Elfjähriges Mädchen angefahren - nicht aufgepasst

Bei einem Unfall in Markt Schwaben wurde ein elfjähriges Mädchen verletzt. Es musste ins Erdinger Krankenhaus gebracht werden.

Verkehrsunfall mit Kind in Markt Schwaben

Leicht verletzt wurde ein elfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Gründonnerstag in Markt Schwaben. Was war passiert?