Beim Abbiegen auf Leitplanke „geparkt“ - Dann kam die Polizei

War es der Alkohol oder die nicht angepasste Geschwindigkeit? Jedenfalls musste nach diesem Unfall der Abschleppdienst kommen.

Moosach - Beim Abbiegen auf Leitplanke aufgesessen: Das passierte am Samstag früh, gegen 6.30 Uhr, einer 22-Jährigen Autofahrerin aus dem Großraum München mit ihrem Pkw VW Golf in Moosach.

Zu weit nach rechts gekommen

Die junge Frau war auf der Staatsstraße 2351 von Glonn in Richtung Moosach unterwegs gewesen. Kurz vor Moosach wollte sie laut Polizeibericht nach links in Richtung Steinsee/Oberpframmern abbiegen. Hier kam die 22-Jährige zu weit nach rechts und geriet auf die dortige Leitplanke, wo ihr Fahrzeug prompt in Schräglage hängen blieb.

Über 0,5 Promille Alkohol im Blut

Bei einer Alkoholüberprüfung der Fahrerin durch Beamte der Polizeiinspektion Ebersberg stellte sich heraus, dass die junge Frau einen Wert von über 0,5 Promille Alkohol im Blut aufwies.

Weder sie noch ihre 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Der Pkw, der nach der Bergung von der Leitplanke durch einen verständigten Abschleppdienst wieder fahrfähig war, wurde nur im Bereich des Unterbodens leicht beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Schaden wird erst noch ermittelt

Ob an der Leitplanke durch die Straßenmeisterei Ebersberg ein Schaden geltend gemacht wird, muss noch abgeklärt werden. Gegen die Fahrerin wird wegen des Verdachtes eines Vergehens der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkohols ermittelt.

