Jetzt anmelden: Zwei neue Hofflohmärkte in Markt Schwaben

Von: Jörg Domke

Matthias Triebel und seine Kinder zeigen ein Werbeplakat, mit dem er in den nächsten Tagen auf zwei Hofflohmärkte in Markt Schwaben hinweisen wird. © privat

Markt Schwabens Aktivkreis Kunst und Kultur lädt am 16. und 23. Juli gleich doppelt ein: Zwei Hofflohmärkte laden zum Shopping ein.

Markt Schwaben – Hausanwohner verkaufen im eigenen Hof oder Garten - und das ganze Viertel macht mit: Genau so funktionieren Hofflohmärkte etwa in München. Aber es müssen nicht immer Großstädte sein. Hatte sich jedenfalls Matthias Triebel gedacht. Und im Sommer vergangenen Jahres in Markt Schwaben zum ersten Hofflohmarkt eingeladen. „Ein voller Erfolg“ sagt er ein Jahr danach. Auf der Homepage https://www.hofflohmaerkte.de/landkreis-ebersberg/ schreibt er: „Wir freuen uns sehr auf die Hofflohmärkte 2022. Neu ist die Aufteilung in kleinere Areale an unterschiedlichen Terminen. Somit entsteht eine attraktive, wöchentliche Serie der Hofflohmärkte im Landkreis Ebersberg.“

Konkret dreht es aktuell um zwei Flohmärkte, an denen auch der Aktivkreis Kunst und Kultur beteiligt sein wird. Der erste Markt ist am Samstag. 16. Juli, in Markt Schwaben Nord von 10 bis 18 Uhr (Anmeldeschluss dafür ist schon am kommenden Samstag, 2. Juli). Markt Nr. zwei findet eine Woche später, am 23. Juli, in Markt Schwaben Süd mit Ortsmitte ebenfalls von 10 bis 18 Uhr statt (Anmeldeschluss dafür ist der 9. Juli) mit. Triebel: „Jeder kann mitmachen und sich anmelden unter www.hofflohmaerkte-marktschwaben.de.“ Die Gebühr beträgt sechs Euro.

Rahmenprogramm mit Musik und mehr

Der Markt Schwabener Aktivkreis Kunst und Kultur freut sich jedenfalls riesig, den erfolgreichen Hofflohmarkt aus dem Sommer 2021 wiederholen und sogar ausbauen zu können. Alle Teilnehmer und Besucher können sich auf tolle Schnäppchen und Angebote freuen. In der Trödlerei in der Färbergasse) in Markt Schwaben findet dazu am 23. Juli noch ein musikalisches Event der Spitzenklasse statt. Bands und Singer-Songwriter spielen den ganzen Morgen und den ganzen Nachmittag durch - dazu werden kulinarische Spezialitäten aus aller Welt angeboten.

