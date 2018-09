Auf der Wartebank 

Unser Reporter Christoph Hollender testet Mitfahrbankerl. Wieso er davor gewarnt wird, Alexandra und Lukas ihn retten, er bei der Polizei landet und am Ende trampen muss. Seine Geschichte hautnah.

Mittwoch, 9.35 Uhr, Bahnhofskiosk Grafing Stadt: Ich brauche Wasser für das, was ich vorhabe. Auf dem Bahnhofsvorplatz steigt die Temperatur. Und meine Erwartung. Ich beobachte das Teil, an dem ich später minutenlang kleben werde. Noch aus sicherer Entfernung. Schüchtern. Das Teil, ein Holzgestell mit Autokennzeichenschildern an dünnen Ketten. Die Sitzbank ist hochgeklappt. Minuten vergehen, ich warte, dass etwas passiert.

9.48 Uhr: Ein Mann, 44, geht zu dem Holzgestell, versucht, ein Kennzeichen aus dem Holzsteckplatz herauszuziehen, hartnäckig. Das die Dinger zwischen den Holzlatten klemmen, werde ich selbst feststellen. Und schimpfen. Gut, oft nimmt die eh keiner, denke ich. Ich frage den Mann, ob er das öfter nutze, das Mitfahrbankerl, vor dem er das Blech mit der Aufschrift Ebersberg in Richtung Straße hält. „Nein“, sagt er, nur heute, er müsse zum Arzt, fahre aber gleich mit der Bahn, wenn ihn niemand mitnehme. Hin und wieder frage er Autofahrer auf dem Parkplatz, ob er mitfahren könne. Heute muss er Bahn fahren.

Ganz schön gefährlich, was ich da mache...

9.55 Uhr: Ich klappe die Holzbank nach unten, schaue die Schilder durch, wähle Glonn, setze mich und merke, die Kette an dem Schild ist zu kurz: Wirklich bequem halten geht nicht. Was soll’s, denke ich, und stelle es auf einen Schenkel.

Nicht viel los, Minuten vergehen, die ersten Autos fahren vorbei, niemand hält, zwei Fahrer schauen verunsichert, so wie ich. Eine Frau geht an mir vorbei, buntes Sommerkleid. Sie würde nie mit Fremden mitfahren, das sei heutzutage gefährlich, so viel passiere, sagt sie mürrisch. Ich überlege. Bei Fremden mitzufahren ist tatsächlich nicht ohne.

+ Viel und doch zu wenig Auswahl. © ch

10.05 Uhr: Ich merke, ich muss stärker auf mich aufmerksam machen, wackle also offensichtlich mit dem Schild – wäre da nicht die tierisch nervige Kette – und lache, wenn mal wieder ein Auto vorbeituckert. Wenn! Die ersten Fahrerinnen lachen zurück, mehr nicht.

10.11 Uhr: Ich lache immer noch. Mein Arm ist von dem Gewinke schwer. Ich bin dankbar für einen Schluck Wasser.

Ich fluche

10.13 Uhr: Resignation. Glonn, du musst warten. 10.14 Uhr: Nichts. 10.15 Uhr: Ich stecke das Schild zurück, ziehe mir einen Schiefing an der Holzlatte ein, fluche, gehe.

10.20 Uhr, Marktplatz Grafing: Autos, Passanten, Leben. Das Mitfahrbankerl dort steht direkt an der Straße vor einem Café. Präsentierteller, denke ich und was die älteren Herrschaften, die dort sitzen und mich inspizieren, wohl denken. Ich klappe die Holzbank nach unten; noch nie benutzt, schätze ich, weiches, helles Holz, kein Kratzer. Ein Schild nach Glonn gibt‘s nicht, also Aßling, wurscht, nur raus hier, so lautet mein Auftrag aus der Redaktion.

Eine Frau vor dem Café im Rollstuhl beobachtet mich, tuschelt mit einem Mann neben ihr. Andere gehen vorbei, lächeln, ich taue langsam auf, grüße einfach jeden und winke mit dem Aßlingschild jedem der im Sekundentakt vorbeifahrenden Autos zu. Huhu! Ich will mit! Ein weißes Audi-Coupé rollt an, Sportedition, ich murmle: „Bitte halt an!“

10.27 Uhr: Ich denke immer noch an den Audi.

Wieso nimmt mich niemand mit?

10.28 Uhr: Will niemand nach Aßling? Oder will mich niemand mitnehmen? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder will mich keiner an der Stelle einsteigen lassen, weil der Verkehr so dicht ist und man mitten auf der Straße anhalten müsste? Woran liegt es?

10.29 Uhr: Ein blauer VW hält, der Fahrer, ein Mann, vielleicht Mitte 30, lacht, hebt die Hände, will sagen: nicht Aßling. Ich lache, winke. Danke trotzdem.

10.30 Uhr: Mein Arm fällt ab. Weißes Auto, Mann, Frau, Mitte 30. Ich springe zur Fahrertür, Scheibe geht nach unten, ich frage: „Wo fahrt ihr hin?“ Er: „Nur da vor.“ Ich: „Zu wenig, schade.“ Beide lachen. Er sagt: „Tut mir leid.“

+ Danke Alexandra und Lukas. Sie haben mich von einem Mitfahrbankerl in Grafing mitgenommen. © ch 10.34 Uhr: Ein Lichtblick. Aus einem dunklen Auto ruft eine Frau: „Ich fahre nach Glonn, nicht nach Aßling.“ Ich sage: „Egal, Glonn ist super, ich komme mit.“ Autos hinter uns stauen sich, keiner hupt, die Frau, Alexandra, 37, montiert noch schnell einen Kindersitz vom Beifahrersitz ab, stopft ihn auf die Rückbank, neben Lukas in einen anderen Kindersitz. Ich steige ein, aufgeregt, grinsend.

10.35 Uhr: Wir fahren. Wir reden, duzen uns. Alexandra, neugierig, offen, fröhlich. Sie finde die Idee der Mitfahrbankerl toll, so könne man die Umwelt ein Stück weit schützen. Viele fahren immer alleine, sagt sie. Nur gesehen habe sie auf den Bankerln, von denen es immer mehr in ganz Oberbayern gibt, noch nie jemanden. Außer mich. Angst, einfach einen Fremden mitzunehmen, habe sie nicht, sie schaue vorher aber. Wenn sie ein schlechtes Gefühl hätte, würde sie nicht anhalten. „Gut“, denke ich. Ich bin also kein schlechtes Gefühl. Alexandra und Lukas sind an diesem Tag meine Retter. Danke, wenn ihr das lest!

Der Nabel der Welt...sicher nicht!

10.48 Uhr, Glonn, Marktplatz: Der Nabel der Welt. Hoffe ich. Werde aber enttäuscht. Das Mitfahrbankerl direkt unterm Maibaum ist unscheinbar, genauso wie ich. Der Einzige, der sich für mich interessiert, ist ein Polizist, jung, Kelle in der Hand. Er lacht, geht in meine Richtung. Ich lache, sage: „Servus. Darf ich mit euch mitfahren?“ Er sagt, aus versicherungstechnischen Gründen gehe das nicht, zieht die Schultern nach oben, grinst. Was ich mache, will er wissen, neugierig. Ob ich das Mitfahrbankerl ausprobiere. Ich sage: „Ja.“ Und: „Mal schau’n, ob ich hier wieder wegkomme.“ Er denkt bestimmt: „Auweh!“, sagt aber: „Viel Glück“. Ich sage: „Euch auch.“ Die Verkehrskontrolle mit seinem Kollegen geht weiter.

11.06 Uhr: Die Zeit auf dem Bankerl, das in einer Art Verkehrsinsel im Marktplatz steht, vergeht langsam, es wird wärmer und wärmer, ich ziehe meine Jacke aus. Gott sei Dank Wasser. Schilder zum Halten gibt es nicht. Die blauen Teile können an einem stehenden Holzbalken mit Wunschziel nach außen geklappt werden. Ich habe „Grafing S-Bahn“ ausgeklappt. Doch niemand sieht das. Und damit winken kann ich nicht.

Ich wünsche mir das Schild mit der Kette zurück. Ich spreche einen Packerlfahrer an, der neben mir parkt. Er fahre nur um Glonn aus, sagt er. Hilft mir nicht, sage ich. Aber lieb. Wenigstens einer, der helfen will, schreibe ich auf.

11.11 Uhr: Ich spiele mit dem Gedanken das Schild „Altersheim“ auszuklappen.

11.12 Uhr, neues Ziel: Altersheim.

+ Ein Versuch...aus Verzweiflung... © ch

11.13 Uhr: Ich merke, die Bankerl sind für ältere Menschen gedacht – nein, nicht, weil die Zeit zum Warten haben – sondern, weil es Schilder mit Aufschriften wie, entschuldigen Sie, das soll nicht despektierlich klingen, aber ist nun mal so, wie: Friedhof und Altersheim gibt.

Ich bin es, der ERSTE Tramper in Glonn

11.17 Uhr: Resignation. Ich schaue den Polizisten beim Herauswinken zu und denke: Nicht nur die Polizei kann winken. Neue Taktik. Ich bastle mit ein Schild mit der Aufschrift „S-Bahn“ und stelle mich neben einen der Polizisten an den Straßenrand. Und winke. Die Aufmerksamkeit ist mir sicher. Ich fühle mich groß. Der Polizist grinst, ich frage, ist das in Ordnung? Er nickt. Niemand hält, viele lächeln, schauen verdutzt, denken sich bestimmt: Das ist der erste Tramper in Glonn.

+ Bitte! Ich will zur S-Bahn! Trampen in Oberbayern, gar nicht so leicht. © ch 11.19 Uhr. Ein Wunder. Ein Bus fährt vorbei, muss an einer Fußgängerampel halten, ich winke, zeige auf das Schild, der Busfahrer schüttelt den Kopf, ich falte meine Hände, rufe: „Bitte!“ Er nickt, ich steige ein.

11.20 Uhr: Wasser! 11.40 Uhr, irgendwo bei Alxing: Schöne Gegend, mehr nicht.

11.49 Uhr, Grafing-Bahnhof: Das Mitfahrbankerl sehe ich nicht, dafür eine S-Bahn, die mich nach Grafing bringt.

11.55 Uhr: Alles auf Null. Ich sitze wieder auf der Mitfahrbank, auf der alles begann. Jetzt mit dem Schild „Ebersberg“.

12.14 Uhr: Ich bastle mir ein Schild mit der Aufschrift: „Weg hier“. 12.16 Uhr: Eine Regionalbahn kommt.

12.22 Uhr: Ankunft in Ebersberg. Das Wasser ist aus.