Schon wieder: Sturz in Fahrrad-Gruppe - 75-Jähriger schwer verletzt

Von: Josef Ametsbichler

In Moosach ist ein Radler schwer gestürzt. © Symbolbild picture alliance / dpa / Daniel Naupold

Kurz nach einem ähnlichen Unfall bei Aßling ist nahe Moosach (Kreis Ebersberg) bei einer Kollision in einer Radfahrergruppe ein Senior schwer verletzt worden.

Moosach - Ein missglücktes Abbiegemanöver endete für einen 75-jährigen Radfahrer bei Moosach mit einem Sturz und schweren Verletzungen. Wie die Polizei meldet, war der Senior am Dienstagvormittag, 19. Juli, gegen 10.45 Uhr mit einer Gruppe von Radfahrern auf der Kreisstraße von Buch bei Kirchseeon Richtung Moosach unterwegs. Als die Fahrradgruppe am Ende eines Waldgebietes nach links in Richtung Deinhofen abbiegen wollte, verringerte sie geschlossen ihre Geschwindigkeit.

Bremsmanöver des Vorausfahrenden übersehen

Lediglich der 75-Jährige übersah den Beamten zufolge einen langsamer werdenden vor ihm fahrenden 68-Jährigen, wollte ihn noch überholen, konnte aber eine Kollision nicht mehr vermeiden, weswegen die beiden Radfahrer aus München in der Folge stürzten.

Der 75-jährige Radfahrer zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen an den Armen und Beinen zu, berichtet die Ebersberger Inspektion. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Ebersberg gebracht. Der 68-Jährige wurde nur leicht verletzt und bedurfte keiner sofortigen ärztlichen Behandlung. Beide Unfallbeteiligten trugen laut Polizei einen Schutzhelm. Den Sachschaden an den Fahrrädern schätzen die Beamten auf 1000 Euro.

Ähnlicher Unfall drei Tage vorher mit zwei Schwerverletzten

Es ist nicht der erste Unfall dieser Art: Bereits drei Tage zuvor waren bei Lorenzenberg (Gemeinde Aßling) zwei Rennradler miteinander kollidiert, beide verletzten sich schwer und ein Rettungshubschrauber musste einfliegen.

