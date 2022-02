Supermagnet: Verletzter bei einem Betriebsunfall in Markt Schwaben

Einen Unfall bei Säuberungsarbeiten meldete die Polizei. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Verletzung an der linken Hand zog sich ein Arbeiter bei Säuberungsarbeiten in einer Gießerei in Markt Schwaben zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Markt Schwaben - Wie Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich am Freitag, 25. Februar, gegen 18.30 Uhr in einer Gießerei in Markt Schwaben ein Arbeitsunfall. Ein Mitarbeiter(49) hob bei Säuberungsarbeiten eine Magnetplatte vom Boden auf. Durch die enorme magnetische Kraft zog die Platte eine andere, sich in der Nähe befindliche Magnetplatte an.

Ring- und Mittefinger zwischen zwei Platten

Der Mitarbeiter zog sich eine Verletzung an der linken Hand zu, da sich dessen Ring- und Mittelfinger zu diesem Zeitpunkt zwischen den beiden Platten befanden.

Magnetplatten mit hoher Haftkraft

Laut einem Mitarbeiter der Firma Magna besitzen die Magnetplatten eine Haftkraft von 500 Kg. Derartige Magnete werden auch als Supermagnet oder Neodym-Magnet betitelt, erklärte die Polizei.

Der Verletzte wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebarcht gebracht.

