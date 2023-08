150 Meter lang: Dieser Damm soll Moosach schützen

Von: Michael Acker

Teilen

„Wenn wir den Damm fertig haben, dann haben wir einen Hauptschutz für den Ort“, sagt Moosachs Bürgermeister Michael Eisenschmid, der hier durch den Auslass des Damms schaut. © Stefan Rossmann

Über 20 Jahre nach dem verheerenden Hochwasser, das der Gemeinde Moosach schweren Schaden zugefügt hatte, wird endlich ein Schutzwall gebaut - nördlich des Steinsees.

Moosach – Immer wenn es stark und lange regnet, geht in Moosach die Angst um. Die Menschen erinnern sich an das verheerende Hochwasser, das am 10. August 2002, also vor fast genau 21 Jahren, ihren Ort in ein Katastrophengebiet verwandelte: überflutete Straßen, voll gelaufene Häuser, immense Sachschäden. Bald können die Moosacher aufatmen, denn nördlich des Steinsees entsteht gerade ein Hochwasserschutzdamm, der den Hauptort in seiner Tallage vor Überschwemmungen schützen soll.

Feuerwehrmann Stephan Neu steht in Moosach in den Fluten, die 2002 über den Ort hereinbrachen. © Stefan Rossmann

Die Planungen für einen effektiven Hochwasserschutz setzten schnell nach der Katastrophe von 2002 ein, doch genauso schnell gerieten sie im Behörden- und Gutachter-Wirrwarr ins Stocken. Ähnlich wie im Nachbarort Glonn, den es damals ebenfalls böse erwischt hatte, glaubten viele schon nicht mehr daran, dass jemals effektive Abwehrmaßnahmen ergriffen werden würden.

Endlich geht etwas weiter: Bürgermeister Eisenschmid ist glücklich

Umso glücklicher ist Moosachs Bürgermeister Michael Eisenschmid, dass jetzt etwas geschieht. „Wenn wir den Damm fertig haben, dann haben wir einen Hauptschutz für den Ort“, sagt er zuversichtlich.

Die aktuelle Baustelle am Spiegelbachweiher von oben: Ein Teil des Hochwasserschutzdamms wurde bereits errichtet – vor Ort gegossen mit Spezialbeton. © Eisenschmid

Nördlich des Steinsees, am kleinen Spiegelbachweiher, wo früher Sandsäcke aufgeschichtet wurden, um die Wassermassen bei Starkregen zurückzuhalten, entsteht auf einer Länge von 150 Meter und mit einer Höhe von fünfeinhalb Meter ein Damm, der bis zum Jahreswechsel fertig und danach bepflanzt werden soll. Der Grund gehört zu einem Teil den Staatsforsten, den anderen Teil sicherte sich die Gemeinde durch Tauschgeschäfte, so Eisenschmid.

Besondere Wasser-Konstellation am Spiegelbachweiher

Warum am Spiegelbachweiher? Hier trifft bei Regen das Oberflächenwasser aus Schlacht, Esterndorf, Oberseeon und Niederseeon zusammen. Hinzu kommen der Auslauf des Kitzelsees und der Überlauf des Steinsees. „Dann schwappt der Spiegelbachweiher über“, sagt der Bürgermeister.

Mit Sandsäcken versuchten die Moosacher in der Vergangenheit, das Wasser im Gebiet des Spiegelbachweihers zurückzuhalten. © Eisenschmid

Der Damm kostet rund eine Million Euro, 500 000 Euro schießt der Freistaat zu. Weitere 100 000 Euro fließen, wenn Moosach auch im Ort noch kleinere Schutzmaßnahmen vornimmt. Das soll laut Eisenschmid mit nächsten Jahr geschehen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.