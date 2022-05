Fahrvergnügen trifft auf ausgezeichnete Umwelteigenschaften – Der neue Mazda CX-60

Fahren Sie in Richtung Zukunft: mit dem neuen Mazda CX-60. © Mazda

Japanisches Handwerk in Perfektion: Der neue Mazda CX-60 Plug-in Hybrid verkörpert alles, wofür Mazda seit 100 Jahren steht.

Der CX-60 Plug-in Hybrid ist Mazdas erstes Modell auf dem europäischen Markt mit Plug-in Hybridantrieb e-Skyactiv PHEV. Die perfekte Kombination aus umweltfreundlicher Technologie und herausragendem Fahrkomfort. Hier finden Autoliebhaber ein elegant-robustes Kodo-Design und feinste japanische Ästhetik, ohne auf innovative Technologien für mehr Fahrkomfort, Stabilität und Kontrolle verzichten zu müssen.

Der erste Mazda mit Plug-in Hybridantrieb

Der 2,5-Liter Skyactiv G Benzinmotor und ein leistungsstarker Elektromotor machen den Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV zum stärksten Mazda für die Straße. 63 Kilometer (nach WLTP) und maximal 140 km/h sind rein elektrisch möglich. Der Mazda CX-60 wird zukünftig auch mit zwei neu entwickelten Reihensechszylinder-Motoren verfügbar sein.

Nachhaltigkeitsprogramm „Sustainable Zoom-Zoom 2030“ Ziel des japanischen Automobilherstellers ist es, bis 2030 alle Neufahrzeuge zu elektrifizieren. Daher wird der neue Mazda CX-60 nicht nur als erstes Fahrzeug des Unternehmens mit Plug-in Hybridantrieb angeboten, sondern verfügt in den anderen Motorisierungen mit dem 48V Mazda M Hybrid Boost System über eine elektrische Unterstützung.

Das Fahrzeug beschleunigt in nur 5,8 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine abgeriegelte Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. An einer 11 kW AC Wallbox kann die Batterie über den zweiphasigen On-Board-AC Lader mit einer maximalen Ladeleistung von 7,2 kW geladen werden. Der Kraftstoffverbrauch beläuft sich im kombinierten WLTP-Zyklus auf 1,5 Liter je 100 Kilometer, was CO2-Emissionen von 33 g/km entspricht.

Der Mazda CX-60 wird in Japan gefertigt und ist ein Meisterstück des Kodo-Designs. © Mazda

Robustheit in ihrer edelsten Form: Das erwartet Sie beim Mazda CX-60 Plug-in Hybrid

lange Front, kurzes Heck und weit hinten platzierte Kabine sorgen für dynamische Proportionen

8 Außenlackierungen verfügbar | neue Sonderlackierung: Rhodium White Premium Metallic

verfügbar | neue Sonderlackierung: Rhodium White Premium Metallic Innenraum: unterschiedliche Materialien und Oberflächen wie Ahornholz, Nappaleder, japanische Textilien, und Chromakzente vermischt

unterschiedliche Materialien und Oberflächen wie Ahornholz, Nappaleder, japanische Textilien, und Chromakzente vermischt neues Driver Personalization System mit Gesichtserkennung

mit Gesichtserkennung Interieur: natürliches Holz, hochwertige gewebte Textilien und japanische Handwerkskunst

natürliches Holz, hochwertige gewebte Textilien und japanische Handwerkskunst Panorama-Glasschiebedach (1.060 mm x 995 mm), ab der Ausstattungslinie Exclusive-line

(1.060 mm x 995 mm), ab der Ausstattungslinie Exclusive-line verfügbar in 4 Ausstattungslinien: Prime-line, Exclusive-line, Homura und Takumi

All das macht den neuen Mazda CX-60 zum perfekten Crossover für alle, die Qualität und aufregende Fahrdynamik schätzen.

Kontakt

Auto Eder München

Znl. d. Auto Eder GmbH

Friedenstraße 18A

81671 München

Tel. 089/889494-60

www.autoeder-muenchen.de

muenchen@auto-eder.de

Autohaus Kirchseeon

Znl. d. Auto Eder GmbH

Am Marterfeld 1

85614 Kirchseeon

Tel. 08091/54-0

www.autohaus-kirchseeon.de

counter.ahki@auto-eder.de