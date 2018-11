Fenster mit Straßenschild eingeschlagen

Waren es Randalierer? Oder war es ein Einbruchsversuch? Die Polizei weiß es noch nicht genau.

Moosach – Mit einem herausgerissenen Straßenschild zerstörte am Sonntag, im Zeitraum von 5.05 bis 6.40 Uhr, in Niederseeon beim dortigen Steinsee-Restaurant, eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe.

Anschließend stieg der Täter in ein Fahrzeug, das offensichtlich von seinem Komplizen gefahren wurde. Die beiden entfernten sich unerkannt.

Zeugen, welche die Sachbeschädigung beobachtet haben oder konkrete Hinweise auf die Täter oder das Täterfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 80 92) 82 68-0 mit der Polizeiinspektion Ebersberg in Verbindung zu setzen.

Während in Moosach nur Sachschaden entstand, machte ein Unbekannter in Grafing bei einem Einbruch Beute. Ein hochwertiges Elektrofahrrad der Marke „Victoria“ wurde dort in der Kirchengasse im Tatzeitraum zwischen dem 1. und 17. November gestohlen. Das meldete die Polizei am Montag.

Das Elektrofahrrad war von seinem Besitzer im Fahrradkeller verschlossen abgestellt worden. Im dortigen Haus befindet sich eine Praxis für Physiotherapie. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, oder Hinweise auf einen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (0 80 92) 82 68-0 mit der Polizeiinspektion Ebersberg in Verbindung zu setzen.

ez