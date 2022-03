Einbrecher treibt in Moosach sein Unwesen: geschnappt

Von: Michael Acker

Ein Einbrecher war in Moosach unterwegs. Er stieg in mehrere Gebäude ein. © F1online

Ein Einbrecher hat die Gemeinde Moosach unsicher gemacht. Die Polizei konnte den Täter schnappen. Das teilte Polizeihauptkommissar Stephan Mittermaier mit.

Moosach - Mehrere Anrufer meldeten sich in der Mittagszeit am 24. März bei der Polizeiinspektion und berichteten übereinstimmend von Einbrüchen und Diebstählen im Gemeindegebiet. Vor Ort konnten die Ebersberger Beamten einen Tatverdächtigen ermittelt und in der Nähe eines der angegangenen Objekte festnehmen.

Diebesgut konnte sichergestellt werden

„Er führte Gegenstände mit sich, die einem der Einbrüche zugeordnet werden konnten. Im Anschluss konnten bei einer Wohnungsdurchsuchung sämtliche in der vorangegangenen Nacht entwendeten Gegenstände sichergestellt werden“, so Hauptkommissar Mittermaier. Nähere Angaben zu dem Tatverdächtigen machte die Polizei nicht.

Außerdem wurden zwei Rennräder, eine Akkuflex und eine Stielheckenschere der Marke Stihl aufgefunden, die bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Vermutlich wurden die Gegenstände ebenfalls in oder im Umfeld von Moosach gestohlen.

Polizei sucht noch Zeugen

Wer das Fehlen der aufgeführten Gegenstände bemerkt oder weitere sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann wird gebeten, sich bei der ermittelnden Polizeiinspektion Ebersberg unter der Nummer (0 80 92) 82 68 0 zu melden.

