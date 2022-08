Vorfahrt missachtet in Markt Schwaben: Land Rover und Opel prallen zusammen - Totalschaden und drei Verletzte

Die verletzten Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Verkehrsunfall

Drei leichtverletzte Personen und zwei Fahrzeuge mit Totalschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich Samstagnachmittag in Markt Schwaben ereignet hat.

Markt Schwaben - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag im Bereich Burgerfeld/Geltinger Straße in Markt Schwaben sind drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Poinger Polizei meldet, stießen zwei Autos frontal zusammen. Ursache für die Kollision war eine Missachtung der Vorfahrt. Beteiligt waren ein Land Rover, an dessen Steuer ein 53-jähriger Anzinger saß, und ein Opel, der von einem 21-jährigen Forstinninger gefahren wurde.

Durch den Zusammenprall drehte sich der Land Rover um 180 Grad, der Opel kam erst mehrere Meter später zum Stillstand. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, berichtet die Polizei, die Gesamtschadenssumme wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die drei in den Fahrzeugen befindlichen Personen wurden vorsorglich für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Freiwillige Feuerwehr Markt Schwaben den Streckenabschnitt kurzzeitig sperren, um diesen ordnungsgemäß zu säubern.

