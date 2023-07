Vier weitere Sonntagsbegegnungen sind für das nächste Jahr schon fix

Von: Jörg Domke

Weitere Sonntagsbegegnungen sind für das kommende Jahr im Unterbräusaal geplant. Erste Termine stehen nun fest. © J.Dziemballa

Es geht weiter mit den Sonntagsdialogen in Markt Schwaben. Organisator Bernhard Winter hat jetzt vier weitere Termine bekanntgegeben.

Markt Schwaben – Für das kommende Jahr hat der Markt Schwabener Altbürgermeister Bernhard Winter bereits vier neue Termine für weitere Sonntagsbegegnungen fix gemacht. Am 28. Januar werden demnach die evangelische Theologin Margot Käßmann und der Münchner Journalist Heribert Prantl zum Thema „Mut“ sprechen. Um „Verbrechen als Fiktion und Realität“ geht es am 10. März. Die Gesprächspartner sind dann Anna Schneider, Krimiautorin, und Markus Kraus, Leitender Kriminaldirektor beim Polizeipräsidium München.

„Wissenschaft und Politik“ stehen im Fokus beim Dialog am 21. April mit Prof. Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München, und Klaus Holetschek, Staatsminister für Gesundheit und Pflege.

„Was kann Poesie?“ Dieser Frage gehen Judith Hermann, Schriftstellerin, und Prof. Dirk von Petersdorff, Literaturwissenschaftler und Lyriker, schließlich am 2. Juni nach.

Alle Veranstaltungen bislang im Unterbräusaal geplant

Alle Veranstaltungen finden im Unterbräu-Bürgersaal statt. Winter teilt mit, dass derzeit noch keine Anmeldungen möglich sind.

Offizielle Buchvorstellung am 24. August mit dem Lyriker Bernhard Winter

Nächster großer Termin für ihn ist heuer am 24. August eine Lesung aus seinem aktuellen Buch „Sie lachen wo ich nicht. Futter für große und kleine Füchse“ ab 19.30 Uhr in der Münchner Buchhandlung Michaelsbund am Stachus. Es handelt sich dabei um die offizielle Buchpremiere. Mehr dazu online unter www.neuestadt.com/de/buecher/sie-lachen-wo-ich-nicht.html und www.winternetz.net/lyr/lesungen. Auch Kultusminister Michael Piazolo und Gerhard Polt, der das Vorwort geschrieben hat, werden kommen. Die renommierte 14-jährige Harfenistin Sophie Betzl begleitet musikalisch, ein paar Videoclips mit originellen Text-Interpretationen von Viertklässlern aus Göppingen sorgen für zusätzliche Lebendigkeit.

