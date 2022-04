Ort stellt nur alle 30 Jahre Maibaum auf - und jetzt wurde er geklaut

Die erfolgreichen Maibaumdiebe mit ihrer Beute am Ortsschild von Fürmoosen in der Tatnacht.

Gelungener Diebstahl in der Nacht

Zum ersten Mal überhaupt ist der Maibaum von Fürmoosen im Landkreis Ebersberg gestohlen worden. Die Gelegenheit bietet sich nur alle 30 Jahre.

Moosen - Nur alle 30 Jahre stellt der kleine Ort Fürmoosen in der Gemeinde Moosach einen Maibaum auf. Für Diebe macht ihn das zum begehrten Ziel – zum Raritätenwert kommt dazu, dass es bisher keiner geschafft hatte, den Fürmoosenern ihren Baum zu entführen. Das ist jetzt vorbei, berichtet der Burschenverein Grafing. Gemeinsam mit den Nachbarn aus Ebersberg gelang der Einbruch ins Maibaum-Fort-Knox.

+ Launige Rückgabe des gestohlenen Maibaums mit musikalischer Begleitung. © Burschenverein Grafing

Autos und eine Hecke im Weg: Das stoppt die Maibaumdiebe nicht

Um 4 Uhr Früh entschwebte der Stamm verstohlen auf starken Burschenarmen über drei Autos hinweg, die ihn zuparken sollten, durch eine Hecke hindurch und am Ortsschild vorbei in die Nacht (Foto links). Dort wartete ein Baumwagen für den Abtransport nach Grafing, berichten die beiden Burschenvereine. Auch die Feuerwehr aus Ebersberg machte mit und sicherte den Transport ab. Die beiden Nächte zuvor hatten der 2. und 3. Vorstand der Grafinger Burschen, Anian Reitberger und Julius Zulbeck, den Baum genau ausgekundschaftet.

Die Diebe aus Grafing und Ebersberg helfen beim Aufstellen - so ist es Brauch

Nach einer Übernachtung in Grafing endeten die Verhandlungen mit Fürmoosens Maibaum-Beauftragten Georg Stinauer erfolgreich. Der Baum kam am selben Tag zurück (Foto rechts), für die erfolgreichen Diebe gab es traditionsgemäß Brotzeit und Bier – am Sonntag, 14. Mai, ist Aufstellen mit der Stoabucklmusi und Biergartenbetrieb angesagt. Dann helfen die Burschen aus Grafing und Ebersberg natürlich mit – das ist beim regelkonformen Maibaumdiebstahl Ehrensache.

