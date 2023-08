Sprachspiele, die auch Kindern Spaß machen

Von: Jörg Domke

Lesung von Bernhard Winter in einer Münchner Buchhandlung. Vorne rechts Kultusminister Michael Piazolo, der ein Grußwort ans Auditorium richtete. © Daschner

In einem Münchner Buchhandel hat der Markt Schwabener Bernhard Winter sein viertes Buch vorgestellt. Ein freundliches Grußwort kam vom Kultusminister.

Markt Schwaben/München – Erstmals erschienen ist das inzwischen vierte Buch von Bernhard Winter, Psychologe und einst Erster Bürgermeister in Markt Schwaben, heuer schon am 20. April. Nur offiziell vorgestellt wurde es bislang noch nicht. Genau das fand jetzt in der Buchhandlung des Michaelsbunds in München statt. Gut 50 Gäste hatten sich dafür angemeldet.

Der Autor des Geleitworts in Winters „Sie lachen wo ich nicht“, der Kabarettist und Künstler Gerhard Polt, hatte zu diesem Termin allerdings gesundheitsbedingt kurzfristig absagen müssen. Wie angekündigt gekommen war indes Kultusminister Michael Piazolo, wenngleich er wegen Wahlkampfverpflichtungen im Laufe der Buchlesung früher gehen musste.

Lesekompetenzen der Kinder werden immer geringer

Immerhin aber war Zeit genug für den gebürtigen Stuttgarter, dem Anlass entsprechend ein wenig zu philosophieren über die ihm derzeit so wichtige Frage, wie es gelingen könne, sich Kindern über die Sprache wieder neu zu nähern. Für die jungen Menschen, so der Professor, brauche es im besten Fall verschiedene Zugänge. Das Buch generell sei einer, wenngleich auch er wisse, dass die Lesefähigkeiten von Kindern zuletzt immer mehr geschrumpft seien. „Mehr als ein Drittel der Eltern lesen nicht mehr vor“, bedauerte Piazolo. Doch genau hier sei so ein Buch wie das neue Werk Bernhard Winters wertvoll. Er, Winter, habe nämlich einen ganz anderen Zugang zu den jungen Lesern gewählt, stellte er fest – und über die Lyrik wahrlich auch noch recht ungewöhnlich.

„Sie lachen wo ich nicht; Futter für große und kleine Füchse“ ist bewusst vom Autor angelegt worden als Lektüre für Erwachsene und Kinder. In gewisser Weise wurde es sogar mit Grundschulkindern aus Göppingen mitentwickelt, erzählte der Markt Schwabener bei seiner Münchner Präsentation.

Eltern lesen zu wenig vor

Verleger Stefan Liesenfeld (Neue Stadt) stellte in seinem Grußwort heraus, dass Winter Texte vorgelegt habe, in denen viel Beobachtungsgabe stecke. Es gehe aus seiner Sicht um Texte, die Kinder und Erwachsene zum Nachdenken anregten. Texte, die sprachlich gehaltvoll seien und zugleich eine Sensibilität entwickelten für die Verletzlichkeit eines jeden. Gleichwohl vermittele Winter stets auch eine Botschaft der Hoffnung. Liesenfeld sprach von Sprachspielen, die einfach Spaß machten. In Polts Geleitwort ist von „Pralinen fürs Ohr“ die Rede.

Von Lyrik und Gedichten zu reden, ist allerdings nicht so ganz Winters Sache mit Blick auf sein viertes Buch. Er selber beschreibt seine Arbeiten eher als „kurz klingende Texte mit Botschaft“. Ideengeber hier seien letztendlich Dritt- und Viertklässler aus Göppingen gewesen. Hintergrund: Eine ihrer Lehrerinnen hatte ein früheres Buch Winters in ihren Unterricht eingebaut. Die Schüler schrieben danach auf, was ihnen so beim Lesen in den Sinn gekommen war. Dieses Feedback schickte man schließlich nach Markt Schwaben. Diese Gedankensammlung der jungen Leute blieb dort nicht unberücksichtigt. Winter antwortete jedem der Schüler aus Göppingen persönlich. Und so kam es dann letztendlich auch zu direkten Begegnungen des gebürtigen Augsburgers mit den jungen Lesern in deren Schule.

Ein neuer Weg: Gedichte/Lyrik für Kinder und Erwachsene

Bernhard Winter bestritt den Leseabend in München übrigens nicht als Solist. Insgesamt kamen, im Original oder per Videoaufzeichnung, 15 Rezitatoren (auch die Göppinger Kinder) zu Wort; und das in fünf Sprachen. Einer von ihnen der frühere SPD-Landespolitiker Franz Maget. Für bemerkenswerte Musikeinlagen sorgte an der Harfe Sophie Betzl.

In einer Randbemerkung gab Winter bekannt, dass er den Sänger der „Toten Hosen“, Campino, für eine Teilnahme an einem Sonntagsgespräch habe gewinnen können.

Das Buch

Bernhard Winter, „Sie lachen wo ich nicht, Futter für große und kleine Füchse“, ist erschienen im Verlag Neue Stadt (Oberpframmern). ISBN 978-3-7346-1320-3

Es kostet im Handel 18 Euro.

