Mann (54) rammt Streifenwagen bei wilder Verfolgungsjagd

Er war alkoholisiert und wollte einer Polizeikontrolle davonfahren. Dann entwickelten sich eine wilde Verfolgungsfahrt. Die war zwischen Glonn und Schlacht zu Ende.

Glonn - Filmreife Szenen spielten sich in der Nacht von 31. Oktober auf den 1. November im südlichen Dienstbereich der Polizei Ebersberg ab. Begonnen hatte alles kurz vor Mitternacht in Putzbrunn, als ein psychisch auffälliger Mann aus dem Gemeindebereich Moosach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte.

Haarsträubende Überholmanöver

Der Mann ignorierte das Anhaltesignal der Münchner Polizeibeamten und raste mit seinem wagen in Richtung Oberpframmern davon. Auf seiner Flucht mit weit überhöhter Geschwindigkeit führte der 54-Jährige mehrere haarsträubende Überholmanöver durch, bei denen nur mit Glück und Umsicht der anderen Verkehrsteilnehmer schwere Unfälle vermieden wurden. In Glonn an der Fußgängerampel Höhe Marktplatz mussten zwei Passanten zurück springen, die bereits die Fahrbahn betreten hatten.

Quergestellten Streifenwagen gerammt

Letztlich endete die Flucht zwischen Glonn und Schlacht, als der Mann an einem quergestellten Streifenwagen nicht vorbeikam und diesen rammte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, verletzt wurde niemand. Anschließend konnte der alkoholisierte 54-Jährige festgenommen werden. Er wurde nach Durchführung einer Blutentnahme in das Bezirkskrankenhaus Haar eingewiesen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Immer wieder ignorieren Autofahrer Polizeikontrollen, manchmal auch deswegen, weil sie keinen Führerschein haben.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei startete jetzt Zeugenaufruf: Die beiden Fußgänger in Glonn, die auf Höhe der Ampel die Fahrbahn überqueren wollten und vom Flüchtenden fast angefahren wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ebersberg unter der Telefonnummer 08092-82680 in Verbindung zu setzen.

ez