CSU-Botschaft an die Jungen: „Haltet bloß euren verwöhnten Mund!“

Von: Josef Ametsbichler

Die Moosacher CSU wendet sich an die Jugend - auf eine Art und Weise, die bedenklich ist. © Frank Hoermann / Sven Simon via IMAGO

Ein Beitrag in den „Moosacher Streifzügen“, dem Parteiorgan der örtlichen CSU, sorgt für Aufregung. Darin wird die Jugend pauschal und frontal angegangen. Das geht zu weit, findet unser Autor.

Moosach – Liebe junge Leute, die alten Weisen in der Moosacher CSU haben einen Wunsch an euch. Haltet bitte die Klappe. „Ehrliche Selbsterkenntnis statt überheblicher Selbstgerechtigkeit“, fordert ein Beitrag, überschrieben mit „Ein Wort an die Jugend“, im Partei-Organ Moosacher Streifzüge. Irgendwie geht es ums Klima, irgendwie aber auch um alle. Es schreibt nach eigenem Bekunden die Generation, die ein Leben lang für „Frieden und Wohlstand“ gearbeitet hat.

Autor: „Wacht auf und haltet bloß euren verwöhnten Mund“

„Es geht ja um unsere Enkelinnen und Enkel, denen wir zugetan bleiben, auch wenn wir sie manchmal absolut nicht verstehen“, steht da. Mit den Nettigkeiten ist es dann vorbei. Der Autor, der nur per Kürzel auftritt, bedient sich in der Folge bei einem Textfetzen, der ihm „ohne Hintergrund“ zugeleitet worden“ sei. „Wacht auf und haltet bloß euren verwöhnten Mund“, lautet so ein Knüller-Hinweis, der es nun in die 650 Exemplare der Moosacher Streifzüge geschafft hat.

Die Mühe einer Recherche macht sich die Ebersberger Zeitung, findet als Urheber den längst geschassten und mehrfach wegen Verleumdung verurteilten australischen Sky-News-Kommentator Alan Jones. Gemeint hatte er damals, 2019, jene, die für schärfere Maßnahmen gegen den Klimawandel protestiert haben. Der Text kursiert seitdem im Internet und strotzt von Pauschalurteilen und Falschbehauptungen. „Ihr seid der größte Konsument von Konsumgütern in der Menschheitsgeschichte“, etwa, und „mit euren ganzen elektronischen Spielzeugen der größte Stromverbraucher“.

Die Jugend ist „egoistisch und schlecht ausgebildet“

Widerlegt wurde dieser Quatsch oft genug. Und selbst wenn er stimmte, träfen die Vorwürfe vielmehr die Älteren, die ja die Lebensumstände ihres Nachwuchses verantworten. Mit solchen Feinheiten hält sich der im CSU-Magazin zitierte Text aber nicht auf und legt nach: Ändern werde die Jugend sich nicht, „weil ihr egoistisch seid, schlecht ausgebildet“, und so weiter.

Bürgermeister: „Das spiegelt nicht uns alle wider“

Auf EZ-Nachfrage, wie das gemeint sei und an wen er sich richtet, nennt der Autor die Klimakleber, die in den Streifzügen mit keinem Wort vorkommen. Der Text sei „ein Schnellschuss“ gewesen, und „nicht böse gemeint“, sondern um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Bürgermeister Michael Eisenschmid betont, dass sich der Autor im Namen der älteren Generation äußere. „Das spiegelt nicht uns alle wider.“

Eine Seite weiter in den Moosacher Streifzügen sucht die Gemeinde per Annonce „einen jungen Menschen“ für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Bewerbungsphase läuft.

