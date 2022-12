Zwei Wintermärkte nebeneinander im Herzen der Marktgemeinde

Von: Jörg Domke

Blick in die alte Trödelei: Hier wird es einiges an Kunstevents geben am kommenden Wochenende © Dziemballa

Am 10. und 11. Dezember, also heuer am dritte Adventwochenende, soll Markt Schwaben sozusagen das Mekka für vorweihnachtliche Aktivitäten aller Art werden.

Gemeinsam mit den ortsansässigen Unternehmern will der Aktivkreis Kunst und Kultur in der Marktgemeinde für alle Schwabener ein besonderes Adventswochenende in der Ortsmitte gestalten – zwei Märkte in zwei Gehminuten entfernt, wenn man so will. Und das nach zweijähriger Corona-Auszeit.

Wintermarkt auf dem Marktplatz, Künstlermarkt bei der Trödelei

Zugleich ist das Ganze quasi eine Wiederholung einer schon erfolgreich absolvierten Premiere. Beim Sommermarkt hatte man in diesem Jahr schon sehr positive Erfahrungen mit Doppelveranstaltungen dieser Art gemacht.

Nun also der erste Wintermarkt auf dem Marktplatz sowie in der Trödlerei und auf dem Hof davor. Der Innenhofcharakter und die urige Trödlerei in der Färbergasse sollen dabei wieder eine ganz besondere Atmosphäre schaffen: mit stimmungsvoller Beleuchtung, Stehtische und Sitzmöglichkeiten drinnen und draußen zum Beispiel. Es gibt Kaffee, hausgemachter Kuchen und neben Leckereien auch Deftiges, Gegrilltes sowie eine „heiße Überraschung“ am Getränkestand. In der Trödlerei kann man derweil munter stöbern.

Unter der kleinen, aber feinen Auswahl an Kunst, Schmuck, Ton, Strick, Patchwork, Holzkunst, Basteleien und mehr … findet sich für jeden Geschmack und Geldbeutel das besondere Weihnachtsgeschenk, heißt es.

Dass beide Veranstaltungsorte an diesen beiden tagen zusammenhängen, wird durch eine besondere Straßenbeleuchtung deutlich werden, die am Ende sogar erworben werden kann. Ein besonderer Höhepunkt im Programm: Eine Trödelversteigerung mit Ferdinand Maurer vom Theaterverein.

Der Erlös aus den Aktivitäten des Aktivkreises sollen später zur Förderung von Events, Kunst und Kultur am Ort verwendet werden.

Das Programm auf einen Blick:

An beiden Tagen des dritten Adventwochenendes ist vor allem für Familien in und um die Trödlerei in der Färbergasse viel geboten: Zu sehen gibt es unter anderem eine kleine Modelleisenbahn und eine Krippe. Beim Gesichterschminken kann in phantasievolle Rollen geschlüpft werden, ganztägig werden Kinder-Kreativ-Workshops angeboten.



Weiterhin darf man Weihnachtsgeschichten und Live-Musik lauschen. Dazwischen legt der Rock-Store, der sich im ersten Stock der Trödelei befindet und unlängst seine Öffnungszeiten noch erweitert hat, Vinyl auf.



Die Highlights am Samstag, 10. Dezember (Ende 22 Uhr)



• Start um 14 Uhr mit Ponyreiten, Kinderschminken, Kreativworkshop; Melodien aus dem Leierkasten (ab 15 Uhr), Weihnachtsgeschichten, Auftritt junger Akkordeonspieler (ab 17 Uhr), Einlage von Jongleur Ralf (19 Uhr),



• Baumgeschichten für Erwachsene (20 Uhr)



• Ausklang am Abend mit Green Exit-Traditional Celtic Folk (sie spielen irische und schottische Songs, ab 18.30 Uhr)



Highlights am Sonntag, 11. Dezember (Ende 18 Uhr)



• ab 12 Uhr Kinderprogramm, ab 14 Uhr Weihnachtsgeschichten und Gedichte, ab 15 Uhr folgt eine launige Kunst & Krempel-Versteigerung (Moderation: Ferdinand Maurer, Theaterverein)



• 16.45 Uhr: Die Kinder ziehen mit dem Nikolaus vom Kunsthof zum Marktplatz (Auftritt bei den Unternehmern um 17 Uhr)



• Auftritt vom Kellerbua mit seiner Gitarre (bekannt vom Sommermarkt, ab 16 Uhr)



Organisator in der Färbergasse ist der Aktivkreis Kunst & Kultur; mit Spenden und Erlösen wird Kunst und Kultur in der Gemeinde gefördert! Der Markt der Unternehmer am Marktplatz startet am Samstag um 17 und am Sonntag um 12 Uhr.

