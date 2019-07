600 Tiere in Gefahr: Feuerwehren verhindern Schlimmstes

Mehrere Feuerwehren mussten zu einem Einsatz nach Baumhau in der Gemeinde Moosach ausrücken. Dort drohte eine Schweinestall abzubrennen.

Moosach - Ein im Bereich des Vordachs eines nagelneuen 75 Meter langen Schweinestalls in Baumhau (Gemeinde Moosach) abgestellter Anhänger mit Stroh war am Montagmorgen, 29. Juli, in Flammen aufgegangen. Das Feuer drohte auf die Holzfassade des Gebäudes mit 600 eingestellten Tieren überzugreifen.

Förderleitungen aufgebaut

Die Feuerwehren aus Moosach, Ebersberg, Glonn, Oberpframmern, Alxing, Bruck und Eglharting setzten sechs Rohre ein und konnten dies zunächst verhindern. Zur Löschwasserversorgung wurden zwei mehrere hundert Meter lange Förderleitungen aufgebaut.

Ladung abgelöscht

Nachdem der brennende Anhänger vom Gebäude weggezogen worden war, wurde die ca. 100 Kubikmeter umfassende Ladung auf einer Freifläche verteilt und in mehrstündiger Arbeit abgelöscht.

Die Staatsstraße 2351 musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden. Die Ursache für das Feuer ist völlig unklar.

