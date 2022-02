Zwei Wochen nach Großbrand in Markt Schwaben: Spendenaktionen für betroffene Hausbewohner

Von: Armin Rösl

Dankbar für die Spendenaktion ihrer Chefin: Auszubildende Adile Yul vom Edeka Pfeilstetter. © Armin Rösl

Ayse Yul und ihre drei Kinder haben beim Großbrand vor zwei Wochen in Markt Schwaben fast alles verloren. Sie hatten in dem Haus gewohnt. Jetzt gibt es Spendenaktionen.

Markt Schwaben – Anwohner von der gegenüberliegenden Seite riefen, sie sollten schnell das Haus verlassen. Das taten die Geschwister Akile (22), Adile (21) und Haci (15) noch rechtzeitig. Im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses am Markt Schwabener Marktplatz wütete bereits das Feuer. „Wir haben schnell zusammengepackt, was ging, und sind rausgelaufen“, erzählt Adile. Die alleinerziehende Mutter Ayse Yul der drei Kinder war zu diesem Zeitpunkt noch in dem kleinen Imbiss-Laden („Ephesus“) um die Ecke, den sie seit 2009 mit ihrem Onkel Osman Yul betreibt. Draußen konnten sie nur noch zusehen, wie die Feuerwehren versuchten, den Brand zu löschen. Die Kripo vermutet als Ursache für den Brand, der vor genau zwei Wochen ausgebrochen war, einen technischen Defekt im Erdgeschoss.



Ein Großbrand hat vor zwei Wochen das Haus am Markt Schwabener Marktplatz zerstört. © Thomas Gaulke

Ayse Yul und ihre Kinder lebten ganz oben im Wohn- und Geschäftshaus, jetzt haben sie so gut wie nichts mehr. Durch das Feuer und den starken Rauch im Haus sowie durch die Löscharbeiten ist das Mobiliar unbrauchbar geworden. Die Mutter wohnt jetzt mit ihren beiden Töchtern Akile und Adile und ihrem Sohn Haci in einer nahe gelegenen Pension. Deren Inhaber sei ihnen preislich entgegengekommen, erzählt Osman Yul, der die Organisation nach dem Brand für seine Nichte Ayse und deren Kinder übernommen hat.



Markt Schwaben: Brandopfer hoffen auf neue Wohnung

Möglicherweise ab Mai werde in der Nähe des Marktplatzes eine Wohnung frei, in die seine Nichte mit ihren Kindern einziehen könnte, erzählt der 55-Jährige. Diese Nachricht habe er eben erst erhalten. „der Tag geht sehr gut los“, freut er sich an diesem Vormittag, während er zusammen mit Ayse Yul die Vorbereitungen für das Mittagsgeschäft im „Ephesus“ trifft.

Zahlreiche Menschen kommen und holen sich dort Döner in allen Variationen, Osman Yul deutet auf einen Mann und sagt: „Er hat uns auch geholfen.“ Dabei, nach dem Brand das noch wenige brauchbare Hab und Gut aus der Wohnung zu holen und zu lagern. Der Mann lächelt: „Ist doch selbstverständlich.“ Kurze Pause: „Und wir holen weiterhin hier unser Essen, um die Familie zu unterstützen.“



Osman Yul mit seiner Nichte Ayse Yul, die mit ihren Kindern in dem jetzt zerstörten Haus gelebt hat. © Armin Rösl

Ayse Yul sei zu schüchtern, um zu dem Geschehenen etwas zu sagen, bittet ihr Onkel Osman Yul um Verständnis. „Wir danken allen, die uns geholfen haben und helfen“, sagt er stellvertretend für seine Nichte und deren Kinder. Er deutet auf einen Zettel der Stadt- und Unternehmergemeinschaft Markt Schwaben, der an einem Spiegel im Imbiss hängt. Darauf ist ein Spendenkonto angegeben, das die Vereinigung für die betroffenen des Großbrandes eingerichtet hat. Alois Rupprich von der Unternehmergemeinschaft hat einem Bewohner eine seiner Musterwohnungen zur Verfügung gestellt.

Spendenkonto für die Brandopfer Die Stadt- und Unternehmergemeinschaft Markt Schwaben hat bei der Münchner Bank ein Spendenkonto für die Betroffenen des Brandes eingerichtet. Empfänger ist die Stadt- und Unternehmergemeinschaft, die IBAN lautet: DE64 7019 0000 0202 2522 44; Betreff: Hilfe Großbrand am Marktplatz.

Zu den Betroffenen zählt auch Gökhan Kirik, der im Erdgeschoss einen türkischen Supermarkt betrieben hat. Er steht jetzt vor dem Nichts – und ist ebenfalls dankbar für die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Ort. Sowohl er als auch Osman Yul schließen ausdrücklich Markt Schwabens Bürgermeister Michael Stolze in ihren Dank ein.



Poing und Pliening: Edeka-Märkte mit Spendenaktion

Die 21-jährige Adile Yul absolviert beim Edeka-Markt Pfeilstetter in der Nachbargemeinde Pliening eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Als Juniorchefin Anna Pfeilstetter vom Schicksal der Familie erfuhr, hat sie zusammen mit dem Team eine Spendenaktion ins Leben gerufen: An den Leergutautomaten in den Edeka-Märkten Pliening und Poing hängen Zettel und darunter ein kleiner Briefkasten. Pfeilstetter bittet die Kunden, den Leergutbon einzuwerfen und das Pfandgeld der Familie Yul zu spenden. „Die Aktion läuft auf alle Fälle im Februar und im März, am Ende werden wir den Betrag aufrunden“, kündigt Anna Pfeilstetter an. Als Unterstützung zum Kauf von neuen Möbeln und von Kleidung. Die ältere Tochter Akile (22) macht derzeit eine Ausbildung zur Kindererzieherin, Sohn Haci (15) geht, wie schon seine beiden Schwester zuvor, aufs Markt Schwabener Franz-Marc-Gymnasium. „Wir sind sehr dankbar für all die Hilfe“, sagt Adile Yul leise.



