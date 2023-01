Nach Übernahme durch die Kommune: Markt Schwabener Abfallgebühren sollen sinken

Von: Friedbert Holz

Bürgermeister Stolze erhofft sich, dass die Gebühren im Wertstoffhof wenigstens stabil bleiben. © J.Dziemballa

Das Konzept Outsourcing ist nicht aufgegangen. Seit Januar hat die Gemeinde den Schwabener Wertstoffhof am Erlberg unter ihre Verantwortung gestellt - und nun einiges damit vor.

Markt Schwaben - Seit Jahresbeginn läuft der Gemeinde-Wertstoffhof am Erlberg wieder unter Verantwortung der Kommune, sorgen Betriebsleiter Christian Neumeyer mit vier Festangestellten und zwei Mini-Jobbern für einen reibungslosen Ablauf dort. Damit hat sich die Marktgemeinde vom bisherigen Betreiber „Anderwerk“ gelöst, der seit der Eröffnung vor drei Jahren hier das Sagen hatte.

Für die Markt Schwabener Bürgerschaft ändert sich vorerst nichts, doch Bürgermeister Michael Stolze hofft, mittelfristig durch diese Umorganisation auch etwas niedrigere Abfallgebühren erzielen zu können.

„Als wir 2020 den neuen Wertstoffhof eröffnet hatten, standen uns gar keine eigenen Leute zur Verfügung, um den Betrieb hier zu gewährleisten. Also bedienten wir uns des klassischen Out-Sourcings, gaben den Ablauf, quasi als Pilotprojekt, erst einmal in fremde Hände. Schließlich sollte alles von Beginn an laufen, denn Bau und Unterhalt der Anlage samt Abschreibung verursachen hohe Kosten, die bei einer gebührenrechnenden Einrichtung wieder eingebracht werden müssen“.

Erfolgreiches Team an der Spitze

Mittlerweile aber hat sich als Betriebsleiter ein erfahrener Mann gefunden, der als Hospitant einen Monat lang beim bisherigen Betreiber ausgebildet wurde, von dort zwei Mitarbeiter übernehmen konnte und nun ein kleines Team führt.

„Im Gegensatz zu Wertstoffhöfen in der Nachbarschaft haben wir täglich geöffnet, manchmal auch länger. Und wir bieten unseren Kunden einen besonderen Service an, indem wir ihnen etwa beim Ausladen schwerer Geräte behilflich sind. Gebühren entfallen vor allem bei der Entsorgung von Sperrmüll, Holz, Bauschutt und Altreifen - alles wird genau gewogen und dann Kilogramm-weise abgerechnet“, erklärt Christian Neumeyer.

Kostenfrei bleibt die Entsorgung von Altpapier, Altkleidern und Glas, wie auch an allen Wertstoff-Inseln in der Gemeinde. Kunden und Müll-Weiterverwerter können sich nicht ins Gehege kommen, denn die Anlage ist so strukturiert, dass auf der höheren Ebene die Wertstoff-Bringer aus der Bürgerschaft im Einbahnverkehr ankommen, ihren Müll entladen und wieder wegfahren. Die Abholer der Wertstoffe kommen mit ihren Lastwagen auf der unteren Ebene an und können ohne Gefahr für andere ihre Güter aufladen. „Dieses System garantiert aber nicht nur Sicherheit, sondern sorgt auch für einen insgesamt höheren Durchlauf“, so Bürgermeister Michael Stolze in einem Gespräch mit der Heimatzeitung.

Preiserhöhungen kamen in der Bürgerschaft gar nicht gut an

Der parteifreie Rathauschef sieht aber auch noch einen weiteren Aspekt im Wertstoffhof: „Als wir den Betrieb hier an eine Fremdfirma vergeben hatten, wollten wir ursprünglich auch ein so genanntes Upcycling erreichen, also eine Neu- oder Umverwertung aus altem Material. Dieses Thema haben wir durchaus noch im Blick. Wichtiger noch erscheint uns aber das Ziel, durch diese Umstellung auf die kommunale Basis wieder günstigere Preise für unsere Kunden zu erzielen. Vor einem Jahr hatten wir die Abfallgebühren erhöhen müssen, was in der Bürgerschaft nicht gut ankam. Nun wollen wir an einer möglichen Absenkung arbeiten und erhoffen uns bis Ende Juni eine erste Kalkulation“.

Sollte diese Rechnung dank der Umstellung und des eigenen Teams tatsächlich aufgehen, könnte Markt Schwabens Kämmerer Andreas Kleebauer vielleicht schon im Herbst dazu eine erfreuliche Meldung an den Marktgemeinderat zur Entscheidung über geringere Gebühren weiterleiten.

