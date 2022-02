Mönche, Zölibat und Klosterwirren

Von: Michael Seeholzer

Der Zornedinger Heimatforscher Peter Maicher ist Abt Rupert auf der Spur, um ihn vor dem Vergessen zu bewahren. Hier sieht man den Zorendinger in seinem Arbeitszimmer. © Stefan Rossmann

Kein Straßenname in der Kreisstadt erinnert an ihn. Das Kloster Ebersberg führte er mit wechselndem Geschick, wie er selbst in seinen Memoiren einräumte. Heimatforscher Peter Maicher hat Abt Rupert nachgespürt.

Ebersberg – Mit Sicherheit hatte Abt Rupert nicht das Charisma seines Vorgängers Abt Williram, der von 1048 bis 1085 dem Kloster vorstand, aus einer mittelrheinischen Adelsfamilie stammte und literarisch so hoch begabt wie wirtschaftlich erfolgreich gleichermaßen war. Trotzdem lohnt ein Blick auf den Lebenslauf von Abt Rupert, der im Anschluss an Williram bis zum Jahr 1115 die Geschicke des Klosters lenkte.

Eigenartige Aktualität

Der Zornedinger Heimatforscher Peter Maicher war ihm auf der Spur, um ihn vor dem Vergessen zu bewahren. Ruperts Leben wirft auch ein Licht auf Vorgänge seiner Zeit, die dieser Tage wieder eine eigenartige Aktualität erlangt haben, obwohl doch seit dem Tod des Abtes inzwischen etwa 900 Jahre vergangen sind. Denn wenn die damaligen Ebersberger Klosteroberhäupter Kardinal Reinhard Marx hätten hören können, wie er vor kurzem vorschlug, es solle den Priestern freigestellt werden, ob sie ehelos oder verheiratet sein wollten, hätten die beiden Ebersberger Äbte vermutlich mit den Schultern gezuckt und geantwortet: „Na und?“

Lebenslauf nachgezeichnet und viele Details entdeckt

An Rupert erinnert eine Arbeit des Zornedingers Maicher, der den Lebenslauf dieses Mannes nachgezeichnet und dabei viele Details entdeckt hat. So ganz aus dem kollektiven Bewusstsein ist Abt Rupert vielleicht doch nicht verschwunden. Immerhin tragen noch sieben Ebersberger Bürger diesen Vornamen, wie eine Recherche unserer Zeitung ergeben hat. Zu einem Straßennamen hat es jedoch nicht gereicht. Diese Ehre blieb Ruperts Vorgänger Williram und seinen späteren Nachfolgern Abt Häfele und Abt Eckhard vorbehalten. Dabei war Rupert sozusagen ein heimisches Gewächs, wie wir heutzutage sagen würden.

Beträchtliche Besitztümer der Familie bei Moosach oder Fürmoosen

Maicher berichtet, dass Ruperts Vater Meginhart in Moosach oder der Gegend um Fürmoosen über beträchtliche Besitztümer verfügte, die unter anderem aus einem stattlichen „Gut mit einer Kirche und mehreren Mühlen, Äckern, Wiesen, Weiden, Wäldern“ bestand. Eines Tages fassten wohl Meginhart und seine Frau Adala den Entschluss, dass der Bub im Kloster gut aufgehoben wäre. Rupert soll Mönch werden. „Das Kloster Ebersberg war zu dieser Zeit ein führendes geistiges Zentrum, die Klosterschule hatte einen sehr guten Ruf“, schreibt Maicher in seinem Aufsatz mit dem Titel „Ein braver Abt in wirrer Zeit“, erschienen im Jahrbuch 18 des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg. Der Zornedinger Heimatforscher: „Der hervorragende Ruf des Klosters Ebersberg und seiner Schule brachte bessergestellte Familien dazu, ihre Söhne dort erziehen zu lassen. Das mussten sie sich etwas kosten lassen. Sie haben dem Kloster die Ausbildung ihrer Söhne und deren Lebensunterhalt als Mönche durch fromme Schenkungen vorfinanziert. So auch Ruperts Vater: Meginhart übergibt dem Kloster quasi als Schulgeld u.a. eine Mühle bei Moosach mit einem Wäldchen und einigen Äckern.“

Überraschend zum Abt gewählt

Wann genau die Ausbildung Ruperts begann, ist nicht genau bekannt, ebenso wie es über sein Alter bei Eintritt ins Kloster verschiedene Ansichten gibt. Fest steht aber, dass er als offensichtlich noch junger Mann einstimmig und überraschend zum Nachfolger seines illustren Vorgängers Williram gewählt wurde und danach in die Wirren des Investiturstreits geriet, in dem Kaisertum und Papsttum um die Macht stritten und darum, wer für die Amtseinsetzung von Bischöfen und Äbten zuständig ist. Das war auch wirtschaftlich von enormer Bedeutung. Um das Ebersberger Kloster dabei vor größerem Schaden oder gar dem Zerfall zu bewahren, musste sich Rupert in dieser Zeit wiederholt von Besitztümern des Klosters trennen, um dessen Selbständigkeit zu „erkaufen“. Der Abt beschreibt das selbst so: „Wegen der ungeheuren Drangsale, die auf mich allzu sehr eingestürmt sind, bin ich, um mich selbst und den mir anvertrauten Ort [das Kloster] zu verteidigen, gezwungen worden, etliche Güter des Klosters sowohl Feinden als auch Freunden zu Lehen zu geben.“

Wirren des Investiturstreits

Später jedoch ist es Rupert wohl gelungen, die Güter des Klosters Ebersberg mit dem Versprechen des Seelenheils und der lebenslangen Versorgung der Stifter wieder stark zu mehren.

Maicher hat dazu ein Beispiel gefunden, das sich so liest: „Der Edle Sigisbert übergibt sein Gut bei Dichen (Straußdorf) dem Kloster und bedingt sich aus, dass seine Enkelin Luitgard täglich den Lebensbedarf eines Ebersberger Mönchs erhält, ebenso sein Sohn Rumold für sein Leben als Mönch Kleidung und Nahrung.“

Die Äbte Rupert und Williram, die die Geschicke des Ebersberger Klosters lenkten. © ez

Frage des Zölibats

Wer bis jetzt den aktuellen Aspekt von Ruperts oder Willirams mönchischem Leben zur Gegenwart etwas vermisste, sei nicht länger auf die Folter gespannt. Es geht um die Frage, wie es die Äbte mit dem Zölibat hielten, das immerhin gut 60 Jahre vor Ruperts Amtsantritt, nämlich im Jahr 1022 von Papst Benedikt VIII. zusammen mit Kaiser Heinrich II. eingeführt wurde. Demnach war es erst ab diesem Zeitpunkt den Priestern verboten zu heiraten. Bereits verheirateten Geistlichen sollte Besitz und Amt entzogen werden, sonstige Verstöße gegen den Zölibat sollten mit Kirchenstrafen belegt werden. Auf dem Land war das Verständnis dafür gering bis nicht vorhanden. Maicher: „Als der Passauer Bischof Altmann (einer der wenigen bayerischen Kirchenfürsten, die Parteigänger des Papstes waren) 1074 die Entlassung der Priesterfrauen verlangte, mussten ihn seine Leute mit dem Schwert vor der Wut seiner Geistlichen schützen.“

Schon Ruperts Vorgänger Abt Williram werde in dieser Frage, so Maicher, eine gewisse Toleranz zugeschrieben. Er sei in einer guten Beziehung zu zwei Priester-Haushalten „mit Frau“ gestanden – was kaum möglich gewesen wäre, wenn er zu den „Eiferern“ gezählt hätte.

Und nachdem Rupert die Erziehung Willirams genossen hatte, ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er es in dieser Frage genauso hielt wie sein Mentor. Maicher: „Natürlich fragen wir uns heute, ob Willirams Toleranz seiner innersten Überzeugung entsprach – oder aber dem Kalkül, wohlhabende Menschen als potenzielle Stifter nicht vor den Kopf zu stoßen. Inwieweit Abt Rupert ihm in seiner toleranten Einstellung gefolgt ist – wir wissen es nicht.“

