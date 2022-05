Jeden dritten Montag im Monat zum Ratsch ins Museum

Von: Jörg Domke

Bernd Romir (l.) und Ewald Stolze bei Arbeiten im Heimatmuseum Markt Schwaben, das heuer 32 Jahre besteht, aber das 30-Jährige noch feiert. © dz

Das Heimatmuseum Markt Schwaben wird heuer 32 Jahre alt. Die Jahresausstellung 2022 im kommenden November befasst sich aber mit „30 Jahre Museum“. Das Jubiläumsfest fiel vor zwei Jahren aus.

Markt Schwaben – In diesen Tagen wird die Jahresausstellung 2021 im Heimatmuseum Markt Schwaben abgebaut. Sie machte eindrucksvoll ein paar Monate lang auf 150 Jahre lokale Eisenbahngeschichte aufmerksam. Lange suchen mussten die Verantwortlichen im Verein „Heimatmuseum“ nicht, um gleich wieder ein neues Thema für die 2022-Ausstellung zu finden. Wegen Corona fiel nämlich 2020 die Feier zum 30-jährigen Bestehen des Museums aus. Dieses Jubiläum, jetzt „30 plus zwei“, soll heuer nachgeholt werden, so Vereinschef Bernd Romir gegenüber der EZ im Vorfeld der Hauptversammlung (siehe Extrakasten). Im Groben stehe die Ausstellung bereits, so der Vorsitzende, wobei er und seine Kollegen im Vorstand nicht böse wären, gäbe es zusätzlich noch irgendwo besondere Fotos und Objekte, die Zeugnis ablegen über die Entstehungsgeschichte des Hauses.

Thema für die neue Jahresausstellung steht längst fest

Wie üblich, wird auch die Jahresausstellung 2022 im November über die Bühne gehen. Vorher aber werden die Freunde heimatgeschichtlicher Themen noch einige andere Neuerungen erleben können. Neu eingeführt wird bereits am Montag, 16. Mai, um 18.30 Uhr, der sogenannte „Montags-Ratsch“. Es wird damit an jedem dritten Montag im Monat eine lockere Gesprächsrunde in Gang gebracht, bei dem es in erster Linie um heimatgeschichtliche Themen geht.

Den Anfang machen Traudl Widmann und Franz Bader, einander verwandt und bekanntlich zwei unbestrittene Kenner Schwabener Geschichten und Geschichte. Der Montags-Ratsch ist dabei eingebettet in den regulären Öffnungstermin immer am dritten Montag von 18 bis 20 Uhr.

Neu: Montags zum Ratschn ins Museum

An diesen Montagen sowie an jedem anderen Öffnungstag wird es laut Romir auch weiterhin Gelegenheit geben, die sieben aufgelegten Museumskataloge zu erwerben. Mit der Druckerei sei vereinbart worden, dass je nach Bedarf kleinere Pakete neu aufgelegt werden können.

Einen gewaltigen Umbruch wird der Raum Zeitgeschichte II (der den Zeitraum von 1950 bis 2000 abdeckt) erfahren. In den nächsten Wochen, so berichtet Romir, soll hier eine moderne Medienstation in Betrieb gehen. Besucher haben dann die Möglichkeit, über einen Berührungs-Bildschirm zum Beispiel Fotos individuell anzuwählen.

Über diesen Zeitraum verfüge das Museum laut Romir über sehr viel Fotomaterial, das auf herkömmliche Weise gar nicht hätte präsentiert werden können. Im Idealfall soll die neue Medienstation noch in der ersten Jahreshälfte in Betrieb gehen.

Multimedia wird demnächst Einzug halten

Gebastelt wird außerdem an einer Erweiterung der normalen Dauerausstellung. Im Erdgeschoss sowie im zweiten Stock scheint es noch Platz geben, um den 14 größten Vereinen am Ort ein adäquates Forum zu bieten. Der Verein Heimatmuseum denkt da in erster Linie an Fotos, aber auch an kleinere Ausstellungsstücke. Die Vereinsleitungen sind in diesen Tagen mit der Bitte angeschrieben worden, entsprechende Requisiten zur Verfügung zu stellen. Sollten auch bedeutende größere Exponate auftauchen, so Romir, werde man gemeinsam nach Lösungen suchen, um auch sie würdig zu präsentieren.

Sonderausstellung zum Kirchenjubiläum von St. Margaret

Mit Abbau der Eisenbahn-Ausstellung entsteht gerade neuer Platz, den das Museum umgehend nutzen wird, um die 350 Jahre St.-Margaret-Pfarrkirche ins rechte Licht zu rücken. Die dazu geplante Sonderausstellung wird am Pfingstsonntag, offiziell und feierlich eröffnet werden und bis September oder Oktober zugänglich sein. Zugleich bastelt der Museumsverein gerade an einer moderneren Online-Präsentation. Dabei werden von den Homepage-Besuchern auch einige 360-Grad-Fotos aus dem Museum-Innenleben zugänglich werden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.