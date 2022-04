Wahrheiten, die niemand hören will: Markt Schwabener Bühne stellt neues Stück vor

Von: Friedbert Holz

Starkes Stück: Die Schwabener Akteure spielen nochmal am kommenden Wochenende. © Dziemballa

Unterhaltung vom Feinsten und eine tolle schauspielerische Leistung: Theaterverein Markt Schwaben spielt die französische Komödie „Der Vorname“

Markt Schwaben – Wer glaubt, Namen seien nur Schall und Rauch, wird schnell eines besseren belehrt, wenn er sich die Komödie „Der Vorname“ ansieht. Dieses Stück, gekonnt in Szene gesetzt von fünf Mitwirkenden des Theatervereins unter Regie von Sabine Bogenrieder, sorgt nicht nur beim Publikum für Spaß und Nachdenklichkeit. Es zeigt vor allem auf, wie schmal der Grat sein kann, auf dem es gilt, Freundschaft, Toleranz und Familienglück in richtiger Balance zu halten.

Wie entlarvend die Wirkung eines einzelnen Wortes sein kann, wie ein negativ beladender Begriff eine Gesellschaft in aggressiv-hektische Stimmung versetzt, das wussten schon vor zwölf Jahren die beiden Franzosen Matthieu Delaporte und Alexandre de la Petellière. Sie schrieben eine bissige Story, die eigentlich ganz locker beginnt, dafür aber sehr angespannt endet.

Nur vermeindlich gute Freunde

Denn sie deckt Facts auf in einer Gemeinschaft von fünf vermeintlich guten Freunden. Diese waren bis dahin unbekannt, und so entpuppt sich ein Outing zum Skandal, entblößt plötzlich Wahrheiten, die niemand hören wollte.

Alles beginnt ganz harmlos, beim Abendessen von Literatur-Professor Pierre (Michael Siegert) und Frau Elisabeth (Julia Mehltretter), einer Teilzeit-Lehrerin. Sie haben zum marokkanischen Büffet in ihre schicke Pariser Wohnung eingeladen, als Gäste kommen Posaunist Claude (Ferdinand Maurer) und Elisabeths Bruder Julien (Andreas Eikenkötter), erfolgreicher Immobilien-Makler mit dickem Geländewagen. Er wird bald Vater, zeigt stolz ein Ultraschall-Bild seines Sohnes in der Runde. Die aber ist vor allem daran interessiert, wie denn der Kleine einmal heißen soll.

Der Name - ein Skandal

Julien lässt seine Freunde aber zappeln, diese raten sich durch lange Namens-Register, er gibt ihnen als Anfangs-Buchstabe ein „A“ vor. Doch sie kommen nicht auf die Lösung, schließlich nennt ihn der junge Vater. Diese Nachricht schockiert die Runde, „damit wird ein Tyrann verherrlicht“. Pierre, der Sprachforscher, lässt sich auch dadurch nicht beruhigen, dass die Namenswahl auf eine Roman-Figur der französischen Belletristik zurückgehe.

Doch Julien, immer noch ganz ernst, möchte damit beweisen, „dass mein Sohn einmal eine Ikone wird, die einem Diktator seinen Mythos nimmt“. Irgendwann später, als seine schwangere Frau Anna (Isabella Speckmaier) dazu stößt, klärt Julien auf: Er wollte seine Freunde nur schocken, selbstverständlich soll der neue Spross Henri heißen, wie sein verstorbener Großvater.

Stimmung ist im Keller

Jedoch, die Stimmung ist längst im Keller. Da passt es nur zu gut, dass plötzlich auch andere im Feuer der Verleumdung stehen, wie etwa der schüchterne Claude, der völlig overdressed im Frack erscheint und lange Zeit nur still vor sich hin isst – wie übrigens auch Pierres Frau Elisabeth. Beide aber, ganz unterschiedlich mental in die Enge getrieben, explodieren verbal, überraschen die Gesellschaft mit ebenso ungeliebten wie unerwarteten Wahrheiten. Und so endet dieser Abend in purer Eskalation, offenbart spannende Geständnisse, lässt Türen knallen.

Neben der Belastung durch Corona in der Probenzeit zeigt dieses fürs Publikum unterhaltsame, für die fünf Darsteller-Charaktere aber anspruchsvolle Stück die hohe Qualität des Ensembles –sehr professionell vorgetragen, wenn auch von Laien.

Endlich wieder live Theaterspiel

Nicht nur, dass endlich wieder Theaterluft in der Halle am Burgerfeld weht: Das Publikum geht mit dem Gefühl nach Hause, ein besonderes Flair erlebt zu haben, wie es schon lange nicht mehr möglich war.

Es macht natürlich Appetit auf mehr, auf die Weiherspiele im Sommer, und auch auf viele weitere solche Theaterabende hier.

Am kommenden Wochenende, 8. und 9. April, jeweils um 20 Uhr, wird das Stück „Der Vorname“ nochmals gezeigt. Einlass ist bereits um 19 Uhr, für Bewirtung ist gesorgt.

