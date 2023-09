Zwei schöne Freiluft-Kinoabende im Schlossgarten von Markt Schwaben

Von: Armin Rösl

Für das Kinoerlebnis hatte der Aktivkreis das Kinomobil aus Rosenheim organisiert. © Johannes Dziemballa

Das waren zwei schöne Abende: Der Markt Schwabener Aktivkreis Kunst & Kultur hat im Schlossgarten am Rathaus unter freiem Himmel zwei Kinofilme gezeigt. Dank schönem Ambiente war es ein Picknick-Kino.

Markt Schwaben - Auf einer acht mal vier Meter großen Leinwand und bei bestem Sommerabendwetter gab es am Freitag und Samstag zwei Kinoabende im Markt Schwabener Schlossgarten. Organisiert und veranstaltet vom Aktivkreis Kunst & Kultur bzw. dessen Open-Air-Kino-Team mit den Initiatoren Andreas Hergenröther und Michael Kramer sowie Otmar Demharter, Stefan Pillokat, Maria Heller, Ursula Wienberg und Barbara Dunkel.

Das Kinogelände war ab 17 Uhr geöffnet für Picknick und gemütliches Beisammensein, der Arbeitskreis hatte Spezialitäten vom Grill sowie Getränke aller Art angeboten. Wer wollte, konnte auch seine eigene Brotzeit mitbringen. Am Freitag wurde ab 20.15 Uhr der Comedy-Thriller „Knives Out“ mit Daniel Craig in der Hauptrolle gezeigt. Am Samstag der Kultstreifen „The Blues Brothers“. Zuvor spielte noch die Band Munich Blend Livemusik. Der Eintritt war an beiden Abenden frei. Gezeigt wurden die Filme vom Verein Kulturkino Rosenheim, der mit seinem umgebauten Feuerwehrauto gekommen war, in dem ein hochwertiger Projektor verbaut ist. Zu beiden Kinovorstellungen waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen.

