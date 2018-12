Attraktiv bis zum Kollaps

Alles verstopft hieß es während des Bahn-Warnstreiks auch in Markt Schwaben. Dass die Gemeinde dringend ein Verkehrskonzept braucht, ist aber schon viel länger bekannt.

Markt Schwaben – Der vergangene Montag hat es mal wieder in einer extremen Ausprägung gezeigt: Bedingt durch Schnee und Glatteis sowie den auf den Vormittag beschränkten Warnstreik der Eisenbahner versuchten hunderte, vielleicht tausende ansonsten S-Bahn-Pendler ihr Glück, um mit dem Pkw in die Landeshauptstadt und zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen. Da die A 94 quasi zwischen Hohenlinden und München komplett zu war, probierten nicht wenige ihr Glück auch über Markt Schwaben, Pliening bzw. Landsham und Kirchheim in Richtung Riem. In Pliening stießen sie jedoch quasi mit dem Verkehr aus Richtung Erding/Finsing zusammen, der ebenfalls in Richtung München schlich.

Zugegeben: Eine ganz besondere Ausnahmesituation. Aber eine, die gleichzeitig einmal mehr aufzeigte, wie eng verwoben jeden Tag alles ist, wenn es um den Verkehr und seine Ströme im Münchner Osten geht.

Nicht ohne Grund haben sich gut ein Dutzend Gemeinden aus den Landkreisen Ebersberg (im Norden und Westen), Erding und die Landeshauptstadt mit einigen Stadtteilen zusammengetan, um gemeinsam an einem Verkehrskonzept zu arbeiten. Die Marktgemeinde im Landkreisnorden ist ebenfalls dabei. „Schnelle Lösungen“, sagt Schwabens Bürgermeister Georg Hohmann, „sind dort jedoch nicht zu erwarten“. Aus seiner Sicht gehe es schließlich um ein Problem, das vor 20 Jahren hätte angepackt werden müssen. Was aber ausblieb.

Aber es gebe keine Alternative zu dieser Kooperation: Das tägliche Verkehrschaos lasse sich nur irgendwann einmal in den Griff bekommen, indem man über Gemeindegrenzen hinweg agiere. Lokale Lösungen, so sagt Hohmann, gebe es nach seiner Auffassung nicht. Daher mache auch ein immer wieder mal vereinzelt gefordertes innerörtliches Verkehrskonzept wenig Sinn.

Im Rathaus ist man der Ansicht, dass die Straßen Markt Schwabens zum großen Teil von Verkehrsteilnehmern verstopft werden, die nicht in Markt Schwaben wohnen. Ein entscheidender Grund dafür: der Bahnhof und seine Super-Anbindung an München. Vier Dinge seien hier besonders zu nennen, so Hohmann in einem Gespräch mit der EZ: Der durchgängige 20-Minuten-Takt, der günstige XXL-Tarif (in dieser Zone liegt Markt Schwaben als Endpunkt noch), die Express-S-Bahn (sie hält auf dem Weg zum Ostbahnhof nur noch in Riem) und der „Mühldorfer“. Der Regionalzug braucht knapp eine Viertelstunde bis München Ost. Das alles mache die Marktgemeinde nicht nur für Schwabener oder, wir berichteten bereits, für Immobilien-Investoren attraktiv, sondern auch für Pendler aus umliegenden Gemeinden. Mit Nebeneffekten.

Nahezu machtlos sieht man täglich, wie Wohnstraßen in Bahnhofsnähe zugeparkt werden von Bahnpendlern. Münterstraße, Trappentreustraße, Barmbichlerweg, Rot-Kreuz-Straße sind nur ein paar Beispiele. Inzwischen beobachten Rathausmitarbeiter, dass selbst der Parkplatz im Schlossgraben schon morgens belegt wird von Pkw, die eindeutig nicht Markt Schwabenern zugeordnet werden können.

Eine Parkuhrlösung hat der Rat einst beschlossen, umgesetzt worden ist sie nie. Es gibt, hört man, Widerstände von einzelnen örtlichen Gewerbetreibenden, die Umsatzeinbußen befürchten, sollte das Parken hier zeitlich begrenzt werden. „Was das Parken angeht, wird alles ausgereizt, was irgendwie geht“, sagt der Verwaltungschef. Man stelle seinen Pkw überall dort hin, wo sich eine Chance biete. Manchmal noch legal, aber zumeist eben verbotenerweise.

Die regulären Parkmöglichkeiten in Bahnhofsnähe im Park-and-Ride-Gebäude sind an Werktagen schon früh ausgereizt. Es beispielsweise aufzustocken, würde, da ist sich Hohmann sicher, nach ein paar Wochen gleich wieder verpuffen. Fazit: Eine verkehrspolitische Lösung des Gesamtproblems sieht Hohmann nur in einem interkommunalen Zusammenwirken. Es werde wohl Jahrzehnte dauern für Maßnahmen, die wirkungsvoll griffen.

Gearbeitet worden ist an einem Lokalverkehrskonzept über schon mal. Im Rahmen einer Bachelor-Arbeit entstand eine Bestandsaufnahme. Zu einer weiterführenden Masterarbeit aber kam es bislang nicht mehr.