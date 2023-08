Wenn die Sonne in den Geldbeutel scheint: Diese App macht PV-Anlagen schlauer

Von: Josef Ametsbichler

Auf dem Bildschirm kann Benjamin Baumann seiner App dabei zuschauen, wie sie die Ladung des Elektroautos abhängig vom verfügbaren Sonnenstrom steuert. © Stefan Roßmann

Besitzer von Photovoltaik-Anlagen kennen alle ein Problem: Oft scheint die Sonne, wenn sie keinen Strom verbrauchen. Und oft brauchen sie Strom, wenn die Sonne nicht scheint. Über seine schlaue Steuerung lässt sich eine Menge Geld sparen, sagt ein App-Entwickler aus Falkenberg bei Moosach.

Moosach – Als sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, muss das Elektroauto fasten. Auf dem Laptop von Benjamin Baumann knickt eine gelbe Linie ein – die Produktion der Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach in Falkenberg bei Moosach. Und eine schwarze Linie macht ebenfalls einen Knick nach unten – der Ladestrom, der in den schneeweißen Tesla draußen im Carport fließt. „Wir schauen, wie viel Strom übrig ist“, sagt der 36-Jährige. „Danach steuern wir den Verbrauch.“ Das ist der ganze Witz an der Geschichte.

Steuerung des Verbrauchs abhängig vom verfügbaren Sonnenstrom

Neben Baumann auf der Terrasse sitzt Baumanns Compagnon Hannes Klose (28) aus Landsberg am Lech und sagt: „Seit Februar leben wir davon.“ Der Umweltingenieur aus dem Ebersberger Land und der Softwareentwickler aus dem Lechrain sind zwei der inzwischen neun Köpfe hinter einer so simplen wie ambitionierten Idee: Mit wenig Aufwand aus einer dummen Solaranlage eine schlaue Solaranlage zu machen. „Clever-PV“ heißt die App, die inzwischen ihren Lebensunterhalt finanziert.

Es ist halt so: Oft scheint die Sonne dann auf ein PV-Dach wenn tagsüber niemand zu Hause ist. Die inzwischen magere Einspeisevergütung, wenn der Sonnenstrom ins allgemeine Netz fließt, ist für die Besitzer oft nur ein Trostpflaster. Wirklich rentabel ist, so viel wie möglich vom erzeugten Strom auch selbst zu verbrauchen. Indem die Waschmaschine mittags anspringt. Indem die Wärmepumpe bei wolkenlosem Himmel den Warmwasser-Speicher aufheizt. Indem das E-Auto bei Sonnenaufgang anfängt, seinen Akku zu laden und bei Sonnenuntergang stoppt. Damit der Gratis-Strom vom eigenen Dach gut eingesetzt ist, statt die Kilowattstunde erst für acht Cent herzugeben – und dann für 35 Cent wieder aus dem Stromnetz einzukaufen.

Die Technik ist nicht neu - aber oft ziemlich teuer

„Das ist das Delta, wo du sparst“, sagt Benjamin Baumann und tippt auf den Laptop-Bildschirm. „Wir decken eine Nachfrage, die es schon lange gibt.“ Natürlich sind die Burschen von Clever-PV nicht die ersten, die auf die Idee gekommen sind. PV-Überschuss-Verbrauchssteuerung, so der etwas sperrige Begriff, bieten viele Anbieter an, oft in Verbindung mit den technischen Anlagen, die sie verkaufen. „Die Kosten sind im Angebot versteckt“, sagt Hannes Klose. Und auch technisch sei das bisherige Angebot „nicht das Gelbe vom Ei“.

Die Clever-PV-Macher verströmen die Überzeugung: Ihr Angebot ist einfacher und billiger einzurichten und zu bedienen als alles andere, was sonst in der Kategorie auf dem Markt ist. Sie sind nicht auf einen Gerätehersteller festgelegt, sondern lassen verschiedene Solaranlagen, Elektroautos oder Smart-Steckdosen miteinander sprechen, alles über den eigenen Server aus der „Cloud“ gesteuert und auf dem Handybildschirm live nachverfolgbar.

Eine intelligente Steuerung für Solaranlagenbesitzer, ohne teure Teile nachrüsten zu müssen: Das ist das Geschäftsmodell von Benjamin Baumann (li.) und Hannes Klose, zwei der Köpfe hinter dem Startup namens „Clever-PV“. © Stefan Roßmann

Abo-Gebühren finanzieren die App: „Wir wollen ehrlich mit unseren Kunden sein.“

Oft gehe das ganz ohne technischen Aufwand. Manchmal sei eine Zusatzinvestition im zweistelligen Bereich fällig, etwa, um den Stromzähler per Zusatzmodul internetfähig zu machen. Und mit anderen Anlagen klappt es mangels Schnittstelle eben nicht. Davon, ob es für die eigene technische Einrichtung funktioniere, könne sich jeder potenzielle Kunde zwei Wochen lang gratis überzeugen. „Wir sind keine BWLer“, sagt Benjamin Baumann. „Wir wollen ehrlich mit unseren Kunden sein.“

Die smarte Steuerung kostet zwischen drei und acht Euro im Monat, abhängig vom Funktionsumfang, den der Kunde nutzen möchte und dem Abo-Zeitraum, den er vorauszahlt. Für Balkonkraftwerke ist der Service gratis. 2040 zahlende Kunden zählt das Team an diesem Augusttag auf der Falkenberger Terrasse. „Das sind Leute, die sich ein Vielfaches der Gebühr sparen“, diagnostiziert Baumann. Je nach Verbrauchsverhalten gehe es um viele hundert Euro im Jahr. Beim Einrichten helfe ein Fundus an Anleitungen auf der Website sowie notfalls der technische Support per E-Mail. „Wenn du ein Smartphone hast und es willst, schaffst du es auch“, sagt Baumann über die App.

Neue Funktionen sind in Arbeit

Derzeit bastle das Team an neuen Funktionen, etwa den Ladestand verschiedener Elektroautos auslesen zu können oder die Wettervorhersage ins Verhalten der App einzubinden. Auch flexible Stromtarife soll die App künftig unterstützen. Im Winter, wenn die Sonne nicht scheint, soll so beispielsweise billiger Windstrom ins E-Auto fließen, wenn solcher übrig ist. „Das ist netzdienlich“, sagt der Moosacher Baumann. In der Sache arbeite man auch mit Stromanbietern und der Forschung zusammen.

„Das ist unendlich erweiterbar“, sagt er über die Funktionen der App. Vielleicht kauft irgendwann ein Großkonzern das Startup auf, oder die Stromnetze sind so smart, dass die App überflüssig wird. Zukunftsmusik, sagen die Macher. Sie basteln weiter. Hannes Klose sagt: „Wir haben auch großen Spaß dran.“

