...wenn das Gute liegt so nah: Toller Aktionstag beim Kunstpfad Markt Schwaben

Von: Armin Rösl

Teilen

Alles passte bestens beim Aktionstag zur Halbzeit des Kunstpfades in Markt Schwaben: Wetter, Laune, Kunst.

1 / 7 ms-kunstpfad-dz-19.jpg © Johannes Dziemballa

2 / 7 ms-kunstpfad-dz-14.jpg © Johannes Dziemballa

3 / 7 ms-kunstpfad-dz-1.jpg © Johannes Dziemballa

4 / 7 ms-kunstpfad-dz-7.jpg © Johannes Dziemballa

5 / 7 ms-kunstpfad-dz-6.jpg © Johannes Dziemballa

6 / 7 ms-kunstpfad-dz-11.jpg © Johannes Dziemballa

7 / 7 ms-kunstpfad-dz-9.jpg © Johannes Dziemballa

Markt Schwaben – Ein schöneres Bild kann sich kein Kunstschaffender ausdenken: Über der Trödelei in der Färbergasse, vor der im warmen Sonnenschein zahlreiche Menschen Kaffee oder das „Kunstpfad-Wegbier“ der kleinen Luis-Brauerei trinken, gleitet einer der beiden neuen Störche (siehe auch nächste Seite) im Tiefflug. Den Hintergrund bildet blauer Himmel. Ein Kunstwerk am Samstagnachmittag, das nicht auf dem Programmzettel zum Kunstpfad-Aktionstag stand. Das aber bestens dazu passte: Fröhliche Stimmung und Erstaunliches an allen Stationen.



Markt Schwaben: Poesie in der Trödlerei

Zum Beispiel in der Trödlerei, die von Haus aus schon immer einen Besuch wert ist. Wer am Samstag durch die schier unzähligen Kunst- und Trödelsachen im Erdgeschoss die Treppen nach oben stieg, sah nicht nur weitere schöne Dinge wie das „Flower-Power-Upcycling“ von Eva-Maria Kettner, sondern hörte ein Tippen: Hinten in der Ecke sitzt Luisa Pointner und tippt auf eine alte, kleine Schreibmaschine „Poesie des Moments“. So der Titel ihres Angebots, das wie folgt beschrieben ist: „Nenne mir drei Wörter. Ich schreibe dir ein einzigartiges Gedicht.“ Neben ihr bollert ein kleiner Holzofen – was wie Großmutterkitsch aussieht, ist schlicht eine schöne Idee und eine wohltuende Auszeit von der Handy-Zeit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Ortswechsel: Am Marktplatz präsentiert Hans Bauer seine Kristall- und Eiswelt in Miniatur. Mit Seifenblasen und -schaum vor allem für Kinder ein Spektakel. In der Alten Bräuhausgasse 8 sorgt Katharina Lütke mit ihrer Art, Ausstellung und Ausstrahlung für gute Laune und im Schlossgarten hinterm Rathaus spielt Bürgermeister Michael Stolze mit Bürgerinnen und Bürgern Boule.



Markt Schwaben: Kunstpfad noch bis 16. April

Viele Menschen sind an diesem Samstagnachmittag zu Fuß oder mit dem Radl unterwegs gewesen zu den verschiedenen Stationen in Markt Schwaben. Sehr zur Freude vom Organisationsteam um Anja Birnkraut. Das Wetter passte perfekt zum ersten Frühlingsausflug – warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?



Der Kunstpfad dauert noch bis 16. April. Auf einem Pfad mit rund 30 Stationen durch Markt Schwaben präsentieren 39 Künstlerinnen und Künstler sowie drei Gruppen individuelle Kunst aller Art. Infos und Karte: markt-schwaben.de/Kunstpfad.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.