Mit Rückenschmerzen fing es an: Viele Betroffene wissen von dieser Krankheit nichts

Es gibt 600 Morbus-Bechterew-Betroffene im Landkreis Ebersberg, schätzt Günter Wagenbauer (59) aus Markt Schwaben. Viele wissen es gar nicht. Er ist der Bayerischen Landesvorsitzende der Morbus-Bechterew-Vereinigung.

Landkreis/Markt Schwaben – Gerne mal trägt Günter Wagenbauer ein grünes T-Shirt; besonders an sommerlichen Tagen. „Aktiv mit Morbus Bechterew“ steht auf der Vorderseite. Eine Botschaft, dank der dem 59-Jährigen hier und da schon mal überraschend ein Sitzplatz in der S-Bahn angeboten wurde. Wirklich nötig hat der Markt Schwabener solche Bevorzugung nicht. Zwar leidet er seit 1997 wirklich an der mit vielerlei Symptomen verbundenen rheumatischen Erkrankung. Und er ist zudem Vorsitzender des bayerischen Landesverbands der Morbus-Bechterew-Vereinigung.

Der Geschäftsführer einer kleinen Ebersberger Elektronik-Firma weiß sein Glück zu schätzen, dass er an einem eher sanften Verlauf der sogenannten axialen Spondyloarthritis leidet. Im Extremfall äußert sie sich in einem sichtlich buckligen, verknöcherten Rücken, der die Blickrichtung des Betroffenen gen Boden zwingt. Wagenbauer schätzt, dass im Landkreis Ebersberg rund 600 Menschen jeden Alters erkrankt sind.

Morbus Bechterew: Ruhigstellen ist genau das Verkehrte

Es begann bei ihm mit tief sitzenden Rückenschmerzen, die bis in die Oberschenkel ausstrahlten. Hauptsächlich nachts oder am frühen Morgen. Wagenbauer suchte damals einen Orthopäden auf. Der suchte als Therapie einen Beckengurt aus. Heute weiß Wagenbauer, dass die damals beabsichtigte Ruhigstellung genau der verkehrte Weg war. Nach einigen Tagen waren die Schmerzen zwar wieder weg, erinnert sich der gelernte Elektroingenieur. Bis nach einer ganz normalen Wanderung plötzlich die Knöchel anschwollen. Auch hier war nach einigen Tagen wieder alles okay. Doch als es nach einem Spaziergang Wochen später erneut Knöchelprobleme gab, wandte sich der Schwabener an die Ebersberger Kreisklinik. Sein Glück, dass er dort auf einen Fachmann traf, der ziemlich schnell einen Verdacht äußerte, der sich kurz darauf zur Diagnose entwickelte: Morbus Bechterew.

„Mein Weg ist nicht typisch“, sagt Wagenbauer heute. Er weiß am besten, dass es viele Menschen gibt, die ebenfalls an der teils sehr schmerzhaften Rheumaerkrankung leiden, doch davon nichts wissen. Durchschnittlich dauert es sieben Jahre vom Auftreten erster Symptome bis zur Diagnose, so der amtierende Vorsitzende des Landesverbandes der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew (DVMB).

Auch psychisch ist Morbus Bechterew eine Belastung - Heilung gibt es keine und der Schmerz ist enorm

Dieses Ehrenamt hat Wagenbauer seit 2020 inne. Eine seiner Hauptaufgaben sieht er darin, das Entstehen von Selbsthilfegruppen ebenso zu fördern wie Betroffenen in ihren jeweiligen Situationen konkret zu helfen, Kontakte zwischen Patienten und Fachmedizinern herzustellen sowie durch Öffentlichkeitsarbeit mehr Sensibilität für eine Krankheit zu entwickeln, die viele vom Namen her kennen, aber ansonsten kaum Vorstellungen haben, was eine Diagnose an Folgen im Alltag mit sich bringt. Einschließlich psychischer Belastungen, so der Landesvorstand: Jedem und jeder sei ab der Diagnose an klar, dass es nicht mehr um Heilung, sondern allenfalls um Linderung starker Schmerzen gehe. Gerne fragen Ärzte schon mal ab, wie ein Patient den Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzt. Wagenbauer sagt dazu: „Wir reden hier eher von einer 12.“

Morbus Bechterew im Landkreis Ebersberg: Plädoyer für mehr Aufklärungsarbeit vor Ort

Im Landkreis gibt es keine DVMB-Gruppen, Betroffene müssen sich nach Erding, Bad Aibling oder München wenden. Im Landesverband Bayern ist gegenwärtig nur ein Dutzend Betroffener aus dem Landkreis Ebersberg registriert. Für den gebürtigen Isener Wagenbauer ist die Dunkelziffer ein weiteres Motiv für mehr Aufklärungsarbeit vor Ort.

Genau darum geht es auch, wenn er und seine (nicht erkrankte) Frau Herta am Samstag, 5. August, ab 15 Uhr Betroffene, Angehörige oder einfach nur Interessierte zu einem lockeren Boulespiel auf die noch neue Anlage neben dem Schwabener Rathaus einladen. „Gemeinsam wollen wir etwa Bewegung mit viel Spaß und Begegnung kombinieren“, sagt Wagenbauer im Wissen, wie sehr ihm Bewegung gut getan hat und noch immer gut tut.

Er stellte einst nicht nur seine Ernährung um (kein Schweinefleisch, viel Gemüse und Fisch), sondern forcierte seine sportlichen Aktivitäten. Mit Gymnastik, Radeln, Bergwandern, Qi Gong, Tischtennis, Federball. Und stets so, dass der Spaß im Vordergrund blieb; und bleibt. Sein Credo: „Es geht um Bewegung, nicht um Erschöpfung“. Trotzdem hat das Paar 2022 gemeinsam gute 23 000 Höhenmeter im Bergwandern absolviert. Respekt.

