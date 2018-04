Chronisch überlastet: Markt Schwabener Bürgermeister muss pausieren

Der Markt Schwabener Bürgermeister Georg Hohmann wird wochenlang ausfallen: Er wurde wegen chronischer Erschöpfung krankgeschrieben.

Markt Schwaben – In Gerüchteküchen brodelt es mitunter sehr schnell. Georg Hohmann, seit 2011 Erster Bürgermeister in Markt Schwaben, weiß das wie kaum ein anderer. Um solchen Gerüchten um seine Person nicht auch noch Vorschub zu leisten, ging der 66-Jährige jetzt an die Öffentlichkeit, um mitzuteilen, dass er in den kommenden Wochen sein Amt als Chef der Gemeindeverwaltung nicht werde ausüben können. Der Grund: In diesen Tagen hatte sich der Rathauschef einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. Dabei war ein chronischer Erschöpfungszustand diagnostiziert worden. So etwas wie eine Vorstufe zu einem Burn-Out.

„Ich habe mich dazu entschlossen, offen mit der Situation umzugehen“, so der SPD-Kommunalpolitiker gestern in einem Gespräch mit der Heimatzeitung. Hohmann fügte an und betonte, man habe ihm mitgeteilt, dass er noch rechtzeitig die Kurve gekriegt habe, jedoch nun erst einmal für einige Wochen aus dem Verkehr gezogen werde.

„Ich habe gespürt, dass die Batterien einfach leer geblieben sind, obwohl ich Urlaub hatte und beispielsweise mit dem Radl unterwegs war beziehungsweise beim Skifahren war“, sagte er am EZ-Telefon. Es habe sich aus seiner Sicht um einen schleichenden Prozess gehandelt, bei dem er bemerkt habe, dass die Kräfte immer weniger geworden seien und er nicht mehr imstande gewesen sei, noch mehr darauf zu packen.

Hohmann selber hatte in den letzten Wochen und Monaten mehrfach bei öffentlichen Terminen, unter anderen in Ausschuss- und Marktgemeinderatssitzungen, angedeutet, dass die Belastungen auf dem Chefsessel im Rathaus der Marktgemeinde stetig größer geworden seien. Er selber sagte gestern, dass Zwölf-bis-15-Stunden-Tage nahezu normal geworden seien, in der Regel seien dann auch noch die einen oder anderen Arbeitsstunden an Wochenenden dazugekommen. Auch Unterlagen habe er sich immer wieder mit nach Hause genommen. Und das über nunmehr sieben Jahre.

Inzwischen übernahm sein Vize Albert Hones (CSU) die Verantwortung im Rathaus. Er werde sich, so Hohmann, mit dem Dritten Bürgermeister Joachim Weikel (Grüne) abwechseln. Man werde eine gescheite Arbeitsteilung finden, ist sich Hohmann sicher. Hohmann selber wird sich in den nächsten Wochen diversen Therapiemaßnahmen stellen, von denen er zur Stunde noch nicht genau weiß, was da konkret auf ihn zukommen werde. Sein erklärtes Ziel sei es aber, nach seiner Rückkehr die Zeit bis 2020 vollzumachen und gescheit zu arbeiten.

Hohmanns Vorgänger Bernhard Winter war aus gesundheitlichen Gründen vor sieben Jahren relativ überraschend für viele zurückgetreten und hatte dadurch erst den Weg frei gemacht für Neuwahlen, bei denen sich sein Parteigenosse und damalige SPD-Ortsvorsitzende Georg Hohmann als klarer Sieger durchsetzte. 2014 hatte der gebürtige Hesse frühzeitig den Rücktritt angekündigt mit dem Ziel, Bürgermeister- und Kommunalwahl in der Marktgemeinde zeitgleich zu machen. Bei seiner zweiten Wahl gewann Hohmann souverän gegen Sascha Hertel, der seither für die Wählergruppe Zukunft Markt Schwaben (ZMS) als Ratsherr im Marktgemeinderat sitzt.