Wo sich Manager erden: Markt Schwabener Führungskräfte tauschen sich aus

Von: Jörg Domke

In Markt Treffen treffen sich seit kurzem Führungskräfte zum gesellig-informativen Stammtisch. © Gerald Förtsch

In Markt Schwaben gibt es seit neuestem einen Stammtisch als Austauschplattform für Führungskräfte. Initiator ist ein alter Bekannter in der Gemeinde.

Markt Schwaben – Landestypische Volksmusik, live vorgetragen an diesem verregneten Dezemberabend, dringt durch die gläserne Schiebetür ins Nebenzimmer im Schweiger-Brauhaus in Markt Schwaben. Dort haben sich gut ein Dutzend Männer zusammengefunden, die einiges eint, was auf den ersten, oberflächlichen Blick überhaupt nicht zu erkennen ist: Sie alle sind, allerdings in ganz unterschiedlichen Branchen, beruflich arg eingespannt. Sie alle agieren tagsüber, und nicht selten auch mal nachts, mit Kollegen bzw. Geschäftspartnern auf der ganzen Welt. Englisch ist allen allererste Arbeitssprache, auch wenn ihre Arbeitsplätze – so ist es bei ihnen und ihren Firmen eigentlich schon längst zum Normalfall geworden – der Schreibtisch im eigenen Haus ist.

Die Manager hier sind „Mobilarbeiter“, wie einer von ihnen sagt. Den inzwischen weitläufig gebräuchlichen Begriff „Homeoffice“ nehmen nicht alle in den Mund, weil es da feine, rechtliche Unterschiede gebe, wie es heißt. Hier sitzen, noch eine Gemeinsamkeit, Markt Schwabener bzw. Zugereiste. Oder Fachkräfte aus umliegenden Gemeinden, die bei Software-Weltfirmen in leitenden Funktionen ihr Geld verdienen. Die für einen namhaften bayerischen Autobauer Antriebe entwickeln und Crash-Tests durchführen, die Technologie für Bezahlbarriere im Internet entwickeln, an neuartigen Batterien zur Stromspeicherung tüfteln, deren Fachgebiet Flugzeugenteisung ist, Kriminalitätsbekämpfung oder die Zolltechnik.

Gastgeber ist der Altbürgermeister

Mittendrin der Gastgeber, wenn man so will. Bernhard Winter, der Altbürgermeister Markt Schwabens. Dessen Engagement in 30 Jahren Sonntagsbegegnungen sind ja hinlänglich im Ort bekannt und wird von vielen geschätzt. Ältere erinnern sich auch noch an Erzählkreise, zu denen der Psychologe in den 90er Jahren einlud, um alte Schwabener Geschichten wieder zum Vorschein zu holen.

Bernhard Winter, Initiator des Stammtisches. © privat

Das hier aber ist ein bis jetzt nur Insidern bekanntes Projekt. Bernhard Winter nennt die Runde „einen Managerstammtisch“. Einige der Anwesenden waren früher mal bei einem seiner Coaching-Veranstaltungen, erfährt die Lokalpresse, die an diesem Abend erstmals mit dabei sein darf. Eine kleine Gruppe besteht schon gut drei Jahre, die andere ist deutlich jünger.

Bemerkenswert: Die Mannsbilder, nicht selten Zugereiste, brauchen nicht lange, um auch an diesem Abend inmitten dieser akustischen Wolke aus folkloristischer Musik ins Gespräch zu kommen. Manche kennen sich bereits. Das „Du“ ist hier fast schon Gesetz. Man war auch schon vereinzelt bei einem anderen Projekt Winters beisammen. Vor eineinhalb Jahren, als es gemeinsam mit Behinderten zu einem Mehrtagesausflug nach Bielefeld ging. Etwas, was Winter übrigens im kommenden Jahr wieder anbieten wird.

Neue Freundschaften knüpfen und Netzwerke flechten

Dort, in Ostwestfalen, aber auch am Stammtisch im Brauhaus, sind sie dabei, um auch mal ganz andere Menschen kennenlernen zu können – die aber ähnlich ticken, wie einer sagt. Man könne hier sogar neue Freundschaften knüpfen, für die ansonsten kaum oder nur sehr wenig Zeit vorhanden sei, ist zuhören. Aber auch der allgemeine Erfahrungsaustausch mit Führungskräften aus anderen Branchen scheint den einen oder anderen motiviert zu haben.

Einer, Manager eines weltweit operierenden Software-Unternehmens mit Wohnsitz in Poing, der ansonsten weltweit agiert und Verantwortung trägt für 600 Mitarbeiter, erzählt davon, wie ihn sei Ehrenamt in einem örtlichen Fußballklub im Jugendbereich hilft, ein Stück weit geerdet zu werden.

An diesem Abend dreht sich viel um das Thema Homeoffice (der Begriff sei einfach mal hier erlaubt). Auffallend die Einigkeit, dass wohl Corona dieser Art des Arbeitens einen letzten Schub gegeben habe. Vor drei, vier Jahren sei das alles noch undenkbar gewesen, sagt einer.

Inzwischen stelle man fest: Es klappt. Manchmal sogar besser als erwartet. Nicht nur die Arbeitnehmer, auch die Firmen selber sähen das Arbeiten von daheim positiv. Manche Unternehmen hätten nicht mal mehr genug Büroplätze, um alle gleichzeitig unterbringen zu können wie früher, verrät jemand. Und noch mehr: Einstellende Firmen, die Bewerbern keine Homeoffice-Optionen anbieten könnten, liefen inzwischen Gefahr, die vakante Stelle nicht mehr besetzen zu können.

Online-Versorgung in der Gemeinde inzwischen ausreichend

Die für solche Tätigkeiten unablässige Online-Versorgung in Markt Schwaben sei inzwischen stabil und ausreichend, heißt es auf Nachfrage der Lokalmedien. Markt Schwabens Bürgermeister Michael Stolze hört das gerne. Schließlich sei eine moderne Breitbandversorgung im Jahr 2023 längst ein harter Standortfaktor, wird ihm bestätigt.

Für diesen Abend hatte Winter sich ausgedacht, einen Chef einer lokalen, aber ebenfalls international agierenden Firma, Safelog, referieren zu lassen. Aus Krankheitsgründen muss improvisiert werden. Drei andere springen ein und erzählen, womit sie sich gerade befassen. Es geht unter anderem um Batterietechnologie, die mit Materialien auskommen will, die weltweit verfügbar sind wie Eisen und Salz. Ohne die Entwicklung alternativer Speicher keine Energiewende, heißt es.

Inzwischen sind fast zweieinhalb kurzweilige Stunden vergangen. Die Musikanten im Brauhaus haben schon zusammengepackt. Man vereinbart, sich in gut drei Monaten wieder zu treffen. Dann wieder mit einem Referenten.

Derweil will Winter weiter daran arbeiten, dass sein Managerstammtisch um eine weitere Nuance erweitert werden kann: Ein Managerinnen-Kreis.

