwasser-Kajak-Fahren. © privat

Er war Weltmeister, Deutscher Meister und mehr: Trotzdem durfte Kajakfahrer Uli Pech nicht bei den Olympischen Spielen 1972 in München teilnehmen. Wie ein Markt Schwabener um seine Olympiateilnahme gebracht wurde.

Markt Schwaben – Uli Pech muss schmunzeln gleich beim ersten flüchtigen Blick auf einen alten Artikel, den die Ebersberger Zeitung einst am 14. Juli 1972 über ihn verfasste und den wir ihm im Original mitgebracht haben bei einem Besuch in seinem Eigenheim in Bruckmühl (Landkreis Rosenheim). „Goldmedaille nach Schwaben?“: So hieß es damals in einem Vorbericht der Ebersberger Lokalredaktion zu den Olympischen Spielen. Gold für einen Athleten aus dem Landkreis Ebersberg? „Etwas übertrieben“, sagt der inzwischen 71-Jährige heute, fast genau 50 Jahre danach: „Da hat mich jemand besser gemacht, als ich mich selber sehe.“

Vordere Plätze bei Deutschen Meisterschaften, ja sogar nationale Titel, hatte Pech damals im Alter von erst 20 Jahren allerdings schon gesammelt. Und zwar nicht zu knapp. Und dazu den Weltmeistertitel mit der Mannschaft im Wildwasser-Kajak. Allerdings in einer Spezialdisziplin des Kajaksports, die in München 1972 gar nicht auf dem Programm stand – und auch später nie olympisch wurde.

„1972 jedenfalls“, sagt das einstige Ausnahmetalent heute, „war dann doch zu früh für mich“. Und auch vier Jahre später blieb ihm das Erlebnis Olympia im kanadischen Montreal versagt. Die „Quali“ für den Bahnwettbewerb (also nicht der Sportler im Kampf gegen die besonderen Herausforderungen eines wilden Flusses, sondern im Duell Mann gegen Mann auf den Bahnen nebenan) war eigentlich geschafft, wurde nachträglich aber wieder aberkannt, weil der einstige Markt Schwabener im gleichen Jahr schon in der Disziplin Wildwasser an den Start gegangen war. Etwas, was damals in der Lesart des Verbandes nicht sein durfte.

Das Fernsehen hat das Thema auch aufgegriffen

Selbst die BR-Sendung „Blickpunkt Sport“ mit dem einst sehr bekannten Moderator Manfred Vorderwülbecke, so erzählt Pech, habe damals seine besondere Situation zum Thema gemacht. Geändert hat sich die Situation für Uli Pech dennoch nicht mehr. 1976 gab er im Alter von 26 Jahren sein großes sportliches Hobby, das Kajakfahren, auf. Und widmete sich seiner beruflichen Laufbahn: Maschinenbaustudium, Job als Entwicklungsingenieur im Faserverbundbereich. Da ging es um Werkzeugbau, das Entwickeln von besonderen Behältern, um Solargeneratoren oder die Konstruktion von Flügeln für Windkraftanlagen. „Ich habe irgendwie dann doch mein Hobby auch zum Beruf gemacht“, sagt der Bruckmühler zufrieden.

Immerhin: Mit einen gewissen Stolz kann Uli Pech heute von sich behaupten, den Verbandsoberen von einst bewiesen zu haben, dass auch ein Wildwasser-Kajak-Champion imstande sein kann, den besten deutschen Kajak-Rennleuten in der Bahn Paroli zu bieten. Und mehr noch: sie sportlich sogar besiegt zu haben.

Mit 12 erster Kontakt mit einem Kajak

Dass überhaupt ein Bursche aus dem an Wildwasserstandorten nun nicht gerade reichlich gesegneten Landkreis Ebersberg in dieser Sportart so erfolgreich sein sollte, geht wohl auf die schon sprichwörtliche Verkettung von Zufällen zurück. Pech wuchs in Forstern auf. Bei einem Ausflug nach Krems in der Wachau mit einer benachbarten Familie kam er mit zwölf Jahren erstmals mit einem Kajak in Kontakt, ohne selbst in dem Boot gesessen zu sein.

Später folgte erst einmal eine Lehre als Triebwerksmechaniker bei MTU in München. Dort hing irgendwann Mitte der 60er am Schwarzen Brett ein Aushang: Verkaufe Kajak.

Uli Pech erinnert sich an den Ausflug in seiner Kindheit. Die verlangten 300 Mark aber hatte er nicht. Von Wörth aus, wohin er mit der Mama inzwischen gezogen war, jobbte er am Wochenende am Bau. So lange, bis das Geld beisammen war.

Das Sportgerät transportiert Pech eigenhändig

Was fehlte, war jedoch eine Transportmöglichkeit für das Boot mit immerhin 4,5 Metern Länge. Uli Pech trug es von Markt Schwaben nach Wifling, paddelte erstmals in seinem neuen Gebrauchtboot den Rest der Strecke bis Wörth auf der Sempt. Und auch danach schleppte er sein Sportgerät entweder auf den Händen von A nach B – oder zwängte sich mit dem Ungetüm in Eisenbahnwaggons. Nach Schäftlarn, nach Mühldorf, nach Dorfen. Im Verein ist man besser aufgehoben, war schließlich seine entscheidende Erkenntnis. Und so fand Pech mit dem DTKC München (Deutscher Touring-Kajak-Club) eine sportliche Bleibe.

Noch gut hat er bis heute den ersten Wettkampf für den DTKC in Erinnerung. Es wurde ein 19. Platz. Was den jungen Sportler nur noch mehr motivierte. Bei einem Langstreckenrennen von Neuburg nach Ingolstadt auf der Donau kam immerhin Platz 3 zustande. „Da habe ich gespannt: Da geht was“, so der 71-Jährige.

Uli Pech mit dem Zeitungsbericht von 1972 © jödo

Aber nicht von alleine. Im Winter legte sich Pech in speziellen Trainingsräumen nahe der alten Messe ein paar Muckis zusätzlich zu. Zwischenzeitlich war er nach eigenen Angaben fast täglich auf dem Wasser; im Gegensatz in so manchem Konkurrenten. Der EZ sagte er im Juli 1972: „Leistungssport ist sehr anstrengend, aber es geht. Ich trainiere jeden Tag von morgens sechs bis sieben Uhr und am Nachmittag zwischen den Vorlesungen nochmals eine Stunde“.

Was sich ab 1968 dann auch spürbar auszahlte mit der ersten Deutschen Jugendmeisterschaft in Garmisch. Auftrieb gab später zudem ein Sieg über den damals seit zwei Jahren ungeschlagenen Weltmeister bei einem Rennen in der Schweiz. Sportliche Erfolgen allerdings in einem längst ganz anderen, in Teilen selbst gebauten Boot, in dem faserverstärkter Kunststoff zum Einsatz kam.

Pech sammelt Titel ohne Ende

In seiner sportlichen Bilanz stehen am Ende immerhin sieben DM-Titel, ein Europacupgewinn und zwei Mannschaftsweltmeisterschaften.

Mitte der 80er Jahre zog Pech nach Bruckmühl. Die Verbindungen zum Landkreis Erding bzw. zu Markt Schwaben sind fast alle abgebrochen. Pechs Schwester lebt in Hohenlinden, seine Nichte ist Markt Schwabenerin.

Nochmals in ein Kajak zu steigen, um im wilden Wasser den Gewalten zu trotzen: Das ist nichts mehr, was ihn reizen würde, sagt er, der inzwischen seit sieben Jahren Rentner ist und handwerklich so ambitioniert, dass ihm in diesem Feld kaum jemand das sprichwörtliche Wasser reichen könnte. In einem Rennkajak aber scheint sich der Exleistungssportler noch immer vorstellen zu können. Sozusagen im Kampf „Mann gegen Mann“.

