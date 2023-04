Vier Bands im Wettstreit: Markt Schwabener „Rock Store“ setzt auf Nachwuchs

Von: Jörg Domke

Hatten im Vorfeld viel zu tun, freuen sich jetzt aber über den ersten Band-Wettbewerb in der Gemeinde Markt Schwaben: v.l. Martin Hubensteiner, Matthias Triebel, Sabine Drobner und Michael Kramer. © privat

Da gibt es was auf die Ohren: Im Markt Schwabener Jugendzentrum steigt am Wochenende der erste Bandwettbewerb vom Plattenladen „Rock Store“.

Markt Schwaben – Ja, gibt Michael Kramer zu: Natürlich gehe es beim ersten Band-Wettbewerb in Markt Schwaben (hier „Band Battle“ genannt) am kommenden Samstag, 22. April, im Jugendzentrum „Blues“ auch darum, den Rock Store in der alten Trödelei in der Färbergasse 23 ein Stück weit bekannter zu machen. Es handelt sich dabei um jenen Plattenladen, dessen Besonderheit darin besteht, dass seine Betreiber nicht auf maximalen Gewinn ausgerichtet sind. Vielmehr wird hier das Ziel verfolgt, denen regelmäßig neuen „Stoff“ zu liefern, die mit CD oder Streaming nichts oder nur bedingt etwas anfangen können. Die gute alte Vinyl-Schallplatte habe eine Philosophie für sich, sagt aus tiefer Überzeugung etwa Michael Kramer, einer der Mitstreiter im Rock Store.

Das Ladenteam jedenfalls hat sich in den letzten Wochen ziemlich ins Zeug gelegt, damit ein Wettkampf unter immerhin vier jungen Bands zustandekommen kann, die von ihren Stilrichtungen her ziemlich unterschiedlich daherkommen.

Since April etwa hat sich auf Heavy Metal spezialisiert. Die Münchner kombinieren ihr Gitarrenspiel mit klaren, melodischen Stimmen. Ihr selbsterklärtes Ziel: Die Rockmusik am Leben erhalten. Die Band wurde 2016 im Münchner Norden gegründet. Bei einigen Wettbewerbe, sogar deutschlandweit, schnitt Since April bereits gut ab. Gerade erst wurde das Debütalbum „Escape“ veröffentlicht, das auch schon im Radio in Australien, Neuseeland und Großbritannien gespielt wurde.

Punk bzw. Hardrock ist das, womit die Gruppe Shorts in Verbindung gebracht werden muss. Gegründet wurde die Band mit Markt Schwabener Wurzeln 2013. Ihr Sound: deutschsprachig, unangepasst, mit einer Portion Ironie versehen und reichlich Klavier im Gepäck. 2016 war das Projekt erst mal am Ende, es wurde aber ohne Schlagzeug und Bass weitergemacht. Dafür kam die Akustikgitarre dazu. Inzwischen stehen die Zeichen aber wieder auf laut. Zum zehnjährigen Jubiläum haben sich die Mitglieder der letzten Besetzung von 2016 wieder zusammengefunden.

Die Beat-Sisters, das sind Vendula Velikova und Jakub Firt, kommen eigentlich aus Tschechien. Nach einigen größeren Auftritten folgten Kontakte zum Radio und auch vordere Platzierungen bei Wettbewerben. Die Besetzungen änderte sich im Laufe der Zeit, 2019 folgte der Sprung nach Deutschland; speziell nach München. Inzwischen laufen Arbeiten am ersten Album.

Munich Blend kommt aus München. Ihr Markenzeichen: Zwei Stimmen, die unterschiedlicher nicht klingen könnten. Erste eigene Songs sowie Videos sind inzwischen auf der Welt und auf diversen Kanälen (Spotify, Apple Music, YouTube) verfügbar. Die Stilrichtung: Indie-Pop.

Munich Blend spielt nicht nur Coversongs, sondern nach eigenen Angaben gerne auch eigene Lieder. Das ist mit Blick auf den Termin am kommenden Wochenende in Markt Schwaben nicht ganz unwichtig, denn eine Bedingung der Veranstalter lautet: Jeder spielt maximal 20 Minuten, was drei bis vier Songs entspricht. Die Lieder aber müssen Eigenkompositionen sein. Eine vierköpfige Jury wird danach Kriterien wie Originalität, Performance, technische Fähigkeiten, Songwriting und den gesamteindruck bewerten und dann einen Sieger ermitteln.

1700 Euro Preisgeld werden verteilt

Verteilt werden am Ende 1700 Euro Preisgeld. Das ist Geld, so Michael Kramer, das sich dann doch in ihrem Non-Profit-LP-Laden angesammelt hatte, so aber wieder in den Szenekreislauf zurückgeführt werden soll.

Während am Samstag die Juroren tagen, spielt die Erdinger Gruppe „Talentfrei“. Sie durfte nicht teilnehmen, weil die Mitglieder schon zu alt sind. „Talentfrei“ steht für bayerischen Rock, gute Laune und eine energiegeladene Show. Das konnte man übrigens schon als Vorgruppe den La Brass Banda oder den Blechbixn beweisen.

Start ist am Samstag, 22. April, um 15 Uhr

Gut 20 Helferinnen und Helfer hat das Rock Store-Team gefunden, die den Ablauf am kommenden Samstag sicherstellen werden. Auch ein Securitydienst wurde vorsichtshalber engagiert. Das Ganze startet im „Blues“ ab 15 Uhr. Eine zwischenzeitlich zusätzlich geplante Disco wurde wieder abgesagt, weil in direkter Nähe am gleichen Tag abends die Feuerwehr zu einer Blaulichtparty eingeladen hat.

Moderator ist übrigens Jonas Frank. Ein Grußwort hat Bürgermeister Michael Stolze vorbereitet. Maximal dürfen 200 Personen ins Markt Schwabener Jugendzentrum kommen (Am Erlberg 2).

