Woher stammt die Bombe aus dem Hennigbach?

Auf der Suche nach Hinweisen

Woher stammt die am Mittwoch in Markt Schwaben gefundene Brandbombe? Bislang gibt es noch nicht mehr als Spekulationen.

Markt Schwaben – Vom Typus her ist die Brandbombe, die am Mittwoch im Hennigbach nahe der Heilmaierbrücke auf Höhe Rittermannslehen gefunden wurde (wir berichteten ausführlich), ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Derartiges wurde produziert, um brandbeschleunigend zu wirken, kann man dazu u.a. im Internet nachlesen.

Kann der Schwabener Bombenfund also im Zusammenhang stehen mit eben jenem Weltkrieg? Nichts ist ausgeschlossen, sagt Heimatmuseumschef Bernd Romir. Und bleibt ansonsten wie seine Kollegen Heimatforscher betont vorsichtig. Romir verweist auf die Ortschronik von Köhler/Blasi, in der der Zeit zwischen 1939 und 1945 allerdings nicht sonderlich viel Platz gewidmet ist. Von größeren Angriffen, wie sie etwa München, Erding oder Freising erlebten, ist dort jedenfalls nicht die Rede. Bekannt aber ist, dass damals besonders Bahnstrecken Ziele alliierter Luftangriffe waren. Gut vorstellbar also, dass, wie auch immer, aus Richtung Bahnhof via Gigginger Bach und Hennigbach die jetzt gefundene Bombe irgendwann einmal bis zur heutigen Heilmaierbrücke geschwemmt wurde und dort im Matsch stecken blieb.

Ortschronik gibt keine entscheidenden Hinweise

Das alles ist, betont Romir, Spekulation. Bewiesen sei damit nichts. Deshalb wären Romir, seine heimatkundlich interessierten Mitstreiter rund ums Museum und auch die Heimatzeitung dankbar für jeden weiterführenden Hinweis, der die Frage beantworten hilft, woher die nun aufgetauchte Brandbombe tatsächlich stammt.

Aus der Zeit des Weltkriegs weiß man, dank der Aufzeichnungen der beiden Chronisten, immerhin, dass sich 1944 Fliegeralarmierungen häuften und die Schwabener in die Luftschutzkeller riefen. „Der Feuerschein auf München und Erding ist in Schwaben deutlich sichtbar, der unheimliche Lärm der Explosionen deutlich vernehmbar. An drei Sonntagen musste wegen Fliegeralarm der Gottesdienst abgebrochen werden. Auch Beerdigungen waren behindert“, heißt es dort wörtlich.

Und der Herr Pfarrer schrieb: „Der Kriegslärm tobt weiter am Ende des Jahres und wird immer schauriger.“ Der Geistliche schreibt ferner von Scherben, Fetzen, Ruinen und Gräbern, von Brand, Blut und Tränen: das sei das Angesicht des Jahres 1944 gewesen.

Auch 1945 habe begonnen als Jahr der Angst und des Schreckens. Der Krieg rückte immer näher, notieren die Chronisten. Aus dem Osten, lesen wir weiter, kommen Flüchtlingsfamilien. Der Ort Markt Schwaben ist mit Militär belegt. Luftangriffe auf München und das flache Land häufen sich noch mehr. Von einem direkten Angriff auf die Marktgemeinde ist aber nichts zu lesen.

Aus dem 2. Weltkrieg sind zwei Angriffe überliefert

Bekannt ist Gemeindearchivarin Andrea Frick, dass es zu zwei Abwürfen auf den Markt Markt Schwaben gekommen sei: Bei der Kressiermühle und im Bereich der Firma Luteno und der benachbarten Eisenbahnbrücke (nahe des heutigen Jugendzentrums also). Bekannt ist außerdem, dass nach Luftangriffen zwei Markt Schwabener ihr Leben verloren. Otto Seidl, der am 24. März 1945 am Flughafen in Riem beschäftigt war. Und der Lehrling Hans Bartl, der sich am 18. April bei einem Fliegerangriff in der Stadt Erding befand.

