Viele schaffen mehr: Markt Schwabener First Responder setzen auf Crowdfunding

Von: Friedbert Holz

An ihrem Einsatzfahrzeug präsentieren First Responder-Leiter Nicolas Biebel (links) und Förderverein-Vorstand Ralf Eßbaumer den bisherigen Defibrillator. © Dziemballa

Die Markt Schwabener First-Responder brauchen einen neuen Defibrillator. Dafür setzen sie nun auf Crowdfunding.

Markt Schwaben – Die moderne Form des Geldsammelns nennt sich Crowdfunding: Per Aufruf im Internet können sich Zahlungswillige mit einem Betrag ihrer Wahl an einem Projekt beteiligen. Ein solches Vorgehen eint derzeit auch den Förderverein First Responder bei der Orts-Feuerwehr mit der Münchner Bank. Nach dem Motto „Viele schaffen mehr“ sollen 6000 Euro zusammengetragen werden, denn der ehrenamtliche Erst-Rettungsdienst braucht einen neuen Defibrillator für sein Einsatzfahrzeug.

Seit mittlerweile gut zwei Wochen läuft diese Aktion, bei der bisher ein Dutzend Spender rund 200 Euro aufgebracht haben, ein erster Anfang. Bis Ende 2024 soll dieses Crowdfunding noch laufen. Ralf Eßbaumer, der Vorstand des Fördervereins, kann sich, um zusätzliche Motivation zu schaffen, auch attraktive Gegenleistungen vorstellen: „Wer 50 Euro und mehr spendet, kann an einer Führung durch die Feuerwehr teilnehmen, von 75 Euro an schaffen wir spezielle Kinder-Erlebnisse, und ab 100 Euro bieten wir die Auffrischung einer Reanimation an. Für Gruppen oder Firmen sind wir bereit, auch speziell abgestimmte Programme auszuarbeiten.“

„Unsere First Responder sind ein unverzichtbarer Bestandteil des öffentlichen Gesundheitssystems und in erster Linie dafür verantwortlich, in Notfällen und Katastrophen schnellstmöglich eine gute medizinische Erstversorgung und Unterstützung zu leisten“, beschreibt die Münchner Bank als Mit-Initiator die Aufgabenstellung der Männer und Frauen mit ihrem rot-gelb lackierten Einsatzauto.

„Wir haben tatsächlich 22 Personen im Einsatz, darunter vier Notfall-Sanitäter, sechs Rettungs-Sanitäter sowie weitere ausgebildete Fach-Sanitäter“, umschreibt Nicolas Biebel, Leiter der First Responder, die schnelle Hilfs-Truppe. Alle diese Mitarbeiter sind auch aktive Feuerwehrleute. Er selbst arbeitet hauptamtlich als Wachleiter beim Bayerischen Roten Kreuz Markt Schwaben und fährt dort auch den Rettungswagen bei Einsätzen. In seiner Freizeit kümmert er sich ehrenamtlich um die First Responder, wie auch alle seine Mithelfer. „Unsere vornehmliche Aufgabe besteht darin, einen Patienten am Leben zu erhalten, bis ein Rettungswagen eintrifft und ihn übernimmt. Daher rücken wir in der Regel auch immer zusammen oder sehr zeitnah mit einem Rettungswagen aus, denn wir können keinen liegenden Transport anbieten“, sagt Biebel.

Die Einsätze der First Responder werden von der Rettungs-Leitstelle disponiert, die einen Überblick über die jeweiligen Einsätze hat. Dabei kann es um Unfälle gehen, um Einsätze bei Schlaganfällen und Herzinfarkten, aber auch bei offenen Knochenbrüchen. „Im vergangenen Jahr hatten wir rund 200 Einsätze“, bilanziert Biebel, „dabei werden wir jeweils über unsere Pager, kleine digitale Funkmelder, alarmiert, auch nachts. Dann müssen allerdings nur diejenigen zum Einsatz fahren, die laut einem Schichtplan vorgesehen sind“. Wenn diese Helfer mit ihrem Fahrzeug unterwegs sind, können sie in ihrer Ausrüstung über eine Absaugpumpe verfügen, über einen Beatmungsbeutel samt Maske sowie über einen Defibrillator. Dieses Gerät prüft, ob ein lebensbedrohliches Kammerflimmern vorliegt und ermöglicht dann auch die Abgabe eines Schocks. Zudem besteht die Option einer Überwachung des Elektro-Kardiogramms (EKG) des Herzens.

Der bisherige Defibrillator im First Responder-Einsatzfahrzeug nähert sich nun bald seinem Ablauf-Datum, soll im Zyklus eines Austauschs auch in den Rettungswagen ersetzt werden. Zudem gelten vom neuen Jahr an neue Richtlinien für das so genannte Tele-Notarzt-System.

„Bisher“, so Biebel, „konnten wir mit der vorhandenen Technologie aus dem Jahr 2008 dem weiter behandelnden Arzt nur wenige Informationen über den jeweiligen Patienten geben. Mit dem Defibrillator, den wir uns als neues Modell vorstellen, haben wir indes eine Basis für zukunftsweisendes Helfen: Dieses Gerät besitzt einen eingebauten Speicher, der später im Krankenhaus ausgelesen werden kann. So ist es einem Arzt möglich, eine Kurzhistorie des Patienten zu erfahren, etwa über die am Einsatzort gemessene Herzfrequenz oder Sauerstoff-Sättigung“.

Allerdings verlangt ein neues Gerät dann auch eine erneute Einarbeitung aller Personen, die damit arbeiten, eine zusätzliche Aufgabe im Ehrenamt, das an sich schon hohe körperliche und vor allem mentale Anforderungen stellt. „Vor allem Einsätze, bei denen junge Leute oder gar Kinder behandelt werden müssen, sind sehr belastend“, berichten Nicolas Biebel und Ralf Eßbaumer.

Nach solchen Erfahrungen setzen sich die Helfer oft zusammen und tauschen sich aus, versuchen, das Erlebte gemeinsam zu verarbeiten. Dieses Rekapitulieren schlimmer Ereignisse lässt sich durch eine Maschine nicht verbessern.

Der rein technische Weg der Hilfestellung durch einen neuen Defibrillator aber kann zumindest helfen, die Situation bei der Ausrüstung zu optimieren.

