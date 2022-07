Feuerwehrler haben sogar ein eigenes, kleines Museum

Von: Jörg Domke

Regelmäßig trifft sich ein Stammtisch ehemaliger Feuerwehraktiver im Gerätehaus in Markt Schwaben. © jödo

An diesem Wochenende ist die Feuerwehr Markt Schwaben an der Reihe. In der Marktgemeinde wird das 150-jährige Bestehen der Wehr gefeiert.

Markt Schwaben – Bei nicht wenigen Schwabener Feuerwehrlern, so scheint es, spielt die Erinnerung an die eigene Historie eine durchaus große Rolle. Und das nicht nur, weil die Ortsfeuerwehr in diesen Tagen ihr 150-jähriges Bestehen mit einem „Tag der offenen Tür“ am 9. sowie einem Festsonntag am 10. Juli feiern wird (siehe Programm am Ende).

Um solche Erinnerungen, gemeinsame Erlebnisse, schöne und tragische Geschichten oder einfach nur um „alles Mögliche“, wie es der frühere Vizekommandant Kurt Hanatschek trocken sagt, dreht sich vieles, wenn der Schwabener FFW-Stammtisch zusammenkommt. Das ist keineswegs selten. Dienstags und donnerstags gibt es quasi fixe Termine am späten Nachmittag. Oft ist man auch noch samstags auf einen Ratsch beisammen. Seit neun Jahren übrigens, weil auch erst seit September 2012 die Räumlichkeiten für derartige Geselligkeit zur Verfügung stehen. Vor fast genau zehn Jahren wurde nämlich das Gerätehaus am Erlberg eingeweiht.

Sepp Bacher beschaffte einen Wagen beim BR

Einer, der da schon lange nicht mehr in Amt und Würden war, ist Sepp Bacher. Am 9. April 1962 trat er einst in die Ortsfeuerwehr ein. Bacher hat extra für ein geplantes Gespräch mit der EZ daheim in seinen Unterlagen nachgeschaut. Erster Kommandant war er dannach vom 5. Juni 1982 bis 11. Mai 1988. Hört sich auf den ersten Blick nicht sehr lange an, täuscht aber, denn weitaus länger war er Stellvertreter von Heini Schmitt. Und zugleich so etwas wie der „heimliche Chef“.

Die Runde der Altgedienten ist sich einig, dass es der Bacher Sepp war, unter dessen Verantwortung sich die 1872 gegründete Schwabener Wehr wandelte von einer Dorf- zu einer „Stadt“-Feuerwehr. Besonders sichtbar wird das in Gestalt eines Clous, der unmittelbar mit Bacher zu tun hat. Als technischer Mitarbeiter beim BR erfuhr er 1981 von einem dort ausrangierten Mercedes 308, der dem Rundfunkhaus als Beleuchtungswagen diente; also eine eigene Stromversorgung an Bord hatte. Für die Feuerwehr riss man sich den Wagen sozusagen unter den Nagel, baute innen einiges um und ließ den Mercedes bei Wieser in Grafing feuerwehrrot umstreichen. Fertig war ein „fast“ neuer Rüstwagen. Geballtes Fachwissen gab es u.a. von Theo Lemmen, der so ziemlich bei allem die Finger mit im Spiel hatte, was feuerwehrintern mit Metallarbeiten zu tun hatte; vom Schaukasten bis zum Autoinnenausbau sozusagen.

Die Aktion mit dem BR-Wagen hatte einen besonderen Hintergrund. 1978 bekamen die Schwabener von örtlichen Unternehmern einen damals noch recht seltenen Rettungsspeizer geschenkt, der bei Unfällen die Arbeit der Rettungskräfte erheblich erleichterte. Weil der aber Strom benötigte, musste bei Einsätzen immer die Drehleiter als Energielieferant mitfahren. Bacher schmunzelnd: „Viele hatten damals gedacht, wir Schwabener sind verrückt, mit der Drehleiter zu Unfällen zu fahren“. Mit dem umfrisierten Rüstwagen war das Thema Energie am Einsatzort jedenfalls keines mehr.

Kontakte nach Ostdeutschland nahezu erloschen

Der besagte Umbau ist längst nicht mehr in Diensten der Wehr. Wie überhaupt man sich in Markt Schwaben mangels Platzkapazitäten immer wieder von älteren Fahrzeugen trennte, um sie an anderen Orten aber noch sinnvoll einsetzen zu lassen. Auf diese Wege ging nach der Wende einiges auch nach Syrau in Sachsen. Zu den Kameraden dort hielt man lange Kontakt, inzwischen ist er eingeschlafen. Auch eine 2000 außer Dienst gestellt Drehleiter landete bei den Freunden im Osten und soll dem Vernehmen nach noch gute zehn Jahre in Dienst gestanden sein. Zuletzt erst hatte man ein Löschfahrzeug Richtung Beirut abgegeben.

Vieles davon ist nachzulesen in der Chronik, die Veronika Schellerer und Andrea Frick immer wieder aktualisieren. In der neuesten Fassung ist sie auf der Homepage unter http://www.ffwmarktschwaben.de/chronik-der-ffw-markt-schwaben/ zu finden. Eine neue Druckauflage ist heuer zum 150-Jährigen nicht geplant. Dafür gab es vor zehn Jahren bei der Eröffnung des neuen Gerätehauses eine inzwischen nahezu vergriffene Festschrift mit Grußworten, die an Aktualität nichts eingebüßt haben.

Großer Fundus an alten Fotos vorhanden

An alten Fotos mangelt es im historischen Fundus der Schwabener übrigens nicht. Und auch nicht an Ausrüstungsmaterial. Hinter einer Tür im Gerätehaus, an der bis dato noch auf ein „Lager“ verwiesen wird, befindet sich seit einiger Zeit so etwas wie ein feuerwehreigenes Museum. Es soll bis zum 9. Juli noch hergerichtet werden. Zu bestaunen sind alte Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken oder eine Standarte von 1883 mit einer aufgesetzten, kerzenbetriebenen Laterne. Walter Lauber, der sich mit historischen Sache rund um das Feuerwehrwesen gut auskennt, berichtet, dass diese Laterne stets dort brannte, wo der Kommandant seinen Wohnsitz hatte. Um die Zeit um 1883 muss das laut Chronik der Guts- und Brauereibesitzer Joseph Bonschab gewesen sein, der von 1879 bis 1891 Kommandant war und in der gleichen Zeit Bezirksvertreter. 1889 wurden ihm weitere Inspektionen zugewiesen, hier die Freiwilligen- und Pflichtfeuerwehren Anzing, Hohenlinden, Pöring und Poing.

Ein eigenes kleines Museum

Auch eine Handdruckspitze aus 1890 befindet sich im Fundus. Dazu Einsatzkleidung oder Einsatzstücke wie eine versehentlich durchschossene Gasleitung. Größtes historisches Requisit ist der Funktisch, der einst ins Gerätehaus unterhalb des Rathauses eingebaut war. Zuvor verfügte die Wehr laut Bacher lediglich über ein Funkgerät. Seine besondere Bewährungsprobe bestand jener Funktisch gleich mehrfach in den 90er Jahren, als dramatische Hochwasser entlang des Hennigbachs Häuser und damit Anwohner bedrohten.

Das Festprogramm

Am Samstag, 9. Juli, ist Tag der offenen Tür ab 11 Uhr auf dem Gelände des neuen Gerätehauses am Erlberg.

Festsonntag ist der 10. Juli. Und da schaut es so aus:

8.30 Uhr: Empfang der Vereine, Weißwurstfrühschoppen

9.45 Uhr: Aufstellung Kirchenzug am Erlberg (Zugweg: Am Erlberg, Geltinger Str., Herzog-Ludwig-Str., Schloßplatz). Es spielen die Marktkapelle und die Musikkapelle Poing

10.30 Uhr: Festgottesdienst (ökumenischer Wortgottesdienst; bei schönem Wetter auf dem Rathausplatz, bei schlechtem Wetter im Gerätehaus (kein Ausschank) mit anschließenden Festreden

ca. 12 Uhr: Festzug mit der Marktkapelle und der Musikkapelle Poing (Zugweg: Rathausplatz, Ebersberger Str., Marktplatz, Alte Bräuhausgasse, Herzog-Ludwig-Str., Geltinger Str., Am Erlberg, Feuerwehr); Fahnengruß mit Spalier an der Feuerwehr (Fahne und Begleitung); danach Mittagstisch (Metzgerei Gantner)

Nachmittag: Kaffee und Kuchen

Am 24. September folgt noch ein Kabarettabend mit Stefan Otto im Bürgersaal sowie am 15. Oktober ein Kesselfleischessen.

