Werbebanner weisen auf das Kirchenjubiläumsjahr hin

Von: Jörg Domke

Präsentieren eines der neuen Werbebanner der Pfarrgemeinde: v.l. Anton Zacherl, Stefanie von Usslar, Ulla Baumhof und Gabriele Herzog. © jödo

2022 ist ein Jubiläumsjahr für die katholische Pfarrgemeinde St. Margaret. Mit Werbebannern macht man seit diesen Tagen auf diverse Festveranstaltungen aufmerksam.

Markt Schwaben – Dank einer freundlichen finanziellen Unterstützung aus dem Kreis örtlicher Unternehmer ist es gelungen, in diesen Tagen zwei große Werbebanner an zwei stark frequentierten Straßen in Markt Schwaben anzubringen; und zwar in der Erdinger Straße beim BRK-Heim bzw. beim Kolpingheim sowie in der Herzog-Ludwig-Straße im Bereich Autohaus Bäuerle/Jugendzentrum „Blues“. Damit will man besonders auf das laufende Jubiläumsjahr der katholischen Pfarrkirche St. Margaret Markt Schwabens aufmerksam machen.

Das Gotteshaus wird heuer, wie schon vielfach berichtet, 350 Jahre alt. Am 28. August 1672 wurde es durch Weihbischof Caspar Kühner konsekriert (liturgisch geweiht). Dieses historische Ereignis nahm die katholische Pfarrei zum Anlass, heuer übers ganze Jahr verteilt das Jubiläum zu feiern. Dazu sind in der Tat zahlreiche Termin im Jahresverlauf geplant. Einiges fand schon statt, weitere Ereignisse stehen unmittelbar bevor.

Motto: Gemeinsam glauben, gemeinsam feiern

Besagtes Jubiläumsjahr steht unter dem Motto: „Gemeinsam glauben, gemeinsam feiern“. Ein Festausschuss hatte sich schon im vergangenen Jahr formiert und eigens ein Programm zusammengestellt, das unter anderem auch im Internet unter www.st-margaret.de nachgelesen werden kann. Eine Übersicht hierzu liegt auch am Schriftenstand in der Kirche aus. „Ich hoffe sehr, dass wir die Feierlichkeiten wie geplant durchführen können“, so Pfarrer Herbert Walter mit Blick auf die Besonderheiten, die dieses Jahr womöglich noch zu liefern hat in Sachen Pandemie.

Benefizlauf am kommenden Wochenende

Erst vergangenen Samstag gab es im Zuge des Kirchenjubiläums eine Wallfahrt nach Anzing. Der nächste Termin im Kalender der Pfarrei ist ein Benefizlauf der Jugendlichen am kommenden Samstag, 21. Mai, sowie ein zweites Mal eine Erstkommunion mit zwei Terminen am Sonntag, 22. Mai, um 9 und um 13 Uhr mit anschließendem Mariensingen ab 19 Uhr mit dem Organisten und Kirchenmusiker Stefan Krischke.

Hier weitere Termine in den nächsten Wochen:

28. Mai: 9 Uhr Firmung

25. Juni: 20.30 Uhr Orgelführung und Improvisationskonzert mit Peter Kees

2. Juli: 15 und 16 Uhr Märchenzelt im Pfarrgarten mit Vorlesungen für Kinder ab vier bzw. sechs Jahren mit Ulla Baumhof

3. Juli: Liederabend am Weiher

9./10. Juli: Feuerwehrjubiläum

16. Juli: 19 Uhr Ökumenisches Vespergottesdienst

17. Juli: 9.30 Uhr Patrozinium mit Festmesse (Weihbischof Haßlberger) und Verkauf von 350-Jahr-Kerzen

27. August: 19 Uhr Festgottesdienst zum Kirchenjubiläum in der Pfarrkirche

11. September: Tag des offenen Denkmals mit Kirchenführungen.

