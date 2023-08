Zurück zu ein bisschen mehr Natur am Hennigbach

Von: Jörg Domke

Aktueller Blick auf den Hennigbach im Herzen Markt Schwabens © dz

Die Baumaßnahme Hennigbach läuft auf Hochtouren. Inzwischen kann man schon viel erahnen davon, was mal kmmen wird. Ein Spaziergang:

Markt Schwaben – „Aus dem Rinnsal ist etwas Wuchtiges geworden“: So lautet der spontane Kommentar einer Anliegerin auf die ebenso spontane Frage, wie ihr die laufenden Sanierungs- und Renaturierungsmaßnahmen am Hennigbach zwischen Heilmaierbrücke und Postanger im Herzen Markt Schwaben gefallen. Quasi direkt vor ihrem Haus finden die umfangreichen Arbeiten schon seit Monaten statt.

Wenn einmal alles fertig sein wird, vermutlich Anfang kommenden Jahres, kann sie, gerade mal zehn Meter von der eigenen Haustür entfernt, sogar einmal auf einem Ruhebänkchen verweilen und dabei entspannt auf den dann renaturierten Bach blicken.

Ein sanftes Plätschern gibt es jetzt schon. Und, wenn man genau hinschaut, auch bereits so etwas die Rückkehr der Fauna. Fische tummeln sich dieser Tage im Wasser dort, wo es gerade etwas tiefer ist. Krebse habe man auch schon entdeckt, sagt Manfred Wenninger. Im Rathaus Markt Schwaben ist er der Techniker für Straßen- und Tiefbauangelegenheiten. Und einer, der das zweite Großprojekt der Gemeinde neben dem Schulzentrum von Anfang an fachlich begleitet.

Wir befinden uns auf einem Spaziergang, der an der Heilmaierbrücke startet. Ortsauswärts ist, von hier aus gesehen, bereits der Bereich erreicht, der wohl erst später einmal renaturiert werden wird. Und zwar dann, so sagt es der Sachbearbeiter für das Gesamtprojekt in der Gemeindeverwaltung, Uwe Müller, wenn die Bebauung auf dem Areal der alten Tennisplätze am Hauser Weg konkreter werden sollte.

Bänke sollen die Verweilqualität erhöhen

Die Brücke im Zuge der Heilmaierstraße wird unangetastet bleiben, betont Müller. Sie sei baulich in Ordnung. Und auch der Durchlass sei groß genug, um etwaigen künftigen Hochwassersituationen gerecht zu bleiben.

Hochwasserschutz war und ist stets ein zentrales Anliegen mit Blick auf die Gesamtmaßnahme. Denn der Hennigbach war in der Vergangenheit mitnichten nur das anfangs zitierte harmlose Rinnsal, sonders auch schon mehrfach ein kaum mehr zu zähmender Geselle. 2014 gab es letztmals die Situation, dass er gefährlich über die Ufer trat. In den 90er Jahren musste sogar einmal das Untergeschoss des Altenheims in der Trappentreustraße evakuiert werden, weil Wasser knöcheltief ins Haus eingedrungen war. Die Renaturierung ist deshalb kein Selbstzweck, sondern eingebettet in ein Gesamtkonzept mit mehreren Vorhaben (Einbergfeld, Postanger, Roßacker als Beispiele) zum Schutz vor weiteren Hochwasserereignissen.

Ein Ziel: Den Hochwasserschutz verbessern

Trotzdem ist nicht zu verkennen, dass neben den erhofften Effekten durch die laufende Umgestaltung auch die Aufenthaltsqualität in unmittelbarer Bachnähe deutlich gesteigert werden wird. Plätze, an denen einmal Sitzgelegenheiten am Ufer entstehen werden, kann man bereits jetzt gut erahnen. Sie sind auch zu verstehen als ein Beitrag zur Verbesserung der Fahrradsituation im Ort, heißt es. Im Hinterkopf, erzählt Uwe Müller, gebe es nämlich auch das Ziel, einen sicheren Radlweg mitten durch den Markt entlang des Hennigbachs zu führen. Die ausgebrachte Saat bienenfreundlicher Blumen hat derweil schon zahlreiche Insekten angelockt.

Aber es gibt auch Probleme. Oberflächenwasser, das über die Asphaltdecke der Straße Am Rittermannslehen Richtung Bach floss, führte erst unlängst zu Erosionen innerhalb der neuen Uferbebauung. Für Müller ein klarer Hinweis dafür, dass Straßenverläufe in Ufernähe künftig wasserdurchlässig umgestaltet werden müssen. Entsprechende Maßnahmen wurden auch schon im Gemeinderat besprochen. Sich von Asphalt zu entfernen, fügt er an, verbessere auch das Mikroklima. Man wisse, dass unter Verwendung von Beton Temperatursenkungen um zehn Grad möglich seien.

Technisch bedingt hatte es auch schon Verzögerungen gegeben. Unter der Straße Am Hennigbach stellte man fest, dass Versorgungsleitungen zu dicht am Bach lagen. Sie müssen daher verlegt werden. Ende Oktober/Anfang November werde die Erdgas Südbayern (ESB) aktiv und lege eine neue Gasleitung sowie Hausanschlüsse, so Müller.

Betonverbauung nötig wegen zu wenig Platz

Auf unserem Gang entlang des Hennigbachs endet derzeit der Bachbettausbau noch abrupt. Für den noch verbliebenen Rest rechnet Müller mit einer Bauzeit von gut vier Wochen. Schneller geht es in der Nagelschmiedgasse. Die Brücke dort ist längst gesperrt, der unvermeidbare Abriss wegen Baumängel erfolgt ab kommenden Montag. Die bestehende Fernwärme dort wird durch Extramaßnahmen geschützt und erhalten. Eine Betonbrücke wird den bisherigen Bau ersetzen.

Für den Laien ziemlich wild schaut es aus, blickt man von hier Richtung Altenheim. Auf der gegenüberliegenden Seite des Heims ist derzeit eine private Garage erkennbar, die teils abgerissen werden musste. Der Bauraum wurde dort zu knapp. Wie überhaupt zwischen Nagelschmiedgasse und Angerl die Enge der Bebauung für die Planer eine besondere Herausforderung gewesen sein muss. Wegen Platzmangels kann hier auch der Uferausbau mit Naturstein nicht fortgeführt werden.

Links das neue Bett, rechts der alte Zustand © dz

Sehr gut erkennbar ist die neue Einbetonierung und ihr künftiges Ausmaß dort, wo sich einst die kleine Fußgängertreppe aus dem Bereich Im Angerl/Seifensiedergasse in Richtung Trappentreustraße befand.

Planänderungen gab es übrigens auch zwischenzeitlich. Zum Beispiel ist jetzt beabsichtigt, bereits Einleitungen in den Hennigbach zu verlegen, mit denen einmal die Hochwassermaßnahme im Roßacker angeschlossen werden wird. Technisch aufwendiger zu handhaben als zunächst gedacht ist auch ein bachnahes Haus in der Bahnhofstraße. Trotz allem ist Müller sicher, den Zeitplan einhalten zu können. Nicht zuletzt dank der allermeisten direkt betroffenen Anlieger. Müller: „Die haben bis jetzt sehr gut mitgemacht.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.