Zehn Jahre Abstrampeln für einen Kilometer Radweg

Von: Jörg Domke

Feierlich eröffnet wurde die ausgebaute Kreisstraße EBE 18 samt neuem Geh- und Radweg zwischen Markt Schwaben und Finsing. © Johannes dziemballa

Landrat Niedergesäß hatte gewettet. Und verloren. Es ging um den Radweg von Markt Schwaben nach Finsing. Nun ist die Wettschuld eingelöst.

Markt Schwaben – In und um Markt Schwaben gab es nicht wenige, die bereits ernsthaft daran zweifelten, dass es mit einem Geh- und Radlweg zwischen der Marktgemeinde und der Gemeinde Finsing im Nachbarlandkreis Erding noch was werden könnte. Ja, im März 2017 hatten Rita Stiegler, Manfred Hoser (damals beide Marktgemeinderäte) sowie der einstige Markt Schwabener Bürgermeister Georg Hohmann sogar gegen Landrat Robert Niedergesäß gewettet: Letzterer behauptete gegen zwei Kisten guten Rotweins und einer Käseplatte, dass es gelingen werde, bis zum 30. April 2020 die vielfach ersehnte, kreisgrenzenüberschreitende Verbindung nach Finsing in Betrieb zu setzen. Niedergesäß verlor die Wette. Doch nun hatte er Gelegenheit, seine Wettschuld endgültig einzulösen.

Zwei Kisten Rotwein und eine Käseplatte waren der Wetteinsatz

Runde zehn Jahren lang war dieses Straßenbauprojekt in den politischen Gremien am Ort sowie auf Kreisebene bereits Thema gewesen, doch erst im vergangenen Jahr konnte der für die Maßnahme zwingend nötige Grunderwerb auch endgültig und abschließend getätigt werden. Um so erfreulicher war für alle Beteiligten der Termin beim BSG-Sportplatz, wo es am späten Nachmittag zur symbolischen und feierlichen Eröffnung und Einweihung durch die Orts-Pfarrer Walter und Fuchs kam. Unter Verkehr gegangen war das Projekt schon am 1. September.

Sichere Verbindung von Markt Schwaben nach Finsing

Genau genommen ging es dort, im hohen Landkreisnorden, zuletzt nicht nur um den Bau eines straßenbegleitenden Geh- und Radwegs als Lückenschluss, sondern zugleich um den bestandsnahen Ausbau der EBE 18 ab dem BSG-Sportplatz bis kurz vor der Überführung der Flughafentangente (FTO). Dabei ist vor allem die Straßenbreite von 5,5 bis sechs Meter auf nunmehr 6,5 Meter verändert worden. Die Gesamtlänge des Projekts: 1055 Meter an. Die Kosten: 1,95 Mio. Euro, wovon 1,3 Mio. der Freistaat tragen wird.

Um das alles baulich zu bewerkstelligen, waren zuletzt knapp vier Monaten nötig geworden; samt Vollsperrung und ausgeschilderter Umleitung über Pliening, wie es gestern am Rande der kleinen Feierstunde hieß.

Friedliche Demo für weitere Lückenschluss-Maßnahmen

Der von Markt Schwaben und der dortigen Fahrradlobby schon lange geforderte Ausbau des Teilstücks verbessert fortan insbesondere die überörtliche Infrastruktur. Markt Schwabener Radfreunde (auch zahlreiche Teilnehmer der erst am Samstag beendeten Fernfahrt nach Istrien) demonstrierten still und friedlich schon mal für den nächsten Lückenschluss Richtung Pastetten auch auf Ebersberger Kreisgebiet. Man werde sich leider noch etwas gedulden müssen, bat Landrat Niedergesäß, der besonders hervorhob, dass sich künftig die Verkehrssicherheit an der EBE 18 stark verbessern werde.

Mit Blick auf die rein verkehrliche Auslastung der Kreisstraße gab es übrigens nicht unbedingt Handlungsbedarf. Was die anbelangt, hat man es hier eher mit einer unterdurchschnittlichen Belastung zu tun. Für die EBE 18 weist die Statistik (Stand 2021) lediglich 1843 Kfz/Tag aus. Der Durchschnitt für eine Kreisstraße im Landkreis Ebersberg liegt bei etwa 4000 Autobewegungen pro Tag.

