„Mit dem Rücken zur Wand“: Landratsamt verzweifelt an Asylsituation

Von: Josef Ametsbichler, Michael Acker

Im ehemaligen Sparkassengebäude in Ebersberg, das ihm gehört, hat der Landkreis in Windeseile eine Erstaufnahmeeinrichtung geschaffen. Diese ist bereits voll belegt. © Anna Liebelt

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, heißt es aus dem Landratsamt. Woche für Woche kommen Asylbewerber in den Landkreis, dem der Platz ausgeht.

Landkreis – Während weiterhin die Flüchtlingsbusse eintreffen, geht dem Landkreis Ebersberg der Platz aus. Das führt nun zu einem Hilferuf aus dem Landratsamt: Brigitte Keller, die als Abteilungsleiterin 1 (Zentrales) schon den Corona- und den Ukraine-Krisenstab geleitet hat, sagt nun: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Sparkassengebäude ist schon voll belegt

Das Sparkassengebäude in Ebersberg sei als Ankunftszentrum voll belegt. Die Kapazitäten würden mit dem Auszug des Impfzentrums zwar sukzessive auf 170 Plätze aufgestockt und dafür die Büroräume im sowie die Schalterhalle in Beschlag genommen. Doch derzeit sei nur ein Bett frei. Und am Mittwoch komme wieder ein Bus mit 50 Geflüchteten an Bord – junge Männer aus Syrien, Afghanistan, türkischen Kurden. „Die Menschen sind nun mal da.“

„Die Menschen sind nun mal da“: Brigitte Keller, Landratsamt. © Stefan Rossmann

Das Landratsamt hat sich politisch bislang mit landkreisinternen Forderungen zurückgehalten. Doch nun sagt Keller, Vertreterin des Landrats im Amt: „Wir brauchen dringend mehr Unterstützung durch die Gemeinden.“ Die behördlichen Hürden und die Zahlen nähmen unaufhörlich zu – und mit ihnen die Nervosität in der Abteilung Asyl der Kreisbehörde. Im Fall des für 30 Personen angemieteten Asylbewerber-Hauses in Landsham-Moos (Gemeinde Pliening) etwa habe ein Verwaltungsgerichtsbeschluss das Landratsamt gezwungen, einen Teil der Bewohner wieder nach Ebersberg zu bringen.

Keller: „„Wenn uns keiner hilft, werden wir das nicht durchstehen“

Abteilungsleiterin Keller verteidigt die Ansage ihres Chefs, Landrat Robert Niedergesäß (CSU), die Landkreis-Turnhallen freizuhalten. „Notfalls lege ich mich davor“, hatte der Landrat angekündigt. Nun sagt die Hauptabteilungsleiterin: „Wenn uns keiner hilft, werden wir das nicht durchstehen.“

Sie appelliert „an die Bürgermeister, fast überall“, sich umzutun, mögliche Vermieter anzusprechen, Leerstände zu identifizieren. Schließlich sei jeder, der von einer Landkreis-Turnhalle an einem Gymnasium oder einer Realschule profitiere, auch Gemeindebürger. Es gebe Kommunen, die bereits viel täten, wie Ebersberg, Grafing und Poing. „Schauen, was die anderen leisten“, empfiehlt die Landkreis-Managerin. Wer die Verteilungszahlen mit der Einwohnerzahl gegenrechne, müsse wissen, dass er gefragt sei.

Flüchtlinge: Landkreis gibt gespaltenes Bild ab

Der Landkreis gibt bei der Flüchtlingsunterbringung ein gespaltenes Bild ab. Da ist die Hauptamtsleiterin, die für ihren Landrat bei der Krisenkommunikation gegenüber den Bürgermeistern den Kopf hinhält. Und da sind die Kommunen, die geteilter Meinung, ja fast zerstritten sind. Das soll sich zuletzt auch bei der Bürgermeister-Dienstbesprechung gezeigt haben, als es beim Thema Asyl „eher ruppig“ zugegangen sei, wie ein Sitzungsteilnehmer berichtet. Die Bereitschaft, dem Landratsamt zu helfen, sei „unterschiedlich stark ausgeprägt“, formuliert er zurückhaltend.

Bei den Rathauschefs geht dem Vernehmen nach zudem die Sorge um, für ukrainische Geflüchtete, die ihren Mietvertrag verlieren, als Obdachlose sorgen zu müssen. „Das ist Fakt“, sagt Keller dazu. Fakt sei aber auch, dass der Landkreis weiterhin 129 „Fehlbeleger“ – anerkannte Flüchtlinge – in seinen Unterkünften dulde, die ansonsten auch als Obdachlose in Gemeindeobhut fallen würden.

„Ich befürchte, dass der Höhepunkt noch nicht erreicht ist, sagt Keller über den aktuellen Zustrom, der landes- und bundesweit die Kapazitätsgrenzen austeste. Und ja, die wegweisenden Entscheidungen müssten auf höherer Ebene fallen. Doch erst mal brauche es Lösungen im Landkreis – und zwar gemeinsam: „Wenn jeder nur um seinen Kirchturm denkt, wird auch dem Landratsamt nichts mehr einfallen.“

