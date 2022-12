ZMS ist ab sofort ein eingetragener Verein

Von: Jörg Domke

ZMS-Vorstand Wolfgang Korda bei einer früheren virtuellen Jahreshauptversammlung. © ZMS

Personell nichts Neues bei der Wählergruppe ZMS in Markt Schwaben. Aber die Rechtsform hat sich geändert.

Markt Schwaben - Mit einer neuen Rechtsform im Hintergrund geht die Markt Schwabener Wählergruppe ZMS in das neue Jahr. Die Jahreshauptversammlung der Zukunft Markt Schwaben war folglich die erste als eingetragener Verein.

Die fast vollzählig erschienenen Mitglieder waren erkennbar froh, dass endlich wieder eine Jahreshauptversammlung in Präsenz stattfinden konnte. Nach der Begrüßung durch Vorstand Wolfgang Korda wurde ein äußerst positives Fazit in allen Bereichen des Vereins gezogen. Die von Korda angerissenen Themen reichten von der Eintragung ins Vereinsregister über den Zuwachs an Mitgliedern und den erfreulichen Anstieg der Vereinsrücklagen sowie die weiterhin aktuellen ZMS-Kernthemen wie zum Beispiel Umwelt und Naturschutz.

Vorstand erneuert Kritik an der Markt Schwabener Gemeindeverwaltung

Beim Bericht der Fraktion zeigte sich, dass die übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen bei der Baumschutzverordnung wohlwollend von den Mitgliedern aufgenommen wurde. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gestalte sich leider weiterhin schwierig, was sich insbesondere an der schleppenden Abarbeitung der offenen Anträge der ZMS zeige, hieß es. Für das kommende Jahr hat die Fraktion weitere Anträge bereits in Aussicht gestellt und wird ab sofort auch wieder für eine ordentliche Abarbeitung aller Anträge gemäß der bestehenden Gemeindeordnung sorgen. Der gesamte Vorstand wurde entlastet. Neuwahlen des Vorstandes stehen dann im nächsten Jahr an.

Nach der kurzweiligen Jahreshauptversammlung ging man nahtlos in die Weihnachtsfeier unter dem Motto „ZMS & Friends“ über. Neben den Familien der Mitglieder waren auch Freunde und politische Wegbegleiter aus verschiedenen Bereichen über die bayrischen Grenzen hinaus anwesend, mit denen die Zukunft Markt Schwaben in verschiedenen Themen zusammenarbeitet. Für den musikalischen Rahmen sorgten Jonas Frank und Thomas Schuh.

