Weiherbilanz 2023: Zufrieden mit Einschränkungen

Von: Jörg Domke

Teilen

Viel getanzt wurde heuer am Weiher: Etwas, was das Publikum laut Befragung gar nicht so schlecht findet. © J.Dziemballa

Die Schwabener Weihersaison 2023 ist Geschichte. Man hätte sich ein wenig mehr Resonanz gewünscht, heißt es in einer ersten Bewertung.

Markt Schwaben – Mit einer ausgefallenen Premiere am 30. Juni ging es heuer los am Schwabener Kirchweiher. Danach aber musste das „Weiße Rössl“ nur noch einmal für kurze 20 Minuten geschlossen werden, weil sich ein Unwetter über den Open-air-Schauplatz im Herzen der Marktgemeinde austobte. Ansonsten konnten alle geplanten Aufführungen des Theatervereins Markt Schwaben in der Weiherspielzeit 2023 absolviert werden; was in der Vergangenheit so keineswegs eine Selbstverständlichkeit war.

Insofern fällt die Bilanz von Regisseur Ferdinand Maurer heuer durchaus positiv aus. Zumal man erstmals auch online eine anonymisierte Publikumsbefragung durchführte. Und dort das Signal bekam, dass das Stück, ein wahrer Klassiker der leichteren Unterhaltung, gut angekommen zu sein schien. Auch die Musik (diesmal besonders viel), die Kulinarik und das gesamte Drumherum fanden vorwiegend überschwänglichen Anklang, so Maurer in einem Gespräch mit der EZ. Wolle man, so seine Worte, eine Gesamtauswertung vornehmen, dann könne man hier durchaus über 4,5 von fünf Punkten reden.

Maurer nennt die bis dato eingegangenen Rückmeldungen durchaus ein Ausdruck von Wertschätzung. Deutlich geworden sei letztlich auch, dass in Zukunft sogar noch mehr Musik gewünscht werde. Auch Tanzeinlagen, die in die Theateraufführungen integriert würden, fänden demnach durchaus Wohlwollen.

Welches Stück 2024 in Frage kommen wird, ist indes noch völlig offen. Im Herbst würden die Planungen konkreter, so der Erdinger. Das kommende Jahr bietet dem Theaterverein ohnehin einen besonderen Rahmen. Dann werden die Schwabener Weiherspiele 40 Jahre alt.

Gestartet gleich mal mit einer Premierenverschiebung

Gut angekommen waren heuer nicht nur die schauspielerischen Leistungen auf der Seebühne, sondern auch ein paar Extras. Etwa die verlosten Extrasitze in einem Strandkorb. Die Nachfrage war so groß, dass man sich Derartiges wieder vorstellen kann. Auf positives Echo ist auch die besondere PR-Aktion mit Franz Hermannsgabner in Gestalt des österreichischen Kaisers gewesen, der wochenlang zu Werbezwecken diverse örtliche Firmen besuchte. Alles wurde regelmäßig zugleich in den sozialen Medien präsentiert.

Gut besucht waren auch die drei Kinderaufführungen (Bremer Stadtmusikanten). Nur bei den Open-Air-Kinoabenden hatte man Pech mit dem Wetter. Maurer: „Ich bin mir sicher, dass Open-Air-Kino ein Publikum hat in Markt Schwaben“. Intern müsse man aber noch entscheiden, ob man das Wetterrisiko so nochmals eingehen wolle.

Bei aller Zufriedenheit gilt es heuer aber auch über ein paar Einschränkungen zu berichten. Mit knapp 68 Prozent Auslastung lag der Theaterverein, trotz der erwähnten erfreulichen Rückmeldungen, in einem nicht befriedigenden Bereich. Auch wenn noch nicht alles abgerechnet worden sei, könne man heuer allenfalls von einer „schwarzen Null“ ausgehen, so Maurer.

Auslastung bei 68 Prozent

Sein besonderer Dank gilt der Falkonia und dem neuen Burschen- und Dirndlverein, die heuer in Sachen Kulinarik aktiv mitwirken. Bei den Faschingsleuten wird sich der Theaterverein demnächst in umgekehrter Richtung bedanken können. Die Theaterleute gehören zu einem von 15 Ortsvereinen, die sich im kommenden Fasching an einem erstmals seit 1980 wieder organisierten Umzug beteiligen werden. Termin: Faschingsdienstag, 11. Februar.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter